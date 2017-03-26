Выходные в Гонконге и Макао: между будущим и прошлым
День 1. Гонконгское настроение
Про жителей Гонконга часто говорят, что, пройдя через 99 лет британской власти, они так и не стали англичанами, но уже перестали быть китайцами. Это похоже на правду, и степень смешения поражает. Католические церкви легко уживаются с буддийскими храмами и конфуцианскими святилищами, деловые центры и жилые небоскрёбы строят по канонам фэн-шуй — например, оставляют посередине зданий дыры для беспрепятственного движения энергии ци. Сумрачные переулки, где из-под ног разбегаются толстые крысы, внезапно выводят к просторным европейским аллеям, где разбегаются уже глаза. Рядом с уличными лотками, где жарят фирменные гонконгские рыбные шарики и где булькает в масле вкуснейшая свиная требуха, работают китайские, японские и европейские рестораны из гида «Мишлен». От дорогих бутиков и нашпигованных брендами моллов голова идёт кругом, и тут же, буквально в двух шагах, уличные торговцы продают орхидеи и ласточкины гнёзда, сушёных кальмаров и золотых рыбок.
— Отойдите в сторону, не загораживайте проход, — сурово бросает машинист фуникулёра, поднимающего туристов к главной местной достопримечательности, пику Виктории. Винтажный вагончик, да и сам машинист — ходячие анахронизмы в суперсовременном мегаполисе, который лучше всего разглядывать (и фотографировать) как раз с главной смотровой площадки: видны и сам Гонконг, разделённый с полуостровом Коулун проливом, и район Новых Территорий.
— Гонконг — город, где едят много, всегда и везде, — смеётся менеджер по работе с клиентами в отеле Mandarin Oriental Дэнни Лай, у которого я интересуюсь, куда пойти пообедать. Отработав здесь более 40 лет, он сам превратился в один из символов отеля, да и всего города, этакое олицетворение дружелюбия и гостеприимства. — Наша гастрономическая икона — димсамы, обтянутые пергаментом теста паровые пельмени с креветками, курицей, свининой и овощами, которые готовят и подают в круглых бамбуковых корзинках. Мы всегда едим их с утра, ну или в обеденный перерыв — тогда они самые свежие. Увы, сейчас хорошего димсам-повара днём с огнём не сыщешь, не то что в старые добрые времена. Никто не хочет учиться, всем подавай всё и сразу! А ведь это целое искусство — как правильно замесить и раскатать тесто, сбалансировать начинку, сохранить вкусный бульон. В Гонконге находится самый дешёвый в мире мишленовский ресторан — Tim Ho Wan, но туда идти я не рекомендую, разочаруетесь, да и очереди большие. Лучше посетите Maxim’s Palace, где димсамы между столиками развозят по старинке — на тележке, и остаётся лишь ткнуть пальцем в понравившиеся.
День 2. Островной фонд
В голове не очень укладывается, что Гонконг — архипелаг из 262 островов. Правда, почти все они необитаемы и добраться до большинства совсем непросто. Если, гуляя по районам Стэнли и Абердин и даже сбегая на полуостров Коулун, рано или поздно оказываешься всё в тех же каменных лабиринтах, то поездка на остров Лантау позволяет гарантированно сменить футуристическую картинку. Лантау — самый большой остров Гонконга, и большая его часть до сих пор отдана на откуп природе. Это здесь находится спроектированный Норманом Фостером аэропорт Чхеклапкок, из которого каждые пять минут вылетают самолёты, и гонконгский Диснейленд.
- Сразу идите в зону Tomorrowland, — наставляет меня представительница парка Дженни Дэм, которая и сама похожа на Минни Маус. — Там недавно открылись новые горки Hyperspace Mountain по мотивам «Звёздных войн», так что очереди пока сумасшедшие. Но вообще у нас нет таких толп, как в шанхайском Диснейленде — там, говорят, вообще светопреставление!
Не меньше американских горок подстёгивает выработку адреналина и 20-минутная поездка через хребет на высоченной канатной дороге к статуе Будды, восседающему на холме на цветке лотоса. 34 метра, 250 тонн — это новодел, но весьма впечатляющий, так что туристов здесь всегда в избытке. Но только не в этот час — загулявшись в Диснейленде, я приезжаю на поклон к Будде уже на закате, перед самым закрытием комплекса. Разжалобив привратницу, взбегаю по 268 ступеням и, едва утерев пот, понимаю, что овчинка стоила выделки — виды на природный парк Лантау и горный монастырь По Лин отсюда просто сногсшибательные, а любителей селфи уже не осталось.
Ламма — другой остров, куда за полчаса можно доплыть на пароме из центра Гонконга. Тут не встретить ни одного небоскрёба или высотного здания, дома выше трёх этажей запрещены законодательно, а передвигаться принято пешком или, в крайнем случае, на велосипеде. Когда-то давно здесь селились китайские рыбаки. Затем, оценив по достоинству местные пляжи и расслабленный ритм жизни, подтянулись хиппи и туристы-бэкпекеры — просто потому, что здесь всё в разы дешевле, чем на Большой земле. Местные же приезжают сюда ради прогулок по экотропам (бетонными дорожками перехвачен весь остров), купания в море (самый чистый и безлюдный пляж называется Шамван — и до него около двух часов пешком), барбекю на побережье и многочисленных рыбных ресторанчиков. Если же проехать в глубь Ламмы, можно открыть для себя пещеры камикадзе, где прятали лодки смертники во время Второй мировой войны, пройтись по сувенирным магазинчикам и арт-галереям и узнать, как правильно ставить паруса в «Деревне рыбака».
