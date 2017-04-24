Турция увеличила срок безвизового отдыха до 90 дней
Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу сообщил журналистам о том, что россияне смогут находиться в Турции без визы 90 дней. На сайте турецкого Министерства иностранных дел информация пока не обновлена; о нововведении рассказывает газета Sabah.
Ранее российским туристам можно было оставаться в Турции до 60 дней непрерывно. При необходимости более длительной поездки виза оформляется в консульском отделе посольства Турецкой Республики в Москве, либо в консульствах в Санкт-Петербурге и Казани. При этом общий срок пребывания на территории Турции не может превышать 90 дней в течение полугода.
Нововведение стало ответным шагом на планы России по упрощению визовых процедур для турецких путешественников.
Между тем судьба чартеров в Турцию по-прежнему неизвестна: Росавиация, сообщив о возможности их отмены, продолжает анализировать ситуацию.