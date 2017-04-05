  • Электронная виза позволит остаться в Индии вдвое дольше
    Тадж Махал. Фото: Владислав Бельченко
  • Электронная виза позволит остаться в Индии вдвое дольше
    Варанаси, Индия. Фото: Антон Янковой
  • Электронная виза позволит остаться в Индии вдвое дольше
    Район Кодагу в индийском штате Карнатака знаменит своими кофейными плантациями и потрясающими видами на горы. Фото: Таня Шарапова
  • Электронная виза позволит остаться в Индии вдвое дольше
    Велогонщики на улицах Хампи. Фото: Q-lieb-in
Путешествия

Электронная виза позволит остаться в Индии вдвое дольше

Иностранные туристы, приезжающие в Индию по электронным визам, теперь могут оставаться в стране два месяца, а не 30 дней.
Интерфакс
5 апреля 2017 в 15:37
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С 1 апреля правительство Индии изменило визовый режим. Теперь туристы, пребывающие по электронной визе, могут оставаться в стране на срок до 60 дней, а не до 30, как раньше. При этом у них есть возможность двукратного въезда в Индию, что позволяет им посетить во время туристической поездки и соседние страны, сообщает Hindustan Times.

Электронные визы теперь разделены на три категории: туристическая, деловая и медицинская. Последняя позволяет иностранцам въезжать в страну трижды.

По электронным визам в Индию могут въехать граждане 616 стран через 24 аэропорта, а также через морские порты Кочин, Гоа и Мангалуру. При оформлении электронной визы заявитель получает письмо, разрешающее ему поехать в Индию. Турист может путешествовать с распечаткой этого разрешения. По прибытию в страну он должен представить разрешение иммиграционным властям, которые затем позволяют ему въезд в страну.

В марте Ростуризм предупредил россиян о том, что в интернете появились мошеннические сайты, маскирующихся под официальные ресурсы по оформлению виз в Индию. Они выдают клиентам поддельные визовые документы, по внешнему виду практически не отличающиеся от настоящих.

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СМИ2
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