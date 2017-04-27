Идеи на выходные
СОБЫТИЕ Роттердам
Роттердам — второй по величине город Нидерландов. Его уже окрестили «городом будущего» за внимание к окружающей среде (здесь строят острова из переработанного пластика и плавучие фермы) и необычную архитектуру — чего стоит одно только здание рынка Марктхол, выполненное в форме гигантской подковы. Этой весной в копилку инновационных градостроительных решений добавится ещё одно: в мае канал напротив Марктхола превратится в бассейн с искусственной волной. А значит, заниматься сёрфингом можно будет прямо в центре города. Если же активный отдых вам не по душе, отправляйтесь в музей Бойманса — ван Бёнингена, куда этой весной привезут лучшие работы сюрреалистов со всей Европы, включая Дали, Магритта и Миро (до 28 мая).
АВТОПУТЕШЕСТВИЕ Коломна
Говорят, когда британский принц Чарльз попробовал коломенскую пастилу, он тут же распорядился наладить регулярные поставки лакомства в Букингемский дворец. Так это или нет, проверить сложно, но в том, что пастила давно стала символом Коломны, сомневаться не приходится. Экскурсии в Музей забытого вкуса лучше бронировать за пару месяцев: вам не только покажут весь процесс производства пастилы, но и за чаепитием разыграют целое театрализованное представление. Впрочем, одним музеем культурное наследие Коломны не ограничивается: в «Калачной» можно понаблюдать за приготовлением хмельной закваски и попробовать калач по рецепту XIV века, в «Усадьбе купцов Лажечниковых» — научиться взвешивать овёс пудовыми гирями, побывать на сеансе немого кино по роману «Ледяной дом» и спеть шутливые романсы. Напоследок имеет смысл прогуляться по центральным улочкам, ведь Коломна — один из немногих городов, где восстановлен исторический посад и сохранился кремль XV века.
ЛОУКОСТ Минск
Если сам Минск — идеальная иллюстрация к советскому прошлому, то расположенный в 20 километрах от него комплекс «Линия Сталина» — лучшее место для знакомства с историей Великой Отечественной войны. Здесь, на месте бывшей разветвлённой системы укрепительных районов, восстановлены четыре дота и дзота 30-х годов, вырыты блиндажи, траншеи, окопы и противотанковые рвы, собраны образцы оружия, военной формы, амуниции и техники. В обычное время для гостей проводят экскурсии, дают пострелять из пулемётов и покататься на танках, а 9 мая можно будет стать свидетелем масштабной реконструкции — здесь восстановят события Берлинской наступательной операции.
СЕЗОН Пафос
В 2017 году Пафос, наряду с датским Орхусом, получила статус культурной столицы Европы и стала идеальным направлением для того, чтобы совместить курортный отдых с погружением в культуру. Концерты, театральные постановки, выставки и световые шоу будут проходить в течение всего года, причём многие — под открытым небом, на руинах памятников, охраняемых ЮНЕСКО, или внутри исторических зданий. В числе заметных событий — концерт Берлинского симфонического оркестра (1 мая), постановка комедии Аристофана «Лисистрата» с участием актёров из разных стран (12 мая), Международный фестиваль современного танца (1 июня) и поэтические чтения с Шарлоттой Рэмплинг (11 августа).