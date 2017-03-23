10 идей для путешествий, в которых можно чему-то научиться
Академия ниндзя
Акаме, Япония
Многие мальчишки после просмотра фильмов о ниндзя мечтали посвятить свою жизнь — ну или хотя бы несколько часов — захватывающему японскому искусству ниндзюцу. В наши дни это легко могут сделать и дети, и взрослые на родине неуловимых и смертельно опасных воинов — в японской деревне Акаме, что в двух часах езды на поезде от Осаки. Начать день стоит в соседнем городке Уэноси, где находится любопытный Iga Ninja Museum. Там воссоздан один из домов ниндзя (вращающиеся двери, тайные комнаты и секретные ходы), а гиды подробно рассказывают о том, как зародилось искусство ниндзюцу, как эти «люди в чёрном» (на самом деле в тёмно-голубом — чёрной их униформа казалась в лунном свете) тренировали ум и тело, использовали оружие и яды против врагов, оставались невидимыми, скрываясь от погони, и определяли своё местоположение днём по теням, а ночью — по звёздам. В Академию ниндзя в Акаме (ninja-valley.com, iganinja.jp, 1 день, $104) приезжают уже за практикой — «падаванов» заставляют преодолевать препятствия, прыгать по верёвочным канатам, взбираться по деревьям, метать сюринкены и обращаться с мечом катана.
Как добраться? Деревня Акаме расположена в полутора часах езды на машине из Осаки. Прямого авиасообщения между Москвой и Осакой нет, самые удобные рейсы с пересадкой предлагают Air China и Japan Airlines. Билеты — от 30 400 руб., в пути — от 12 часов.
Курс парфюмера
Грас, Франция
После выхода на экраны фильма «Парфюмер» даже те, кто никогда не бывал в Провансе, запомнили, что Грас — европейская столица ароматов. Парфюмерные фабрики-музеи Fragonard, Galimard и Molinard наперебой предлагают посетить мастерские, где создаются диковинные ароматы, и, конечно же, зайти в магазины, где их можно приобрести в виде духов и дорогой косметики. Но куда интереснее попробовать самому стать если не «носом», то хотя бы знатоком ароматов — искусству разбираться в них учат в городском Институте парфюмерии. В программу курса «Запахи Прованса» (grasse-perfumery.com, 4−8 июля, 1500 евро) входят лекции по основным ингредиентам для парфюмерной и косметической промышленности и получаемым из них маслам и экстрактам, визиты в местные сады и на парфюмерные фабрики, знакомство с профессиональным словарём и мастер-классы по составлению собственных ароматических композиций.
Как добраться? Грас находится в часе езды на машине от Ниццы. Прямые рейсы из Москвы в Ниццу выполняет «Аэрофлот». Билеты — от 19 400 руб., в пути — от 4 часов.
Уроки сальсы
Гавана, Куба
Каждый год в ноябре в кубинской столице проходит крупнейший в мире фестиваль сальсы Baila en Cuba. Больше 700 участников со всего мира, концерты звёзд кубинской музыки, а также уроки сальсы для всех желающих — не начать после этого танцевать просто невозможно. Именно к фестивалю привязано большинство танцевальных туров на Кубу: с утра до вечера вы будете кружиться в зажигательных ритмах, узнаете разницу между сальсой, румбой и руэдой де касино, выучите слова главных кубинских песен и найдёте с десяток единомышленников (bailaencuba.ru, 7 дней, от $560).
Если же ехать на фестиваль желания нет, научиться кубинским танцам можно и просто так: в Национальном фольклорном центре уроки проходят в течение всего года, правда, для этого требуется хотя бы минимальное знание испанского языка.
Как добраться? Прямые рейсы из Москвы в Гавану есть у «Аэрофлота». Билеты — от 41 400 руб., в пути — 12 часов. В высокий сезон можно полететь чартерными рейсами.
Школа садовника
Харрогейт, Великобритания
«Посадите траву, регулярно стригите её, поливайте — и через 300 лет вы получите идеальный английский газон» — это шутливое выражение лишь подтверждает профессионализм британских садовников. Тем, кто хочет подтянуть свои знания в ботанике, флористике и ландшафтном дизайне, стоит обращаться в Королевское садоводческое общество — то самое, которое организует ежегодную выставку цветов в Челси.
Семинары, мастер-классы и воркшопы проходят в садах и теплицах, курируемых этой организацией, круглый год, но приятнее всего в Англии летом. Так, на 20 июня в милом спа-городке Харрогейт запланирован тематический пятичасовой курс (rhs.org.uk, 64,5 евро) по выращиванию роз и душистого горошка — на нём расскажут, как разбираться в разновидностях этих всеми любимых цветущих растений, где и когда их сажать и как беречь от вредителей.
