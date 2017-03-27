Подводный десант
Сухая статистика: большинство людей, хоть раз совершивших погружение с аквалангом, возвращаются к этому развлечению вновь — ради визуального пиршества, которым угощает Мировой океан, невероятного ощущения лёгкости и невесомости, чудесной возможности дышать под водой. Но перед тем как нырнуть на дно морское, нужно провести несколько часов в классе на курсе по дайвингу — без сертификата акваланг не дадут, да и баллоны не заправят (короткое ознакомительное погружение, когда инструктор буквально держит вас за шкирку, не в счёт). Ведь, как пела группа «Ногу свело! »: «Аквалангисты — это не игра! ».
Где учиться
Среди многочисленных систем обучения стоит упомянуть две самые популярные — PADI и CMAS. Наиболее распространены курсы и дайв-центры американской ассоциации PADI, где за 3−4 дня вас научат азам погружения с аквалангом и проверят в бассейне и на мелководье. На уроках преподаватель расскажет о гидрокостюмах, технике плавания под водой и поддержания плавучести, поведении во время погружения и используемых сигналах, применении оборудования и снаряжения (жилет-компенсатор плавучести, компьютер, грузовой пояс, маска, трубка и ласты), подводных течениях и технике дрифта, «остановках безопасности» при всплытии, возможных проблемах и форс-мажорных ситуациях.
Если вы не планируете связать с дайвингом жизнь и профессию, вам вполне хватит двух начальных квалификаций: Open Water Diver (от $300, рекомендованное погружение на глубину до 18 метров) и Advanced Open Water Diver (2 дня, от $250, до 30 метров).
Квалификации основанной Жак-Ивом Кусто конфедерации CMAS в целом соответствуют квалификациям PADI — например, аналогией Open Water Diver и Advanced Open Water Diver будет уровень Diver One Star. По окончании курса новоиспечённому дайверу вручат сертификат и карточку с его фотографией и уникальным номером, которую в дальнейшем нужно брать с собой и предъявлять в дайв-центрах перед погружением. Останется только завести логбук (дневник) — и вперёд! Вернее, вниз. При желании можно освоить и дополнительные специализации (от $100) — например, Глубокие погружения (до 40 метров), Ночные погружения, Погружения на нитроксе (обогащённой воздушной смеси) или Цифровая подводная фотография. Это тоже не займёт много времени.
Приобретать же дорогостоящую, громоздкую и не очень-то удобную в транспортировке экипировку людям, которые планируют погружаться максимум 3−4 раза в год, ни к чему — обычно прокат оборудования входит в стоимость погружений.
Виды дайвинга
Помимо классического дайвинга, цель которого — любоваться кораллами, рыбами и подводными ландшафтами, стоит выделить ещё несколько популярных разновидностей погружений с аквалангом. Прежде всего, это кейв-дайвинг, или ныряние в пещеры, и рэк-дайвинг — спуск к затонувшим кораблям. Людям, действительно заинтересовавшимся погружениями, стоит попробовать дайв-сафари с проживанием на специальной яхте или корабле без выхода на берег и несколькими ежедневными спусками в воду. Где-то — например, на относящихся к Таиланду Симиланских островах — это помогает охватить несколько дайв-сайтов в одном путешествии. При погружениях у побережья Судана — избавит от лишних проблем, а в случае с удалёнными атоллами Сейшел или Галапагосами дайв-сафари и вовсе единственная возможность открыть для себя изолированные от внешнего мира сайты. Ну а экстремалы могут пойти ещё дальше и попробовать болотный дайвинг, подлёдные погружения в сухом гидрокостюме или фридайвинг, при котором ныряют без акваланга на задержке дыхания.
Противопоказания
Ни в коем случае не погружайтесь с ангиной, бронхитом, гриппом, простудой и даже с насморком — это может быть опасно. Нельзя нырять при ряде хронических заболеваний — например, страдающим пороком сердца, глаукомой, грыжей. Не рекомендуется погружаться в первые дни после и за пару дней до перелёта — дайвинг сопряжён с давлением на барабанные перепонки, которым на большой высоте и так приходится нелегко.
