Росавиация может запретить чартеры в Турцию
Чартерные рейсы, в отличие от регулярных, выполняются в период «высокого» сезона на условиях особого договора между заказчиком (туроператором) и авиаперевозчиком. Их главное преимущество — дешевизна, а также удобство для туристов, которые доверяют организацию своего отдыха туристическим компаниям. В путевку включены отель и билеты на чартер в оба конца, и общая стоимость нередко бывает значительно ниже, чем только отель, забронированный самостоятельно, или один авиаперелет регулярным рейсом.
Летние чартеры в Турцию позволяют тысячам туристов отдохнуть на море без ущерба для кошелька. Однако нынешним летом россиянам, возможно, придется выбрать другое отпускное направление: 10 марта Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям с рекомендациями «учитывать при планировании чартерных программ на летний сезон возможность приостановки чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике». Официально эта информация нигде не размещена, и представители ведомства отказываются ее комментировать. О возможности запрета чартеров стало известно из сообщений представителей авиакомпаний, получивших от Росавиации телеграмму. Читать далее
16 апреля в Турции пройдет референдум по поправкам в конституцию, исход которого непредсказуем. Эксперты напоминают, что с учетом попытки переворота в июле прошлого года нельзя исключать, что недовольные исходом референдума противники или сторонники действующего президента Эрдогана предпримут какие-то попытки спровоцировать волнения. «В этой ситуации информационное письмо вполне объяснимо желанием регулятора предупредить авиакомпании о возможных опасениях относительно внутриполитической нестабильности в Турции, — отмечают представители Ассоциации туроператоров России. — Это не запрет ни в коем случае; это просьба регулятора учитывать возможность появления этого фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять — или не повлиять — на перевозку».
По сути, Росавиация предупреждает туроператоров о проблемах в случае запрета чартеров: компания уже может сформировать тур и начать продавать путевки, а перевозить туристов будет не на чем. Тем, кто уверенно планирует провести летний отпуск в Турции, стоит подождать развития событий на политической арене страны: в случае, если ситуация останется спокойной, Рсавиация может начать выдавать разрешения на организацию чартеров.
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