Как добраться? Харрогейт лежит в часе езды на машине от Лидса. Рейсы из Моск-вы в Лидс с пересадкой в Амс-тердаме и Лондоне выполняют KLM и British Airways. Билеты — от 19 300 руб., в пути — от 6 часов.
Академия фотографии
Флоренция, Италия
Архитектура, свет, цвет, игра фактур, колоритные лица и живые уличные сценки — в одном из самых вдохновляющих городов мира всё просится в кадр. Флоренция невероятно фотогенична, и учиться снимать здесь — одно удовольствие. Прогулка с камерой в руках позволяет увидеть город совсем другим. Особенно если вашим провожатым будет известный фотограф. Именно такую прогулку предлагает арт-отель Portrait Firenze совместно с флорентийским отделением Академии Leica (akademie.leica-camera.it, 800 евро). Камеры предоставляет магазин легендарного бренда, расположенный аккурат напротив отеля, в паре шагов от Понте Веккьо, а гидами выступают амбассадоры Leica, которые по дороге делятся профессиональными секретами: как снимать людей, архитектуру и небо, работать со светом и тенью, как передать эмоции и научиться делать живые репортажи. Если захочется продолжения или более серьёзного обучения, можно записаться на мастер-класс Академии — это может быть разовый семинар-практикум или курс продолжительностью от 3 до 7 дней, уроки ведут в том числе фотографы из агентства Magnum.
Как добраться? Прямого авиасообщения между Москвой и Флоренцией нет, удобнее всего лететь рейсами Alitalia с пересадкой в Риме. Билет — от 9500 руб., в пути — 6,5 часа.
Литературная мастерская
Пушкинские Горы, Псковская область, Россия
Среди тенистых аллей Михайловского искал вдохновение Пушкин во время ссылки, здесь же целый год работал экскурсоводом молодой Довлатов, под впечатлением от этого написавший отчасти автобиографическую повесть «Заповедник». Создатель литературной мастерской Светлана Сидорова уверена, что гений писателей до сих пор живёт в связанных с ними местах, и, чтобы прикоснуться к нему, нужно лишь время и желание. Светлана — культуролог, преподаватель факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, автор нескольких курсов по написанию текстов. Именно ей принадлежит идея литературных путешествий: с небольшой группой учеников она отправляется в имения классиков русской литературы, где в обнимку с книгами и в разговорах с хранителями музеев все вместе учатся создавать собственные очерки и романы.
Этим летом (morethan.travel, 30 июня — 2 июля, 29 500 руб.) местом назначения выбраны Пушкинские Горы и окрестные усадьбы Михайловское, Петровское и Тригорское. Под руководством наставника участники вслед за героем Довлатова пообедают в сказочном «Лукоморье», встретятся с садовниками, принимавшими участие в возрождении Пушкиногорья, зайдут в гости к художникам, которые изображали героев Пушкина, и за домашними ужинами обсудят собственные литературные работы. В планах также литературные мастерские в Ясной Поляне, Коктебеле, Ялте и Гурзуфе.
Как добраться? Удобнее всего ехать на машине: Москву и Пушкинские Горы разделяют 655 километров. Поездка на поезде займёт 11 часов и будет стоить от 4000 руб.
Обучение яхтингу
Сплит, Хорватия
Учиться любому делу лучше всего на практике, поэтому тем, кто хочет постигнуть основы парусного спорта, — прямая дорога на регату. Одно из самых популярных мест для этого — Далматинские острова в Хорватии. Здесь в начале мая пройдёт крупнейшая русскоязычная регата «Кабестан». Ожидается, что в ней примут участие 60 яхт и порядка 500 человек: как профессиональных шкиперов, так и яхтсменов-любителей.
Присоединиться к экипажам может любой желающий (kabestan.ru/croatia, 29 апреля — 6 мая, 1250 евро). Вариантов два: либо собрать свою команду и арендовать яхту целиком, либо купить отдельное место на лодке. Для новичков последний вариант подходит больше: за неделю, что длится регата, из вас сделают настоящего матроса, научат поднимать и настраивать паруса, вязать узлы и использовать бортовые системы.
Как добраться? Прямого авиасообщения между Москвой и Сплитом нет, самые удобные рейсы с пересадкой предлагают Lufthansa и Austrian Airlines. Билеты — от 20 000 руб., в пути — от 9 часов.
