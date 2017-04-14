Названа самая безопасная страна для туристов
Исследование ВЭФ о конкурентоспособности в сфере туризма публикуется раз в два года, начиная с 2007. В нем участвуют 136 стран из всех регионов мира. Страны оцениваются по позициям, связанным с приемом туристов. Сюда входят историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, мобильной связи, медицины, открытость населения и многое другое.
Рейтинг безопасности учитывает такие критерии, как уровень преступности, надежность работы полиции, наличие вооруженных конфликтов и террористической опасности.
Топ-10 самых безопасных стран*
1. Финляндия
2. ОАЭ
3. Исландия
4. Оман
5. Гонконг
6. Сингапур
7. Норвегия
8. Швейцария
9. Руанда
10. Катар
Самыми опасными странами названы Колумбия (нижняя строчка рейтинга), Йемен, Сальвадор, Пакистан и Нигерия. Россия поднялась в рейтинге на 17 позиций и теперь занимает 109-ю строчку.
Из стран — республик бывшего СССР наивысшую позицию занимает Эстония (15). В топ-50 также находится Грузия (29), Армения (34), Азербайджан (35), Латвия (40), Литва (42) и Таджикистан (49).
*По рейтингу ВЭФ в 2017 году