Точка на карте: Орхус в Дании
Основанный викингами в VIII веке Орхус — один из самых старых городов Дании. Это второй по размерам населённый пункт страны и второй по значимости региональный порт. Исторический центр Орхуса можно осмотреть буквально за час, чуть больше времени понадобится на исследование музеев под открытым небом: образцово-показательного датского городка Gamle By с 75 старыми деревянными домами, собиравшимися по всей стране, и посвящённого археологии и этнографии Moesgård.
К своему «столичному» статусу (его лейтмотивом стал призыв Let’s Rethink — «Давайте переосмыслим») городские власти отнеслись со всей серьёзностью — перечень запланированных мероприятий включает 350 выставок, фестивалей и концертов. Гостей города приглашают подняться на крышу Музея изобразительных искусств ARoS и пройти по 150-метровому кольцевому променаду работы датского концептуалиста Олафура Элиассона, разглядывая окрестности через стены из разноцветного стекла. Инсталляция «Сад — конец времён, начало времён», которая появится в апреле у залива Орхус-Бугт, посвящена взглядам современных художников на природу. А летом в музее Moesgård можно будет увидеть спектакль по сюжету из саги викингов «Красный змей».
Вдобавок весь 2017 год Орхус и область Мидтъюлланн в центральной части страны будут носить титул Европейского гастрономического региона. Такие заведения высокой кухни, как Hærværk, Substans и Frederikshøj, отмечены гидом «Мишлен», а проходящие в других ресторанах кулинарные фестивали, интерактивные ужины и мастер-классы помогут закрепить Орхус на гастрономической карте Скандинавии.