Мастер-класс по десертам
Зальцбург, Австрия
Если вы не любите австрийский штрудель, значит, вы просто не умеете его готовить. Исправить это можно в Зальцбурге, одной из самых важных точек на гастрономической карте Австрии. Здесь ценят вкусную еду и отлично умеют готовить — особенно сладости. Список местных десертов может свести с ума любого диетолога, а штрудель считается в Австрии эталонным. На его приготовлении и специализируется кулинарная школа Edelweiss Cooking School (edelweiss-cooking.com, от 30 евро). Заведение под управлением Йохана Бауэра располагается в бывшей караульной, вырубленной в скале у старинных ворот Клаузентор. Во время мастер-класса шеф делится профессиональными секретами и рассказывает об истории штруделя, австрийской кухне и самом Зальцбурге. Йохан умеет объяснять просто и доходчиво, так что процесс осваивают даже те, у кого обычно вода в чайнике и та подгорает. Также в школе можно научиться готовить и другие фирменные зальцбургские сладости — воздушное яичное суфле нокерльн, ванильное печенье кипферль и даже домашний моцарткугель — шоколадные шарики из пралине и марципана.
Как добраться? Из Москвы в Зальцбург можно долететь рейсами авиакомпании Austrian Airlines с пересадкой в Вене. Билеты — от 18 000 руб., в пути — 4,5 часа.
Школа тайского массажа
Бангкок, Таиланд
Тайский массаж — это больше, чем просто ловкость пальцев. Считается, что придумал его приятель Будды Дживака Кумар Бхаши, служивший лекарем при одном из индийских царей, и за минувшие с тех пор две с половиной тысячи лет это искусство, похоже, внедрилось в тайский генетический код — никто на свете не умеет делать лучше. В Таиланде в первом попавшемся салоне вас за пару грошиков разомнут лучше, чем в самой дорогой европейской клинике. Есть два основных вида тайского массажа: южный и северный. Южный — более жёсткий, точечный, до хруста в костях и искр в глазах, сначала вам больно, но потом хорошо, как никогда в жизни. Штаб-квартирой мастеров южной школы считается храм Ват-Пхо в Бангкоке — тот самый, где возлежит на боку исполинский золотой Будда с перламутровыми стопами. Здешнюю школу, ставшую первой в мире, открыли по личному распоряжению короля Рамы III больше ста лет назад. Пройти обучение (watpomassage.com, от $208) может любой желающий, для иностранцев преподавание ведётся на английском.
Учат со всей серьёзностью: базовый курс общего тайского массажа или массажа ног длится пять дней, с занятиями с утра и до вечера. Всё показывают на практике — ученик сначала смотрит, как делает массаж мастер, потом сам служит подопытной моделью и повторяет приёмы на одном из своих одногруппников. По окончании курса сдавшим экзамен выдают сертификат. Помимо базовых курсов для начинающих, школа также предлагает более серьёзные программы, в том числе по ароматерапии и традиционной тайской медицине.
Как добраться? Прямые рейсы из Москвы в Бангкок выполняют «Аэрофлот» и Thai Airways. Билеты — от 24 000 руб., в пути — 9 часов.
Курсы керамики
Фес, Марокко
Королевство Марокко всегда славилось своей керамикой: скромные утилитарные таджины и огромные, инкрустированные серебром вазы в человеческий рост, классические бело-голубые тарелки и проглатывающие окурки пепельницы, полихромная мозаика зилидж для мечетей и медресе и зелёная глазурованная черепица для крыш. Большую часть гончарных изделий производят в трёх городах страны: Сафи, Мекнесе и Фесе. И именно в Фес — старейший и важнейший город Марокко — стоит приезжать путешественникам, чтобы попробовать себя в этом нелёгком ремесле.
В керамических кооперативах, рассчитанных на туристов, вам покажут гончаров за работой и учтиво пригласят в магазин, больше напоминающий пещеру сокровищ Али-Бабы. Но турагентство Plan-it Morocco (plan-it-morocco.com, 3 часа, от 10 евро) организует посещение квартала горшечников и двухчасовой воркшоп в одной из мастерских, где научат работать с глиной на круге, помогут собрать небольшое мозаичное панно и нанести собственный рисунок-арабеску на тарелку. При желании можно записаться и на недельный курс с глубоким погружением в профессию.
Как добраться? Рейсы из Москвы в Фес с пересадкой в Касабланке выполняет Royal Air Maroc. Билеты — от 27 500 руб., в пути — 14,5 часа. Другой вариант — долететь до Касабланки и за 3 часа доехать до Феса на машине.