День 3. Город грехов с китайским акцентом
Второй специальный район Китая — Макао — расположен от Гонконга всего в часе езды на реактивном джет-катере. Кстати, скоро обещают достроить и соединяющий их 42-километровый мост, так что добираться станет ещё легче и быстрее. В общем, грех не воспользоваться шансом и не побывать в старейшей европейской колонии Восточной Азии! В течение 450 лет Макао находился под управлением Португалии, а под юрисдикцию Китая он вернулся лишь в конце 1999 года. В отличие от Гонконга, где, за редким исключением, предпочитали сносить старые здания, расчищая место под очередной небоскрёб, Макао удалось сохранить и мощённые камнем улочки, и барочные церкви, и суровые крепости, а самое главное — европейскую атмосферу, в которую ну совсем не ожидаешь попасть так далеко от первоисточника. Исторический маршрут начинается около построенного ещё в XVI столетии храма богини рыбаков А-Ма, у павильонов которого толкутся китайские туристы с материка, чтобы возжечь благовония перед святилищами. Часов за пять успеваешь осмотреть Сенатскую площадь с окружающими зданиями, ощетинившийся пушками форт из серого камня, мавританские казармы, громадный особняк мандарина и главный местный символ — руины кафедрального собора Святого Павла, от которого остались лишь широкая лестница да фасад с пустыми глазницами окон. Даже гид не нужен — берёшь карту в гостинице, а на неё уже нанесены все самые важные точки. Указатели на английском есть везде, так что заблудиться невозможно.
- Макао — единственное место в Китае, где разрешены казино, — рассказывает ресепшен-менеджер отеля Mandarin Oriental швейцарец Северин Деттлинг. — Здешние «храмы азарта» убьют наповал даже завсегдатая Лас-Вегаса или Атлантик-Сити. Большая часть игорных домов находится на полуострове Макао — среди них The Sands, The Wynn с танцующими фонтанами и открывшийся в конце прошлого лета Wynn Palace, MGM Grand, «старичок» Grand Lisboa. Но лучше поезжайте на соседний остров Тайпа, где есть и свой ответ Лас-Вегас-Стрипу — Котай-Стрип, вдоль которого, как грибы после тропического дождя, вырастают всё новые казино.
Когда стоишь в центре гигантского The Venetian — с его 3000 игровыми автоматами и 870 столиками это крупнейшее казино в мире — и глядишь на невероятные толпы китайцев (ни одного иностранца!), режущихся в покер и баккара, рулетку и блэк-джек (всего 139 игр!), понимаешь, почему прибыль казино Макао в несколько раз превышает прибыль казино Лас-Вегаса. Я честно скормил «однорукому бандиту» пару сотен гонконгских долларов (почему-то местные патаки в них не принимают) и удержался от проигрыша крупной суммы в баккара. Слава Будде, острые ощущения от Макао получаешь и без этого, да и вспоминать своё сомнительное достижение потом вряд ли захочется. А ведь именно за положительными эмоциями мы и отправляемся в путешествие, не так ли?
Советы
Виза Для граждан России Гонконг — безвизовый на срок до 14 дней, Макао — до 30 дней. Главное — не забыть взять с собой загранпаспорт при переезде из Гонконга в Макао и обратно, это всё-таки разные территории.
Как добраться Прямые рейсы до Гонконга остались только у «Аэрофлота». Время в пути — 9 часов, билет — от 28 000 руб. До Макао удобнее всего добраться на скоростном пароме из Гонконга. В Гонконге имеет смысл завести смарт-карту Octopus — с её помощью можно расплачиваться в общественном транспорте, на паромах, в супермаркетах и фастфуд-ресторанах, а пополняется она в различных точках продаж, в метро и через специальные автоматы.
Сезон Лучшее время для визита — период с сентября по декабрь, когда вероятность дождей низкая, весной здесь тоже комфортно, но иногда бывает облачно. Лето — сезон муссонов и тайфунов, из-за высокой влажности находиться на улице больше пяти минут не хочется.
Жильё Образованная в 1963 году гонконгская сеть отелей Mandarin Oriental в представлении не нуждается — в её коллекцию входят три десятка гостиниц на разных континентах, а сервис ставят в пример другим. Во флагманском отеле цепочки в районе Централ 501 номер и сьют с видами на гавань Виктории, 10 ресторанов и баров и фирменный спа-центр. Открывшийся в 2010 году Mandarin Oriental, Макао — отличная альтернатива огромным казино-гостиницам Макао, островок спокойствия посреди моря азарта. Все комнаты и сьюты гостиницы выходят на Южно-Китайское море и городские кварталы.
Еда Гонконг славится своими дай-пай-донг — уличными лотками-харчевнями, где можно вкусно и недорого пообедать или поужинать. На полуострове Коулун их много в районе Темпл-стрит и в квартале Самсёйпоу. На острове Гонконг — вокруг улицы Грэхем. В старой части Макао на каждом углу угощают сладкой свининой и зазывают купить паштейш де ната — горячие тарталетки с яичным заварным кремом.