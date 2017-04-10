18 способов узнать Карибы
ПОСТАВИТЬ НА КРАБА
Альваро Айварс Провейс, основатель проекта Luxury Resorts Collection:
Для первой поездки, на одну-две недели, выбирайте Сент-Винсент и Гренадины. Эти острова — как все Карибы в миниатюре. На Сент-Винсенте вы встретите дождевые леса с водопадами и вулканы, на островах Юнион и Меро — выдающиеся пляжи. Звёздные тусовки — это Мюстик, коралловые рифы — Кануан и Тобаго-Кейс, креольская кухня и ром — остров Бекия. Архипелаг Ле-Сент, севернее Гренадин, — настоящий карибский феномен. Его жители носят плетёные шляпы-тарелки, а внешностью и поведением похожи на европейцев. На Карибах в ходу шутка, что они потомки моряков, которые останавливались здесь на рейды. На Гренаде сделайте ставку на крабьих бегах. На Мартинике — посетите петушиные бои, которые проходят в городе Сен-Пьер. На них стоит побывать ради азартной атмосферы, которую создают участники и зрители.
ПОПЛАВАТЬ В ГОЛУБОЙ ЛАГУНЕ
Анна ван Даал, инструктор по йоге:
Плюсы острова Аруба — это короткие расстояния и хорошие дороги. Мы с семьёй любим походы к природному бассейну Кочи. Поезжайте на машине до ранчо Даимари на севере острова. Дальше идите пешком около четырёх километров, по тропе, протоптанной лошадьми. Сначала скалистое побережье переходит в лунный ландшафт из вулканических пород. Затем появляются заросли кактусов, которые сменяют дюны из белого песка. На последнем участке дороги картина напоминает холмы Ирландии с большими зелёными валунами, только на Арубе они покрыты не мхом, а водорослями. Бассейн Кочи защищают скалы, и видно, как снаружи о них разбиваются волны. В самом водоёме вода спокойная и много рыб, можно поплавать с маской.
УСТРОИТЬ ФОТОСЕССИЮ
Энн Випонд, автор путеводителей Ocean Cruise Guides:
Большой и Малый Питоны, зелёные горные конусы (797 и 750 метров) поднимаются над заливом в южной части острова Сент-Люсия. Это самый фотографируемый пейзаж на Карибах. Сюда часто приезжают молодожёны и экотуристы. Моё любимое место на острове — бухта Мариго-Бей, окружённая горами, с пляжем, пальмами и парусными яхтами в гавани. Для меня она воплощает всю суть Вест-Индии. Лучший вид на Мариго-Бей открывается с дороги, идущей вдоль западного побережья из столицы, города Кастри. К северу от Кастри есть отличные пляжи, особенно в Национальном парке Пиджен-Айленд, куда можно приехать на целый день, чтобы искупаться, позагорать и исследовать руины форта XVIII века.
СТАТЬ ХОЗЯИНОМ МОРЕЙ
Люси Туллох, дизайнер и фотограф:
Главное достояние острова Антигуа — пляжи с мелким, как порошок, белым и светло-золотистым песком. Лучшие из них расположены на севере и западе острова: Дикенсон-Бич, Ранеуэй-Бич, Дип-Бей около форта Баррингтон и Хоуксбилл-Бич — на юге курортного посёлка Пять Островов. На востоке Антигуа я обычно еду на Хаф-Мун-Бей и Лонг-Бей. Там мало туристов и приятно поплавать с маской. На всех пляжах работают команды, организующие дайвинг, парасейлинг, катание на водных лыжах и мотоциклах, экскурсии на лодках вокруг острова. В конце апреля на Антигуа проходит Парусная неделя, собирающая яхтсменов со всего света.
