Экскурсии на космодромы
Мыс Канаверал и Космический центр Кеннеди, США
Космический центр Кеннеди — один из главных космодромов в мире. По количеству запусков в год он опережает Байконур. Для посетителей открыт парк ракет и музейный комплекс с космическими аттракционами, однако большая часть территории является секретным объектом, но посторонние могут осмотреть окрестности из окна фирменного автобуса. Во время полуторачасового тура словоохотливый гид проверяет пассажиров на эрудицию и рассказывает о каждом увиденном здании. Остановка только одна — у гигантского эллинга, где в полный рост вытянулась самая большая (110 метров) и мощная ракета-носитель на планете «Сатурн-5». Примерно раз в месяц с Канаверала производится старт очередной ракеты — наблюдать за ним можно непосредственно из Центра. Ближайший запланирован на 16 марта (ракета Atlas V).
Билет: $50
Космодром Байконур, Казахстан
Поездка на Байконур — пожалуй, самая доступная возможность увидеть старт космического корабля своими глазами. Как правило, тур длится 3−4 дня, а программа подразумевает обзорную экскурсию по городу Байконур. Главное же, из-за чего туристы приезжают сюда со всего света, — возможность увидеть вывоз ракеты-носителя «Союз» из монтажно-испытательного корпуса и её установку на стартовом столе, побывать на пресс-конференции экипажа и поприветствовать космонавтов на пути к ракете и во время официального доклада председателю Государственной комиссии. Кульминация — наблюдение за пуском корабля, который с рокотом взмывает в небо всего в паре километров от смотровой площадки (на других космодромах так близко не подпускают). Ближайший пилотируемый запуск к МКС запланирован на 27 марта.
Тур: от 89 000 руб.
Гвианский космический центр, Французская Гвиана
Это базовый космодром Европейского космического агентства. Его удобное расположение по отношению к экватору прибавляет взлетающим ракетам дополнительные 460 м/с. С космодрома взмывают в небо несколько ракет-носителей: тяжёлые «Арианы», средние по грузоподъёмности «Союзы» и лёгкие «Веги». Посетить Гвианский космический центр с его техническими объектами и музеем космонавтики и даже увидеть пуск корабля с расстояния пяти километров разрешат бесплатно — по предварительной договорённости с администрацией и при наличии свободных мест. Если договориться не удалось, наблюдать за стартом можно с пляжа и холмов города Куру, расположенного в 15 километрах. Расписание пусков регулярно вывешивают на официальном сайте — например, старт «Ариана» со спутниками на борту должен состояться в первом квартале 2017-го.
Билет: €7