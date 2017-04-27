Путешествия

Идеи на выходные

Направления для путешествий на уик-энд.
National Geographic Traveler
27 апреля 2017 в 12:58
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  • Идеи на выходные
    Фото: Age / EAST NEWS

СОБЫТИЕ Роттердам

Роттердам — второй по величине город Нидерландов. Его уже окрестили «городом будущего» за внимание к окружающей среде (здесь строят острова из переработанного пластика и плавучие фермы) и необычную архитектуру — чего стоит одно только здание рынка Марктхол, выполненное в форме гигантской подковы. Этой весной в копилку инновационных градостроительных решений добавится ещё одно: в мае канал напротив Марктхола превратится в бассейн с искусственной волной. А значит, заниматься сёрфингом можно будет прямо в центре города. Если же активный отдых вам не по душе, отправляйтесь в музей Бойманса — ван Бёнингена, куда этой весной привезут лучшие работы сюрреалистов со всей Европы, включая Дали, Магритта и Миро (до 28 мая).

АВТОПУТЕШЕСТВИЕ Коломна

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№59, апрель — май 2017).
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