ВЕРНУТЬСЯ К ПРИРОДЕ
Лиз Каффи, специалист по маркетингу:
Доминика — остров-спа для духа и тела. В наших тропических лесах, сохранившихся с доколумбовых времён, протекают 85 рек, шумят водопады, бьют целебные источники, дремлют вулканы и бурлит горное Кипящее озеро. Искупайтесь в природном джакузи — в бухте с поднимающимися со дна пузырьками у Шампанского рифа. Пройдите через горы и джунгли по нескольким маршрутам индейской тропы Ваитукубули. Послушайте пение птиц и разговоры попугаев в заповеднике Syndicate Parrot Reserve. Займитесь каньонингом, тюбингом или дайвингом, поднимитесь на вулкан Дьяблотен (1447 метров) или проведите день в деревне индейцев карибов — не пожалеете.
ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ
Юлия Выренкова, менеджер по туризму:
В морских круизах по Карибам видишь сразу много островов. Мне по душе зрелищный маршрут с заходом на Антигуа и Барбуду, Доминику, Кюрасао и Арубу. Ещё советую кольцевой маршрут из Гаваны с посещением острова Косумель в Мексике, Каймановых островов, Роатана в Гондурасе, Белиза, Ямайки и кубинского Хувентуда. За морской романтикой отправляйтесь в круиз на паруснике. Например, на пятимачтовом барке Royal Clipper или Wind Surf. На борту можно принять участие в постановке парусов, подняться на мачту в «воронье гнездо», научиться вязать морские узлы и услышать корабельные байки от капитана и команды.
ВЫПИТЬ РОМА
Нил Моррис, представитель Authentic Caribbean Rum:
Первый карибский ром сделали в XVII веке на сахарных плантациях Барбадоса. И сейчас на острове более тысячи баров, которые здесь принято называть ром-шопами. Советую зайти в Harbour Lights в Бриджтауне. На востоке острова рекомендую ром-шоп Nigel Benn Aunty Bar и East Point Grill рядом с маяком, на западе — John Moore Bar в городке Уэстон. Посетите дегустации на фабриках рома Foursquare и St. Nicholas Abbey. Каждую пятницу и субботу в южной деревушке Ойстинс можно поучаствовать в празднике в стиле «бэйджан» (так на Барбадосе называют себя потомки африканских рабов), выпить ромового пунша с жареной летучей рыбой и потанцевать.
УЕДИНИТЬСЯ НА ПЛЯЖЕ
Мария Блэкмен, пиар-менеджер:
На Карибах говорят, что правильные пляжи — те, где, кроме вас, никого нет. На острове Барбуда таких пляжей большинство. Здесь бело-розовый песок, высокие кокосовые пальмы и вода цвета той самой «карибской лазури». На Барбуде проживает всего две тысячи человек, поэтому тут легко остаться одним — для свидания, пикника с друзьями или медитации. Из 27 километров пляжей Барбуды советую Лоу-Бей и пляж Принцессы Дианы, расположенные на песчаной косе со стороны Карибского моря.
УЕХАТЬ НА СЕВЕР
Андрей Пушкарёв, программист:
В Доминиканской Республике рекомендую для зимовки городок Кабарете — он находится на севере, в районе Пуэрто-Плата. Здесь нет отелей «всё включено», зато полно баров, дискотек и ресторанчиков с вкусной едой и доступными ценами. В Кабарете тёплое море и постоянный ветер, поэтому в город съезжаются кайтеры и виндсёрферы. В свободное от вечеринок время почему бы не изучить здешние аномалии? Поезжайте на озеро Энрикильо, где, вопреки природе, в солёной воде живут крокодилы. Проведите испытания на магнитном полюсе Кабраля: по неизвестным причинам круглые предметы и машины на нейтралке здесь катятся по склону не вниз, а вверх.
