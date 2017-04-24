Дом костей в Барселоне покрылся розами: фото и видео
Ежегодно 23 апреля в Каталонии отмечают День святого Георгия (Sant Jordi). Этот праздник, символизирующий любовь и самопожертвование, популярен здесь даже больше, чем День святого Валентина. Традиция основана на древней легенде о драконе, которому местные жители должны были приносить человеческие жертвы. Однажды очередь дошла до принцессы, но не успела она попрощаться с жизнью, как за нее вступился святой Георгий. Всадник на белом коне в сверкающих доспехах убил чудовище, чья кровь и окрасила розовый куст.
С тех пор розы являются обязательной частью торжеств. В этом году к празднику, который отмечается 23 апреля, Дом Батльо (Каса-Батльо, Дом костей) в Барселоне был украшен этими цветами. Место для инсталляции было выбрано не случайно: Антони Гауди, получив заказ на перестройку здания, оформил его с учетом легенды. Крышу, покрытую «чешуей» дракона, венчает копье святого Георгия в виде креста; арки на чердаке и лестница повторяют очертания тела мифологического существа, а по фасаду щедро «разбросаны» черепа и кости его жертв.
Для украшения здания к празднику были использованы тысячи живых и искусственных роз, а над внутренним двориком прошел «дождь» из розовых лепестков. В результате дом «истекал кровью» снаружи и внутри.
Инсталляция проводилась с 21 по 23 апреля при поддержке Банка крови и тканей. Все желающие в эти дни могли стать донорами непосредственно возле легендарного здания.
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