Где и зачем погружаться
ОСТРОВ СИПАДАН
Малайзия
«Коралловым треугольником» принято называть обширнейший (около 6 млн кв. км) участок моря между границами Малайзии, Филиппин, Папуа-Новой Гвинеи, Соломоновыми островами и Восточным Тимором. Этот регион — настоящий инкубатор фауны Мирового океана. И «коралловым» его именуют не ради красного словца: подсчитано, что здесь встречается более 75% всех существующих на планете видов коралловых полипов, 6 из 7 видов морских черепах, 22 вида дельфинов и около 3000 видов рыб. Это в разы больше, чем, например, в Карибском бассейне или вблизи Большого Барьерного рифа! И даже на таком «клондайке» можно выделить остров Сипадан, что рядом с Борнео, — потухший вулкан, стены которого обросли кораллами и уходят на глубину 600 метров. Сюда приезжают ради «крупняка» — прежде всего, тысяч огромных барракуд, а также кружащих рядом с ними каранксов, черепах и акул. В день выдаётся лишь 120 разрешений на погружения, так что оформлять документы лучше заблаговременно.
Сезон: круглый год
Глубина: до 40 метров
Прозрачность: до 40 метров в июле и августе
Температура воды: до +30 °С
Сложность: от начальной до средней
Цена: от $160 за два погружения и разрешение
SS LE POLYNESIEN
Мальта
Фото: Markus Kirchgessner / Viewingmalta.com
Безусловно, Средиземное море не может сравниться с морем Красным или Индийским океаном по теплоте и прозрачности воды, а также богатству подводной флоры и фауны. Но и здесь найдётся на что взглянуть любопытному дайверу. Так, из-за активного судоходства и боевых действий в акватории появилось много затонувших кораблей (рэков), некоторые из них доступны для осмотра. Один из самых значимых — рэк SS Le Polynesien, который часто называют «мальтийским Титаником». Это пассажирс-кое 152-метровое судно водоизмещением 6659 тонн сошло со стапелей в XIX веке и было потоплено немецкой подводной лодкой в конце Первой мировой войны. В отличие от многих других рэков Le Polynesien (кстати, он находится всего в 10 километрах от Валлетты) не развалился на куски, когда тонул, и в его трюмах и даже на палубе до сих пор находится множество интересных артефактов. Но стоит учитывать, что в силу глубины и подводных течений этот сайт предназначен для опытных дайверов. Из-за огромных размеров корабля погружаться к нему имеет смысл несколько раз.
Сезон: с мая по ноябрь
Глубина: 55 метров
Прозрачность: до 30 метров
Температура воды: +18…+25 °С
Сложность: высокая
Цена: от €59 за одно погружение
АТОЛЛ АДДУ
Мальдивы
Фото: Bernard Radvaner / Getty Images
Выбирая место дислокации для дайвинга на Мальдивском архипелаге, важно учитывать ущерб, который был нанесён кораллам и экосистемам островов во время климатического феномена Эль-Ниньо в 1998 году, а потом и цунами 2004-го. Меньше всего пострадали рифы вблизи южных атоллов, которые и раньше из-за своей удалённости и сложности с логистикой не входили в список популярных среди дайверов. И поэтому во время погружений на сайтах самого южного атолла Мальдив, Адду, можно испытать те же самые эмоции, которые десятки лет назад переполняли подводных первопроходцев. Из-за небольшого количества отелей и гигантского числа сайтов это оптимальное место для дайв-сафари, когда его участники живут на судне и в течение дня совершают несколько погружений в разных точках — чаще всего в блаженном одиночестве. В разделяющих острова каналах можно увидеть мозговидные и ветвистые кораллы, темнопёрых серых акул, хвостоколов, черепах, стаи каранксов и барракуд, а также станции чистки гигантских мант, летучих скатов. Как и на Красном море, здесь много течений, так что приготовьтесь к подводному дрифту. Ещё одна интересная точка — нефтяной танкер British Loyalty, крупнейший мальдивский рэк.
Сезон: круглый год
Глубина: до 30 метров
Прозрачность: до 25 метров
Температура воды: +26…+29 °С
Сложность: средняя
Цена: от $2600 за неделю
АМБЕРГРИС-КАЙЕ
Белиз
Фото: Wolfgang Poelzer / WaterFrame / Age / East News
Белизский Барьерный риф — самая крупная в Атлантическом океане система коралловых рифов и вторая в мире после австралийской. Это здесь находится напоминающая бездонный колодец Синяя дыра — вход в лабиринт пещер и туннелей, которыми пересечена древняя, состоящая из пористой известняковой породы гора. В её подводных гротах можно увидеть свешивающиеся с потолка сталактиты, которые нарастали в течение миллионов лет. Внутри 124-метрового провала мало света, так что увидеть какую-либо живность проблематично, зато на рифах у краёв «колодца» попадаются карибские рифовые акулы, груперы и рыбы-ангелы. Синяя дыра расположена в 70 километрах от главного курорта Белиза — острова Амбергрис-Кайе, поэтому для погружений не обязательно отправляться на дайв-сафари. И перед тем как спускаться в подводные пещеры, лучше начать с сайта попроще — например, с Шарк-Рей-Эллей, в мелких водах которого водятся акулы и скаты. Другая важная точка — морской заповедник Хол-Чан, где можно встретить несколько десятков видов кораллов, а ещё барракуд, ламантинов и морских черепах.
