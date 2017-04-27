Точка на карте: Денизли в Турции
Мы нашли три другие причины предпочесть активный тур по Денизли ленивому курортному отдыху:
1. На центральной площади столичного города Денизли красуется стеклянная статуя петуха, что отлично рифмуется с проходящим под его знаком 2017 годом. Впрочем, для этих мест петух — главный символ и без китайского календаря. Все дело в его продолжительном и заливистом, с хрипотцой, кукареканье, которое в среднем длится целых 20−25 секунд, — если не верите, загляните в YouTube! Слышать и видеть этих рекордсменов с контрастным оперением, мощной грудью и строгим взглядом лучше лично — в одном из центров по их разведению, попасть в который можно по предварительной записи.
2. Большинство посетителей «Бассейна Клеопатры», что вблизи Иераполиса, замечают античные колонны лишь на дне этих старинных римских бань — во время купания. А между тем в долине Ликос лежат несколько древних городов, на руинах которых работают и проводят экскурсии археологи. Самые важные — торговая Лаодикея, где раскопана упоминавшаяся даже в Новом Завете раннехристианская церковь, и датирующийся II веком до н.э. Триполис, где несколько лет назад был обнаружен хорошо сохранившийся крытый рынок.
3. Денизли всегда был крупным винодельческим районом Турции. В здешних семейных хозяйствах делают достойное вино из классических турецких автохтонных сортов с трудновыговариваемыми названиями — «чалкараси», «богакере» или «окюзгёзю». При желании вам организуют ужин прямо на винограднике, где местное вино будет аккомпанементом жаренному на вертеле барану и сочным кебабам.