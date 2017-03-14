Путешествия

Открываем Россию: народные промыслы

Народные промыслы — правильная идея для сувениров. А ещё — отличная возможность познакомиться с русскими традициями. Мы выбрали среди ремёсел те, что позволят взглянуть на народные обычаи под другим углом.
Наталья Майборода
14 марта 2017 в 19:15
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  • Открываем Россию: народные промыслы
    Фото: Lori / LEGION MEDIA

Дымковская игрушка

Кировская область

По легенде, первые дымковские игрушки слепили к весеннему празднику «Свистопляска», который сопровождался трёхдневной ярмаркой. Своё название они получили в честь слободы Дымково (сейчас микрорайон в Кирове).

«Всю зиму дымковские мастерицы лепили поделки для вятской ярмарки, — рассказывает Надежда Копосова, генеральный директор Центра народных промыслов и ремёсел «Вятка». — Глину брали на берегу реки Вятки, смешивали с песком. Изделие сушили до 50 дней, после чего обжигали. Затем его белили в специальном растворе из молока и мела, чтобы убрать следы копоти, которая образуется при обжиге. Игрушки расписывали красками, замешенными на яйце. Обязательный элемент — квадратик сусального золота. Это солнышко, которого в наших краях так мало».

Более 700 дымковских изделий собрано в кировском музее «Дымковская игрушка». Помимо экскурсии музей предлагает получасовую встречу с мастерицей, во время которой она демонстрирует процесс создания игрушки. Можно также записаться на мастер-класс — за час вас научат лепить дымковскую птичку.

Золотное шитьё

Тверская область

«Золотошвейный промысел известен на Руси с Х века благодаря княгине Ольге. Она привезла это искусство из Византии, где подсмотрела, как местные мастерицы при дворе вышивают золотом, — говорит Галина Шарапкова, заместитель гендиректора по туризму фабрики «Торжокские золотошвеи». — Торжок — историческая родина этого промысла в России. Мы храним традицию золотного шитья с XII века».

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№58, февраль — март 2017).
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