Сезон: круглый год
Глубина: до 35 метров у острова
Прозрачность: до 25 метров в феврале и марте
Температура воды: до +28 °С
Сложность: от начальной до высокой
Цена: от $75 за два погружения
СИЛЬФРА
Исландия
Мало кто знает, что один из самых захватывающих дайв-сайтов мира находится в Исландии — он называется расщелина Сильфра и расположен в 60 километрах от Рейкьявика в Национальном парке Тингведлир (объект ЮНЕСКО). Всё просто: Сильфра — единственное место на планете, где можно погрузиться с аквалангом над трещиной, разделяющей Евразию и Северо-Американский континент. И эта трещина постоянно расширяется со скоростью два сантиметра в год! Помимо этого, Сильфра может похвастать невероятной прозрачностью воды. По сути, это растаявший лёд, так что надо быть готовым к тому, что погружение не будет представлять собой расслабленную прогулку — разумеется, используются тёплые и непроницаемые сухие гидрокостюмы. Сайт включает в себя четыре района, которые, как правило, укладываются в один день погружений. Сход в воду происходит по ступенькам с платформы, а максимальная глубина составляет 18 метров, что не так и много. Из фототрофеев Сильфры стоит упомянуть ярко-зелёные водоросли «волосы тролля» и фигурные скалы. А вот на красивые селфи с рыбками можно не рассчитывать — подводной флоры и фауны там практически не встретить.
Сезон: круглый год
Глубина: до 18 метров
Прозрачность: свыше 100 метров
Температура воды: +2…+4 °С
Сложность: средняя
Цена: от €380 за два погружения
РАС-МОХАММЕД
Египет
Расположенный в 16 километрах к югу от курортного Шарм-эль-Шейха, который, будем надеяться, уже в самом скором времени вновь станет принимать самолёты из России, Рас-Мохаммед — первый и лучший национальный парк Египта. Его название отсылает к обточенной ветрами морской скале, напоминающей по своим очертаниям фигуру пророка Мохаммеда, который, как считается, бывал в этих местах в VII веке. Парк находится на Синайском полуострове, на месте слияния Суэцкого залива с заливом Акаба, благодаря чему дайверы могут увидеть здесь стаи морских и рифовых рыб, множество видов кораллов, причудливые рифы и 100-метровые стены из камня и коралла — в общем, всё то, из-за чего Красное море неизменно входит в десятку лучших в мире мест для погружений. Главные сайты — Шарк-Риф и Иоланда-Риф, посещение которых можно объединить в одном дрифт-погружении. Помимо кораллов тут встречаются молотоголовые акулы, лирохвостые груперы, гигантские тунцы, мурены, скаты и стаи барракуд, также это отличное место для наблюдения за забавной рыбой Наполеон. А сайт «Город анемонов» и вовсе напоминает подводные райские кущи.
Сезон: круглый год
Глубина: до 40 метров
Прозрачность: до 35 метров
Температура воды: +20…+28 °С
Сложность: от начальной до средней
Цена: от $50 за два погружения
ТАРХАНКУТ
Крым
Фото: Barcroft / Contributor / Getty Images
Из-за географического положения нашей страны и природной непрозрачности водоёмов дайвинг не относится к числу сильных сторон российского туризма — близкие к экстремальным погружения на Камчатке, Байкале и Белом море не в счёт. Но найдутся и исключения. Так, расположенный на западе Крыма полуостров Тарханкут любят не за пляжный отдых, хотя купаться там можно и даже нужно, а за живописные подводные ландшафты. Например, в заповедном урочище Большой Атлеш, где снимали «Человек-амфибия» и «Пираты XX века», много гротов, туннелей и лабиринтов. В лежащий на 13-метровой глубине музей дайвинга «Аллея вождей» аквалангисты со всего мира свозили экспонаты, и сейчас их здесь уже около сотни — название же объясняется подводной галереей бюстов высшей партийной номенклатуры Союза и известных советских писателей. Сайт «Крокодил» славен своей ноздреватой подводной скалой, «Черепаха» — сквозными пещерами, «Алтарь» — соединяющимися залами. Непременно стоит погрузиться и в «Чашу любви» — небольшой бассейн, который соединяется с Чёрным морем невидимым с суши туннелем.
Сезон: с мая по октябрь
Глубина: до 25 метров
Прозрачность: до 20 метров
Температура воды: до +23 °С
Сложность: средняя
Цена: от 1900 руб. за погружение