  • На новом «Титанике» туристы переживут столкновение с айсбергом
    Фото: Wikipedia
  • На новом «Титанике» туристы переживут столкновение с айсбергом
    Фото: Wikipedia
Путешествия

На новом «Титанике» туристы переживут столкновение с айсбергом

В китайской провинции Сычуань для туристов создают необычный аттракцион: точная копия парохода «Титаник» позволит не только сфотографироваться в исторических декорациях, но и пережить столкновение с айсбергом.
Анастасия Баринова
14 апреля 2017 в 14:32
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В Китае заканчивается строительство полномасштабной копии знаменитого «Титаника». Старт проекту был дан 14 января 2014 года, объем инвестиций составил миллиард юаней (около $140 млн). Судно длиной 296 м и шириной 28,19 м будет пришвартовано в одном из портов на реке Daying Qi в провинции Сычуань. Вся внутренняя отделка будет в точности повторять интерьер легендарного лайнера.

Сроки окончания работ постоянно сдвигаются: сначала открыть «Титаник» для туристов планировалось в середине 2017 года, затем речь шла о конце 2017 года, а сейчас более реальным кажется 2019 год, хотя владельцы аттракциона не называют причины, заставляющие переносить дату ввода объекта в строй. Тем не менее уже известна цена билетов: самая дешевая каюта обойдется в 3 000 юаней ($435), а ночь в самом роскошном номере будет стоить 100 000 юаней ($14 500).

Новый «Титаник» предложит своим пассажирам все развлечения, которые предлагались и столетие назад: для них будут открыты турецкие бани, теннисные корты, танцплощадка и многое другое. Кроме того, авторы проекта настаивают на возможности «полного погружения» в атмосферу легендарного рейса, то есть в конце вечера должно произойти столкновение с айсбергом. Идея о симуляции катастрофы вызвала активные протесты со стороны родственников пассажиров первого «Титаника». Будет ли этот аттракцион реализован к моменту открытия «Титаника» или нет, пока неизвестно.

Узнайте, что происходит с настоящим «Титаником».

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