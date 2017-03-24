  • В Черногорию без виз: 90 дней вместо 30
    Фото: Paul Mironov
  • В Черногорию без виз: 90 дней вместо 30
    Фото: Дмитрий Изотов
  • В Черногорию без виз: 90 дней вместо 30
    Фото: Глазков Олег Геннадиевич
  • В Черногорию без виз: 90 дней вместо 30
    Фото: Богданов Олег
  • В Черногорию без виз: 90 дней вместо 30
    Фото: Максим Мишин
  • В Черногорию без виз: 90 дней вместо 30
    Фото: Александр Юркевич
  • В Черногорию без виз: 90 дней вместо 30
    Фото: Наталья
  • В Черногорию без виз: 90 дней вместо 30
    Фото: Алина Линник
  • В Черногорию без виз: 90 дней вместо 30
    Фото: Людмила Прокофьева
  • В Черногорию без виз: 90 дней вместо 30
    Фото: Максим Мишин
Путешествия

В Черногорию без виз: 90 дней вместо 30

С приближением высокого туристического сезона Черногория снова порадовала туристов из России: срок безвизового пребывания увеличен с нынешних 30 до 90 дней.
Анастасия Баринова
24 марта 2017 в 14:05
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Черногория входит в число стран, куда туристам из России оформлять визу заранее не требуется: в течение 30 дней здесь можно находиться лишь при наличии загранпаспорта, действующего не менее 90 дней с момента окончания поездки. За визой в консульства обращались только те путешественники, кому в Черногории было необходимо находиться больше 30 дней непрерывно.

К сезону-2016 Черногория впервые увеличила срок безвизового пребывания до 90 дней. Эксперимент оказался удачным, заинтересовав большое число гостей, и в этом году страна решила его повторить. На сайте правительства опубликован соответствующий документ. Облегченный безвизовый период будет действовать с 1 апреля до 31 октября 2017 года.

На том же заседании, где было принято важное для российских путешественников решение, были временно отменены визы для граждан Армении и Казахстана. Обычно они им требуются, но предстоящим летом туристы с паспортами этих стран могут отдыхать в Черногории на протяжении 30 дней, не оформляя предварительно никаких документов.

Узнайте о том, сколько государств мира можно посещать без виз с российским паспортом.

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