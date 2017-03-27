Путешествия

Подводный десант

Людям, знакомым с дайвингом лишь понаслышке, погружение с аквалангом представляется занятием рискованным и опасным. Мы хотим развеять миф о сложности дайвинга — и подкрепить теорию списком лучших в мире направлений для погружений.
Иван Васин
27 марта 2017 в 18:58
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  • Подводный десант
    Фото: Nudiblue / Getty Images

Сухая статистика: большинство людей, хоть раз совершивших погружение с аквалангом, возвращаются к этому развлечению вновь — ради визуального пиршества, которым угощает Мировой океан, невероятного ощущения лёгкости и невесомости, чудесной возможности дышать под водой. Но перед тем как нырнуть на дно морское, нужно провести несколько часов в классе на курсе по дайвингу — без сертификата акваланг не дадут, да и баллоны не заправят (короткое ознакомительное погружение, когда инструктор буквально держит вас за шкирку, не в счёт). Ведь, как пела группа «Ногу свело! »: «Аквалангисты — это не игра! ».

Где учиться

Среди многочисленных систем обучения стоит упомянуть две самые популярные — PADI и CMAS. Наиболее распространены курсы и дайв-центры американской ассоциации PADI, где за 3−4 дня вас научат азам погружения с аквалангом и проверят в бассейне и на мелководье. На уроках преподаватель расскажет о гидрокостюмах, технике плавания под водой и поддержания плавучести, поведении во время погружения и используемых сигналах, применении оборудования и снаряжения (жилет-компенсатор плавучести, компьютер, грузовой пояс, маска, трубка и ласты), подводных течениях и технике дрифта, «остановках безопасности» при всплытии, возможных проблемах и форс-мажорных ситуациях.

Если вы не планируете связать с дайвингом жизнь и профессию, вам вполне хватит двух начальных квалификаций: Open Water Diver (от $300, рекомендованное погружение на глубину до 18 метров) и Advanced Open Water Diver (2 дня, от $250, до 30 метров).

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№58, февраль — март 2017).
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