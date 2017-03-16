11975
0
Лучшие аэропорты в мире
Аэропорт Сингапура Чанги назван лучшим аэропортом по версии британской исследовательской компании Skytrax.
National Geographic Россия
16 марта 2017 в 10:56
1547
Второе место занял международный аэропорт Ханеда в Токио, а третье место досталось южнокорейскому аэропорту Инчхон.
В десятку лучших аэропортов также вошли:
- 4 место: международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса;
- 5 место: международный аэропорт Гонконг;
- 6 место: международный аэропорт Хамад в Катаре;
- 7 место: международный аэропорт Тюбу в Японии;
- 8 место: швейцарский аэропорт Цюрих;
- 9 место: лондонский аэропорт Хитроу;
- 10 место: аэропорт Франкфурт-на-Майне в Германии.
Московский аэропорт «Домодедово» занял 74 место, а «Шереметьево» — 81 место.