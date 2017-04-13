Туристы оставили в фонтане Треви почти 1,5 млн евро
Римский фонтан Треви является самым крупным городским фонтаном: его высота достигает 25,9 метра, а ширина — 19,8 метра. Выполненный в стиле барокко, он был создан в 1732—1762 годах архитектором Николой Сальви. Существует поверье, что человек, бросивший в него монетку, приедет в Рим еще раз. Две монеты сулят любовную встречу; тот, кто не поскупится на три монеты, может начинать готовиться к свадьбе, а четыре монеты принесут богатство.
По всей видимости, примета работает: ежегодно «улов», который извлекают из фонтана коммунальные службы, крупнее предыдущего. До 2010 года общая сумма составляла около 700−800 тысяч евро ежегодно, а к 2016 году фонтан начал «зарабатывать» свыше 1,4 млн евро.
Это объясняется не только ростом популярности памятника, вновь открытого недавно после реставрации, но и пересмотром системы борьбы с любителями залезть в фонтан и присвоить туристические деньги. Теперь представители коммунальных служб каждый день в 8 утра собирают брошенные за минувшие сутки монеты, затем их отвозят в специальную лабораторию, где очищают и сортируют.
По данным на 2010 год, масса мешка с деньгами в зимний период (низкий туристический сезон) ежедневно достигала 50 кг; в нем содержались монеты общим эквивалентом 1500 евро, при этом всегда были представлены валюты самых разных стран мира — от России до Австралии. Кроме того, в разное время из Треви выуживали медальоны с изображениями Девы Марии и папы Римского, замки, браслеты, вставные челюсти и другие необычные предметы.
По традиции, деньги передаются католической организации Caritas, которая направляет их на благотворительные цели: организацию приютов и столовых для малоимущих.
Узнайте, можно ли купаться в римских фонтанах.