«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из-за забастовки в аэропортах Берлина
Во время прошедшей 10 марта первой забастовки в общей сложности было отменено 650 рейсов в двух аэропортах столицы Германии.
Новая забастовка стартовала в понедельник, 13 марта 2017 года. Она продлится 25 часов. Работники берлинских аэропортов требуют повышения почасовой зарплаты в среднем с 11 до 12 евро.
В связи с готовящейся забастовкой персонала наземных служб аэропортов Берлина, «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 13 марта 2017 года.
Изменён пункт назначения 13.03.2017:
• SU2312/2313 Шереметьево — Дрезден — Шереметьево вместо Шереметьево — Берлин — Шереметьево. Время расписания=10.15мск./14.05мск.
• SU2316/2317 Шереметьево — Дрезден — Шереметьево вместо Шереметьево — Берлин — Шереметьево. Время расписания=19.35мск./23.00мск.
Отменены рейсы 13.03.2017:
• SU2684/2685 Шереметьево — Берлин — Шереметьево. Время расписания=08.20мск./12.00мск.
Пассажиры будут отправлены рейсами:
• SU2312/2313 Шереметьево — Дрезден — Шереметьево. Время расписания=10.15мск./14.05мск.
• SU2318/2319 Шереметьево — Берлин — Шереметьево. Время расписания=12.15мск./15.50мск.
Пассажиры будут отправлены рейсами:
• SU2344/2345 Шереметьево — Дрезден — Шереметьево. Время расписания=12.35мск./16.15мск.
• SU2314/2315 Шереметьево — Берлин — Шереметьево. Время расписания=15.30мск./19.50мск.
Пассажиры будут отправлены рейсами:
• SU2316/2317 Шереметьево — Дрезден — Шереметьево. Время расписания=19.35мск./23.00мск.
Отменены рейсы дочерней авиакомпании Россия 13.03.2017:
FV6641/6642 Пулково — Берлин — Пулково.
Рейсы FV6641 и FV6642 дочерней авиакомпании Россия во вторник, 14.03.2017 будут выполнены на воздушном судне большей вместимости.