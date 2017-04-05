Электронная виза позволит остаться в Индии вдвое дольше
С 1 апреля правительство Индии изменило визовый режим. Теперь туристы, пребывающие по электронной визе, могут оставаться в стране на срок до 60 дней, а не до 30, как раньше. При этом у них есть возможность двукратного въезда в Индию, что позволяет им посетить во время туристической поездки и соседние страны, сообщает Hindustan Times.
Электронные визы теперь разделены на три категории: туристическая, деловая и медицинская. Последняя позволяет иностранцам въезжать в страну трижды.
По электронным визам в Индию могут въехать граждане 616 стран через 24 аэропорта, а также через морские порты Кочин, Гоа и Мангалуру. При оформлении электронной визы заявитель получает письмо, разрешающее ему поехать в Индию. Турист может путешествовать с распечаткой этого разрешения. По прибытию в страну он должен представить разрешение иммиграционным властям, которые затем позволяют ему въезд в страну.
В марте Ростуризм предупредил россиян о том, что в интернете появились мошеннические сайты, маскирующихся под официальные ресурсы по оформлению виз в Индию. Они выдают клиентам поддельные визовые документы, по внешнему виду практически не отличающиеся от настоящих.