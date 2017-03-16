Путешествия

Лучшие аэропорты в мире

Аэропорт Сингапура Чанги назван лучшим аэропортом по версии британской исследовательской компании Skytrax.
National Geographic Россия
16 марта 2017 в 10:56
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  • Лучшие аэропорты в мире
    Фото: Lip Jin Lee/Flickr.com

Второе место занял международный аэропорт Ханеда в Токио, а третье место досталось южнокорейскому аэропорту Инчхон.

В десятку лучших аэропортов также вошли:

- 4 место: международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса;

- 5 место: международный аэропорт Гонконг;

- 6 место: международный аэропорт Хамад в Катаре;

- 7 место: международный аэропорт Тюбу в Японии;

- 8 место: швейцарский аэропорт Цюрих;

- 9 место: лондонский аэропорт Хитроу;

- 10 место: аэропорт Франкфурт-на-Майне в Германии.

Московский аэропорт «Домодедово» занял 74 место, а «Шереметьево» — 81 место.

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