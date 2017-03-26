  • Выходные в Гонконге и Макао: между будущим и прошлым
    Фото: Иван Васин
  • Выходные в Гонконге и Макао: между будущим и прошлым
    Фото: Ольга Яковина
  • Выходные в Гонконге и Макао: между будущим и прошлым
    Фото: Ольга Яковина
Путешествия

Выходные в Гонконге и Макао: между будущим и прошлым

Не стоит недооценивать Гонконг и Макао, низводя их до факультативных пунктов маршрута.
Иван Васин
26 марта 2017 в 10:07
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День 1. Гонконгское настроение

Про жителей Гонконга часто говорят, что, пройдя через 99 лет британской власти, они так и не стали англичанами, но уже перестали быть китайцами. Это похоже на правду, и степень смешения поражает. Католические церкви легко уживаются с буддийскими храмами и конфуцианскими святилищами, деловые центры и жилые небоскрёбы строят по канонам фэн-шуй — например, оставляют посередине зданий дыры для беспрепятственного движения энергии ци. Сумрачные переулки, где из-под ног разбегаются толстые крысы, внезапно выводят к просторным европейским аллеям, где разбегаются уже глаза. Рядом с уличными лотками, где жарят фирменные гонконгские рыбные шарики и где булькает в масле вкуснейшая свиная требуха, работают китайские, японские и европейские рестораны из гида «Мишлен». От дорогих бутиков и нашпигованных брендами моллов голова идёт кругом, и тут же, буквально в двух шагах, уличные торговцы продают орхидеи и ласточкины гнёзда, сушёных кальмаров и золотых рыбок.

— Отойдите в сторону, не загораживайте проход, — сурово бросает машинист фуникулёра, поднимающего туристов к главной местной достопримечательности, пику Виктории. Винтажный вагончик, да и сам машинист — ходячие анахронизмы в суперсовременном мегаполисе, который лучше всего разглядывать (и фотографировать) как раз с главной смотровой площадки: видны и сам Гонконг, разделённый с полуостровом Коулун проливом, и район Новых Территорий.

  • Выходные в Гонконге и Макао: между будущим и прошлым

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№58, февраль — март 2017).
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