Путешествия

18 способов узнать Карибы

В Карибском бассейне семь тысяч островов, каждый из которых — отдельный мир. Чем они отличаются друг от друга? Куда стоит ехать в первую очередь? Эти и другие вопросы мы задали местным жителям.
Марина Матвиенко
10 апреля 2017 в 19:32
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  • 18 способов узнать Карибы
    Фото: Alvaro Leiva / GETTY IMAGES

ПОСТАВИТЬ НА КРАБА

Альваро Айварс Провейс, основатель проекта Luxury Resorts Collection:

Для первой поездки, на одну-две недели, выбирайте Сент-Винсент и Гренадины. Эти острова — как все Карибы в миниатюре. На Сент-Винсенте вы встретите дождевые леса с водопадами и вулканы, на островах Юнион и Меро — выдающиеся пляжи. Звёздные тусовки — это Мюстик, коралловые рифы — Кануан и Тобаго-Кейс, креольская кухня и ром — остров Бекия. Архипелаг Ле-Сент, севернее Гренадин, — настоящий карибский феномен. Его жители носят плетёные шляпы-тарелки, а внешностью и поведением похожи на европейцев. На Карибах в ходу шутка, что они потомки моряков, которые останавливались здесь на рейды. На Гренаде сделайте ставку на крабьих бегах. На Мартинике — посетите петушиные бои, которые проходят в городе Сен-Пьер. На них стоит побывать ради азартной атмосферы, которую создают участники и зрители.

ПОПЛАВАТЬ В ГОЛУБОЙ ЛАГУНЕ

Анна ван Даал, инструктор по йоге:

Плюсы острова Аруба — это короткие расстояния и хорошие дороги. Мы с семьёй любим походы к природному бассейну Кочи. Поезжайте на машине до ранчо Даимари на севере острова. Дальше идите пешком около четырёх километров, по тропе, протоптанной лошадьми. Сначала скалистое побережье переходит в лунный ландшафт из вулканических пород. Затем появляются заросли кактусов, которые сменяют дюны из белого песка. На последнем участке дороги картина напоминает холмы Ирландии с большими зелёными валунами, только на Арубе они покрыты не мхом, а водорослями. Бассейн Кочи защищают скалы, и видно, как снаружи о них разбиваются волны. В самом водоёме вода спокойная и много рыб, можно поплавать с маской.

УСТРОИТЬ ФОТОСЕССИЮ

Энн Випонд, автор путеводителей Ocean Cruise Guides:

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№58, февраль — март 2017).
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