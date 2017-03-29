Alitalia отменила около 400 рейсов в начале апреля
Причина масштабной отмены рейсов — 24-часовая забастовка сотрудников, которая придется на 5 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Alitalia. Изменения затронут расписание с вечера 4 апреля до утра 6 апреля. Всем пассажирам, запланировавшим перелет на эти даты, рекомендуется проверить статус своего рейса перед отправлением в аэропорт.
«Пассажиры могут позвонить по телефонам 800.65.00.55 (из Италии) или +39.06.65649 (в других странах), или обратиться в туристическое агентство, где они приобрели билет», — отмечается в сообщении.
Забастовка затронет два рейса Рим-Москва и Москва-Рим 5 и 6 апреля соответственно.
Компания планирует поставить на внутренние и международные рейсы авиалайнеры большей вместимости, чтобы минимизировать последствия забастовки для пассажиров, уточнили в пресс-службе.