  • Долина вкусов: самый гастрономический район Италии
    Фото: CSP_tester / Age / East news
  • Долина вкусов: самый гастрономический район Италии
    Фото: Getty Images
  • Долина вкусов: самый гастрономический район Италии
    Фото: ANSALONI Marco / hemis.fr / EAST NEWS
Путешествия

Долина вкусов: самый гастрономический район Италии

У каждого региона Италии — свои фирменные блюда, рецепты и традиции. Но именно Эмилия-Романья подарила миру многое из того, чем теперь славится итальянская кухня: пармиджано-реджано, прошутто, пасту болоньезе и лазанью.
Дарья Петрягина
11 марта 2017 в 10:19
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Искусство хорошего питания

Чтобы приготовить настоящую пасту, одних только яиц и муки недостаточно. Нужны тепло рук, улыбка и хорошее настроение. Это первое, чему меня учит Карла — шеф-повар кулинарной школы Артузи в городке Форлимпополи.

Изучать итальянскую кухню можно в любом регионе страны: в каждом есть свои кулинарные традиции, характерные блюда и специалитеты, которые не попробовать больше нигде в мире. Собственно, именно это разнообразие вкупе с доступностью и простотой блюд и ингредиентов сделало итальянскую кухню популярной во всём мире. Эмилии-Романье в этом отводится особая роль. Расположенная на пересечении торговых путей, вдоль знаменитой Виа Эмилия, что связывает север страны и Рим, она испокон веков была аграрным регионом, где выращивали злаки, учились превращать молоко в сыр и вялить мясо.

Именно сюда я отправляюсь, чтобы познать истоки итальянской кулинарии, и первым делом выбираю кулинарный мастер-класс: ведь как, если не на практике, можно познать всю полноту местной кухни?

Вопрос о том, что именно мы будем готовить, никто и не думал задавать. Паста в Италии — национальное достояние, основа основ.

— Я очень люблю пасту, — признаётся Карла, раскатывая на столе тонкий пласт теста. — Её жёлтый цвет напоминает о солнце, а без солнца мы никуда.

  • Долина вкусов: самый гастрономический район Италии
    Фото: Дарья Петрягина

Кулинарная школа Артузи — всё равно что Le Cordon Bleu для Франции, самое престижное в стране заведение, где учат кулинарии. Названа она именем Пеллегрино Артузи — отца-основателя итальянской кухни. Он был купцом и много путешествовал, собирая в каждом регионе рецепты традиционных блюд. А в 1891 году на собственные деньги выпустил книгу «Наука в кулинарии и искусство хорошего питания», где объединил 475 лучших рецептов. Она стала первой книгой, в которой было собрано кулинарное наследие всей Италии, а не только отдельных её регионов.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№58, февраль — март 2017).
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