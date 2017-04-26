Петрозаводский аэропорт «Бесовец» будет переименован
Аэропорт Петрозаводск (Бесовец) расположен в 12 километрах к северо-западу от столицы Карелии. Он был создан в августе 1939 года, получив название по близлежащей деревне. В наши дни «Бесовец» используется для приема воздушных судов государственной и коммерческой авиации; он имеет статус международного аэропорта федерального значения.
26 апреля 2016 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев предложил подумать о другом названии, «не вызывающим ассоциаций с потусторонними силами». «Поговорка «Как лодку назовешь, так она и поплывет», я думаю, применима к практике. Есть предложение после реконструкции аэровокзала сменить его наименование», — сказал Колокольцев.
Секретарь Совбеза и глава Госкомиссии Николай Патрушев сообщил, что это предложение будет учтено. На недавнем заседании Госкомиссии по подготовке празднования 100-летия Карелии Патрушев напомнил администрации республики об этих планах. Реконструкция «Бесовца», ведущаяся с 2014 года, вошла в заключительную стадию. По ее завершении воздушные ворота Карелии могут начать работу под новым именем.
В мире остается немало аэропортов с мистическими, смешными и просто странными именами. На Аляске есть небольшой аэропорт Красного Дьявола (Red Devil Airport), названный в честь расположенной рядом одноименной шахты. В Турции работает Batman Airport, но к легендарному герою комиксов отношения он не имеет: аэропорт просто расположен в городе Батман, который, в свою очередь, зовется в честь реки с тем же именем.
Среди других прекрасных названий мировых аэропортов — Useless Loop («Бесполезная петля») и Broken Hill («Сломанный холм») в Австралии, Black Tickle («Черная щекотка») и Slave Lake («Озеро рабов») в Канаде, Moron («Придурок») в Монголии и Mafia («Мафия») в Танзании. Во всех этих случаях авиаузел получал имя по географическому принципу: из-за близлежащих населенных пунктов, гор, озер и так далее.
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