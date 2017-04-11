  • Росавиация может запретить чартеры в Турцию
    Белек, Турция. Фото: Q-lieb-in
  • Росавиация может запретить чартеры в Турцию
    Фото: Свечников Денис
  • Росавиация может запретить чартеры в Турцию
    Фото: Елена Щипкова
  • Росавиация может запретить чартеры в Турцию
    Фото: Надежда Козырева
Путешествия

Росавиация может запретить чартеры в Турцию

Летний отдых в Турции может оказаться для большинства россиян недоступным: Росавиация сообщила о возможности приостановки чартерных рейсов в эту страну.
Анастасия Баринова
11 апреля 2017 в 14:05
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Чартерные рейсы, в отличие от регулярных, выполняются в период «высокого» сезона на условиях особого договора между заказчиком (туроператором) и авиаперевозчиком. Их главное преимущество — дешевизна, а также удобство для туристов, которые доверяют организацию своего отдыха туристическим компаниям. В путевку включены отель и билеты на чартер в оба конца, и общая стоимость нередко бывает значительно ниже, чем только отель, забронированный самостоятельно, или один авиаперелет регулярным рейсом.

Летние чартеры в Турцию позволяют тысячам туристов отдохнуть на море без ущерба для кошелька. Однако нынешним летом россиянам, возможно, придется выбрать другое отпускное направление: 10 марта Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям с рекомендациями «учитывать при планировании чартерных программ на летний сезон возможность приостановки чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике». Официально эта информация нигде не размещена, и представители ведомства отказываются ее комментировать. О возможности запрета чартеров стало известно из сообщений представителей авиакомпаний, получивших от Росавиации телеграмму. Читать далее

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