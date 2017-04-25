  • Air Baltic вошла в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира
    Фото: Air Baltic
  • Air Baltic вошла в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира
    Российская S7 Airlines выполнила в срок 84,03% за отчетный период, что позволило ей получить 3 звезды в рейтинге OAG. Фото: Pieter van Marion/Flickr.com
Путешествия

Air Baltic вошла в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира

Компанию латвийцам составил африканский лоукостер Safair и кувейтская Jazeera Airways.
Интерфакс
25 апреля 2017 в 15:47
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Соответствующее исследование провела OAG, британская аналитическая компания, предоставляющая информацию о точности в сфере путешествий. Она располагает крупнейшей в мире базой данных в сфере авиации, включая расписание 900 авиакомпаний и свыше 4000 аэропортов. Рейтинг OAG публикуется дважды в год — в апреле и октябре.

Самой пунктуальной авиакомпанией в свежем рейтинге оказалась Safair, выполнившая полеты в срок на 95,94% перелетов. «Серебро» у Jazeera Airways (93,23%), а латвийская Air Baltic заняла третье место (90,54%). Все три перевозчика получили 5 звезд в рейтинге OAG.

Из российских компаний в список вошла S7 Airlines — 84,03%, что соответствует 3 звездам.

Белорусская «Белавиа» получила 4 звезды за точность прилетов и вылетов на уровне 88,8%, а «Международные авиалинии Украины» (МАУ) — 3 звезды за пунктуальность в 84,31%.

Для попадания в рейтинг OAG авиакомпания должна иметь минимум 600 перелетов в месяц, при этом OAG должна получить за последние 12 месяцев данные о не менее чем 80% запланированных рейсов. Выполнение полета в срок считается вылет или прилет не более чем на 15 минут позже заявленного в расписании.

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