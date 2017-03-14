Дешевые авиабилеты без времени вылета: доступно все больше маршрутов
Новатором в сфере скидок на авиабилеты стала авиакомпания UTair, предложившая тарифную опцию «Лайт Открытый». В феврале 2017 года она тестировалась при вылетах из московского аэропорта Внуково в Тюмень и Ростов-на-Дону. При покупке билета на официальном сайте компании пассажир выбирает дату, а затем маршрут-квитанция с точной информацией о рейсе направляется ему до 12:00 по электронной почте за день до отправления.
Рассказывая о нововведении, представители авиакомпании подчеркнули, что оно позволяет совершать спонтанные поездки гарантированно дешевле при условии, что пассажир не привязан ко времени вылета.
Судя по тому, что с марта 2017 года у путешественников появился выбор уже из 19 направлений, идея оказалась удачной для обеих сторон. Таким образом, в ближайшее время клиенты авиакомпании могут за полцены улететь из Внуково не только в Тюмень и Ростов-на-Дону, но также в Сочи, Белгород, Ереван, Грозный, Калининград, Краснодар, Самару, Казань, Санкт-Петербург, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Сыктывкар, Сургут, Уфу и Ульяновск. Кроме того, тариф будет действовать на маршруте из Сочи в Краснодар.
«Лайт Открытый» не предполагает провоз багажа: за него потребуется доплатить отдельно; вес ручной клади, которую можно взять в салон, не должен превышать 10 кг. Билеты можно купить как в одну сторону, так и в оба конца, однако они доступны не на все даты.
Узнайте, как появился тариф за полцены без точного времени вылета.