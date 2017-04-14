  • Названа самая безопасная страна для туристов
    Скульптуры в деревне Париккала, Финляндия. Фото: Петр Косых
  • Названа самая безопасная страна для туристов
    Озеро Инариярви, Финляндия. Фото: Виталий Новиков
  • Названа самая безопасная страна для туристов
    На лестнице одного из соборов в Хельсинки. Фото: Nana Koko
  • Названа самая безопасная страна для туристов
    Колумбия заняла последнее место в рейтинге ВЭФ-2017. На фото — спецотряд полиции Боготы. Фото: Pixabay
Путешествия

Названа самая безопасная страна для туристов

Новым лидером рейтинга Всемирного экономического форума The Travel and Tourism Competitiveness Report стала Финляндия.
Интерфакс
14 апреля 2017 в 13:35
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Исследование ВЭФ о конкурентоспособности в сфере туризма публикуется раз в два года, начиная с 2007. В нем участвуют 136 стран из всех регионов мира. Страны оцениваются по позициям, связанным с приемом туристов. Сюда входят историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, мобильной связи, медицины, открытость населения и многое другое.

Рейтинг безопасности учитывает такие критерии, как уровень преступности, надежность работы полиции, наличие вооруженных конфликтов и террористической опасности.

Топ-10 самых безопасных стран*
1. Финляндия
2. ОАЭ
3. Исландия
4. Оман
5. Гонконг
6. Сингапур
7. Норвегия
8. Швейцария
9. Руанда
10. Катар

Самыми опасными странами названы Колумбия (нижняя строчка рейтинга), Йемен, Сальвадор, Пакистан и Нигерия. Россия поднялась в рейтинге на 17 позиций и теперь занимает 109-ю строчку.

Из стран — республик бывшего СССР наивысшую позицию занимает Эстония (15). В топ-50 также находится Грузия (29), Армения (34), Азербайджан (35), Латвия (40), Литва (42) и Таджикистан (49).

*По рейтингу ВЭФ в 2017 году

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