ПОБЫТЬ ПИРАТОМ
Сергей Кротов, владелец агентства St. Charter:
Для знакомства с Карибами на яхте я рекомендую стартовать с острова Гваделупа в южном направлении. Дойдите до Доминики и задержитесь на стоянке в городе Портсмут на два-три дня. Местный гид за $20−25 с человека проведёт вас через джунгли к водопадам и в пещеру Титу-Гош, где снимали «Пиратов Карибского моря», организует дайвинг и поездку к китам. Возвращайтесь через архипелаг Ле-Сент. Обходя с запада Гваделупу, станьте на якорь у деревни Деше и поднимитесь на шлюпке на север. Там увидите- буйки, где можно привязать лодку и поплавать с морскими черепахами. На острове Антигуа прогуляйтесь на Верфь Нельсона с сохранившимся фортом XVIII века. Лучшее место для пикника с барбекю — песчаная коса острова Барбуда, ограждающая лагуну Кодрингтон. Вечером возьмите на берег мощный фонарь или сделайте факелы. Ешьте жареное мясо, пейте ром, слушайте море и не забывайте смотреть на звёзды.
ЗАБРАТЬСЯ НА КРЫШУ
Лилия Маджихингаде, исполнительный директор TravelService West Indies:
Гавана, которую мы знали по советским временам, ушла в прошлое. Кубинскую столицу активно реставрируют. Зданиям с трещинами и обвалившейся штукатуркой возвращают блеск и пышность. Город возрождается на глазах, здесь чувствуется дух новой свободы. Гуляйте по обновлённым улицам Гаваны, заходите во дворы, где почти за каждой дверью теперь картинная галерея, ремесленная мастерская или оригинальное частное кафе. Оглядите воспрянувшую Гавану с высоты: со смотровых площадок отелей Nacional de Cuba и Raquel, с крыш гостиниц Parque Central, Saratoga, Inglaterra. А чтобы объять весь город, садитесь на двухэтажный туристический автобус Habana Bus. За $10 на нём можно кататься весь день до 19:00, выходить на любой остановке и заходить снова.
Фото: Getty Images
ВЗГЛЯНУТЬ В ЛИЦО ДЕВЕ ГВАДЕЛУПСКОЙ
Юлия Прадин, гид и автор проекта «Карибы по-русски: о. Гваделупа»:
В 1493 году Колумб открыл остров, который назвал в честь испанского монастыря Санта-Мария-де-Гваделупа-д'Эстремадура. Позже название сократилось до Гваделупы, но, как считают местные жители, это не помешало им сохранить покровительство Святой Девы. Существует присказка: чтобы постичь Гваделупу, нужно почувствовать её дыхание, увидеть её лицо, услышать стук её сердца и пасть ниц у её ног. Иными словами, поднимитесь на вулкан Суфриер (1467 метров), который постоянно «дышит» — дымит, но не извергает лаву и пепел. С вершины окиньте взглядом обе части острова — Гранд-Тер и Бас-Тер. Поезжайте по дороге Рут-де-ля-Траверсе, ведущей через тропический лес, и остановитесь между холмами Дё-Мамель, символизирующими грудь Гваделупы, чтобы «услышать» её сердце. Наконец, отправляйтесь на восток, на полуостров Пуэнт-де-Шато. Там, где на скале над Атлантикой установлен 10-метровый крест, поклонитесь Гваделупе в знак уважения к красоте и величию её природы.
Фото: BRUSINI Aurélien / hemis.fr / East News
НЫРНУТЬ ПОД ПЕНИЕ КИТОВ
Эрика Ведепохль, региональный директор Professional Association of Diving Instructors (PADI):
Острова Бонайре, Сен-Мартен, Сент-Люсия и Кюрасао — четвёрка лучших для дайвинга в Карибском море. На Бонайре легко добраться до дайв-спотов прямо с берега. В водах Сен-Мартена можно наблюдать за рифовыми акулами и пятнистыми скатами. В морском парке Сент-Люсии встречаются кораллы и губки. Около Кюрасао есть шанс встретить манту. Мне нравится нырять к затонувшим кораблям у острова Гренада или в подводном парке Кусто на Гваделупе. Во время погружения на Доминике можно услышать, как поют киты. А на Синт-Эстатиусе — поохотиться за «голландскими бусинами»: груз стеклянных бус ушёл на дно столетия назад вместе с кораблём из Амстердама.
