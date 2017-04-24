  • Турция увеличила срок безвизового отдыха до 90 дней
    Фото: Гарифуллин Сергей
  • Турция увеличила срок безвизового отдыха до 90 дней
    Фото: Второва Татьяна Николаевна
  • Турция увеличила срок безвизового отдыха до 90 дней
    Фото: Насветников Игорь Леонидович
Путешествия

Турция увеличила срок безвизового отдыха до 90 дней

Срок безвизового пребывания россиян в Турции увеличен на целый месяц. В МИД страны поясняют, что решение принято в ответ на аналогичные планы со стороны России в отношении турецких граждан.
Анастасия Баринова
24 апреля 2017 в 12:15
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Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу сообщил журналистам о том, что россияне смогут находиться в Турции без визы 90 дней. На сайте турецкого Министерства иностранных дел информация пока не обновлена; о нововведении рассказывает газета Sabah.

Ранее российским туристам можно было оставаться в Турции до 60 дней непрерывно. При необходимости более длительной поездки виза оформляется в консульском отделе посольства Турецкой Республики в Москве, либо в консульствах в Санкт-Петербурге и Казани. При этом общий срок пребывания на территории Турции не может превышать 90 дней в течение полугода.

Нововведение стало ответным шагом на планы России по упрощению визовых процедур для турецких путешественников.

Между тем судьба чартеров в Турцию по-прежнему неизвестна: Росавиация, сообщив о возможности их отмены, продолжает анализировать ситуацию.

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