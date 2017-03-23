Путешествия

10 идей для путешествий, в которых можно чему-то научиться

Мы собрали лучшие места, в которых можно не только отдохнуть, но и попутно научиться чему-то полезному. Или бесполезному, но очень приятному.
Иван Васин, Дарья Петрягина, Ольга Яковина
23 марта 2017 в 19:10
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  • 10 идей для путешествий, в которых можно чему-то научиться
    Фото: Pavliha / Getty Images

Академия ниндзя

Акаме, Япония

Многие мальчишки после просмотра фильмов о ниндзя мечтали посвятить свою жизнь — ну или хотя бы несколько часов — захватывающему японскому искусству ниндзюцу. В наши дни это легко могут сделать и дети, и взрослые на родине неуловимых и смертельно опасных воинов — в японской деревне Акаме, что в двух часах езды на поезде от Осаки. Начать день стоит в соседнем городке Уэноси, где находится любопытный Iga Ninja Museum. Там воссоздан один из домов ниндзя (вращающиеся двери, тайные комнаты и секретные ходы), а гиды подробно рассказывают о том, как зародилось искусство ниндзюцу, как эти «люди в чёрном» (на самом деле в тёмно-голубом — чёрной их униформа казалась в лунном свете) тренировали ум и тело, использовали оружие и яды против врагов, оставались невидимыми, скрываясь от погони, и определяли своё местоположение днём по теням, а ночью — по звёздам. В Академию ниндзя в Акаме (ninja-valley.com, iganinja.jp, 1 день, $104) приезжают уже за практикой — «падаванов» заставляют преодолевать препятствия, прыгать по верёвочным канатам, взбираться по деревьям, метать сюринкены и обращаться с мечом катана.

Как добраться? Деревня Акаме расположена в полутора часах езды на машине из Осаки. Прямого авиасообщения между Москвой и Осакой нет, самые удобные рейсы с пересадкой предлагают Air China и Japan Airlines. Билеты — от 30 400 руб., в пути — от 12 часов.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№58, февраль — март 2017).
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