ПОЖИТЬ КРАСИВО
Нильс Дюфо, президент Комитета по туризму Сен-Бартелеми:
Сен-Бартелеми, или Сен-Барт, — карибский центр роскошной жизни. На острове 14 пляжей. Гран-Кюль-де-Сак, что на востоке, подходит для кайтсёрфинга и виндсёрфинга. Тихий Гран-Коломбье идеален для якорных стоянок яхтсменов, желающих искупаться. Шел-Бич — наше чудо природы: пляж покрыт не песком, а миллионами крошечных ракушек. В главном городе — Густавии — полюбуйтесь на мегаяхты в доках или пройдитесь по бутикам мировых дизайнеров. Кухня Сен-Барта уважает традиции Франции и Вест-Индии, базируясь на морепродуктах. Часть ингредиентов и вино поставляют из Парижа. Каждый год на острове проходит гастрономический фестиваль, где французские шефы готовят вместе с местными поварами. Отведать их блюда можно в ресторанах Bonito, Orega или La Guérite.
ОТПРАВИТЬСЯ В ПОХОД
Светлана Фавеннек, гид на острове Мартиника:
Мартинику любопытно открывать в пеших походах. На севере острова поднимитесь на вулкан Мон-Пеле (1345 метров) — карибский Везувий, в начале прошлого века засыпавший пеплом город Сен-Пьер. Панорамное видео южного побережья и Бриллиантовой скалы снимите с вершины холма Ларше. На прогулке вдоль канала Борегар изучите тропический лес и его обитателей. На полуострове Каравель пройдите через развалины поместья Дюбук. Раз в месяц, в полнолуние, попробуйте попасть на вечеринку Full Moon Party с ромовыми коктейлями и музыкой регги, которую устраивают в Wahoo Cafe.
ПОЙТИ НА КАРНАВАЛ
Урсула Петула Барзей, основатель сайта caribbeanandco.com:
Хотите знать, чем Карибские острова отличаются друг от друга? Приезжайте к нам в период карнавалов и праздников. Фестиваль шоколада на Гренаде (май), Фестиваль манго на Антигуа и Барбуде (июль), Фестиваль еды и рома на Барбадосе (ноябрь) — это то, с чего я рекомендую начать. В сентябре послушайте джаз на острове Кюрасао, а в октябре — креольскую музыку на Доминике (World Creole Music Festival Dominica). Три самых эффектных карнавала проходят в Тринидаде и Тобаго (февраль), на Каймановых островах (май) и на Барбадосе (июль).
УЗНАТЬ ВСЁ О ЖОЗЕФИНЕ
Мюриэл Уилторд, директор Бюро по развитию туризма Мартиники / Americas CMT:
В Фор-де-Франс, столице Мартиники, находится статуя Жозефины де Богарне с отбитой головой, которую специально не ремонтируют. Супруга Наполеона ратовала за восстановление рабства на родном острове. Отправляясь по следам Жозефины, навестите «казнённую» скульптуру в парке Ла-Саван, искупайтесь в «ванне Жозефины» — коралловой бухте на островке Оскар с восточной стороны Мартиники. Приходите посмотреть на брачный договор с Наполеоном и его любовные письма, которые хранятся в поместье де ла Пажери, где Жозефина родилась и жила до 15 лет.
КУПИТЬ СПЕЦИИ
Роджер Огустин, гид и эксперт Бюро по туризму Гренады:
На Гренаде выращивают корицу, гвоздику, ваниль и имбирь, а также обеспечивают планете треть экспорта мускатного ореха. Корзиночки с набором специй продают в столице на рынке Spice Market и на плантациях в северной части острова. Там же можно купить джемы, сиропы и желе из мускатного ореха и гуавы и местный ром. В национальном парке Гранд-Этанж поднимитесь к озеру в кратере вулкана, прогуляйтесь к водопадам Семи сестёр, Маунт-Кармел и Конкор. Лучший пляж острова — Гранд-Анс-Бич, а лучший дайвинг — в подводном парке скульптур Джейсона Тэйлора.
Фото: Getty Images