Air Baltic вошла в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира
Соответствующее исследование провела OAG, британская аналитическая компания, предоставляющая информацию о точности в сфере путешествий. Она располагает крупнейшей в мире базой данных в сфере авиации, включая расписание 900 авиакомпаний и свыше 4000 аэропортов. Рейтинг OAG публикуется дважды в год — в апреле и октябре.
Самой пунктуальной авиакомпанией в свежем рейтинге оказалась Safair, выполнившая полеты в срок на 95,94% перелетов. «Серебро» у Jazeera Airways (93,23%), а латвийская Air Baltic заняла третье место (90,54%). Все три перевозчика получили 5 звезд в рейтинге OAG.
Из российских компаний в список вошла S7 Airlines — 84,03%, что соответствует 3 звездам.
Белорусская «Белавиа» получила 4 звезды за точность прилетов и вылетов на уровне 88,8%, а «Международные авиалинии Украины» (МАУ) — 3 звезды за пунктуальность в 84,31%.
Для попадания в рейтинг OAG авиакомпания должна иметь минимум 600 перелетов в месяц, при этом OAG должна получить за последние 12 месяцев данные о не менее чем 80% запланированных рейсов. Выполнение полета в срок считается вылет или прилет не более чем на 15 минут позже заявленного в расписании.