Путешествия

Точка на карте: Денизли в Турции

Турецкая провинция Денизли не имеет выхода к морю, но на отсутствие внимания отнюдь не жалуется — ведь это здесь находятся травертиновые террасы «хлопкового замка» Памуккале и термальные источники Иераполиса, куда туристов возят аж из Мармариса и Антальи.
National Geographic Traveler
27 апреля 2017 в 19:49
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  • Точка на карте: Денизли в Турции
    Фото: Иван Васин

Мы нашли три другие причины предпочесть активный тур по Денизли ленивому курортному отдыху:

1. На центральной площади столичного города Денизли красуется стеклянная статуя петуха, что отлично рифмуется с проходящим под его знаком 2017 годом. Впрочем, для этих мест петух — главный символ и без китайского календаря. Все дело в его продолжительном и заливистом, с хрипотцой, кукареканье, которое в среднем длится целых 20−25 секунд, — если не верите, загляните в YouTube! Слышать и видеть этих рекордсменов с контрастным оперением, мощной грудью и строгим взглядом лучше лично — в одном из центров по их разведению, попасть в который можно по предварительной записи.

2. Большинство посетителей «Бассейна Клеопатры», что вблизи Иераполиса, замечают античные колонны лишь на дне этих старинных римских бань — во время купания. А между тем в долине Ликос лежат несколько древних городов, на руинах которых работают и проводят экскурсии археологи. Самые важные — торговая Лаодикея, где раскопана упоминавшаяся даже в Новом Завете раннехристианская церковь, и датирующийся II веком до н.э. Триполис, где несколько лет назад был обнаружен хорошо сохранившийся крытый рынок.

3. Денизли всегда был крупным винодельческим районом Турции. В здешних семейных хозяйствах делают достойное вино из классических турецких автохтонных сортов с трудновыговариваемыми названиями — «чалкараси», «богакере» или «окюзгёзю». При желании вам организуют ужин прямо на винограднике, где местное вино будет аккомпанементом жаренному на вертеле барану и сочным кебабам.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№59, апрель — май 2017).
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