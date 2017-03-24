В Черногорию без виз: 90 дней вместо 30
Черногория входит в число стран, куда туристам из России оформлять визу заранее не требуется: в течение 30 дней здесь можно находиться лишь при наличии загранпаспорта, действующего не менее 90 дней с момента окончания поездки. За визой в консульства обращались только те путешественники, кому в Черногории было необходимо находиться больше 30 дней непрерывно.
К сезону-2016 Черногория впервые увеличила срок безвизового пребывания до 90 дней. Эксперимент оказался удачным, заинтересовав большое число гостей, и в этом году страна решила его повторить. На сайте правительства опубликован соответствующий документ. Облегченный безвизовый период будет действовать с 1 апреля до 31 октября 2017 года.
На том же заседании, где было принято важное для российских путешественников решение, были временно отменены визы для граждан Армении и Казахстана. Обычно они им требуются, но предстоящим летом туристы с паспортами этих стран могут отдыхать в Черногории на протяжении 30 дней, не оформляя предварительно никаких документов.
Узнайте о том, сколько государств мира можно посещать без виз с российским паспортом.