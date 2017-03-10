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    Космодром Байконур. Фото: Роскосмос
Путешествия

Экскурсии на космодромы

National Geographic Traveler рассказывает, где можно посмотреть на старт космической ракеты.
National Geographic Traveler
10 марта 2017 в 20:12
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Мыс Канаверал и Космический центр Кеннеди, США

Космический центр Кеннеди — один из главных космодромов в мире. По количеству запусков в год он опережает Байконур. Для посетителей открыт парк ракет и музейный комплекс с космическими аттракционами, однако большая часть территории является секретным объектом, но посторонние могут осмотреть окрестности из окна фирменного автобуса. Во время полуторачасового тура словоохотливый гид проверяет пассажиров на эрудицию и рассказывает о каждом увиденном здании. Остановка только одна — у гигантского эллинга, где в полный рост вытянулась самая большая (110 метров) и мощная ракета-носитель на планете «Сатурн-5». Примерно раз в месяц с Канаверала производится старт очередной ракеты — наблюдать за ним можно непосредственно из Центра. Ближайший запланирован на 16 марта (ракета Atlas V).

Билет: $50

kennedyspacecenter.com

Космодром Байконур, Казахстан

Поездка на Байконур — пожалуй, самая доступная возможность увидеть старт космического корабля своими глазами. Как правило, тур длится 3−4 дня, а программа подразумевает обзорную экскурсию по городу Байконур. Главное же, из-за чего туристы приезжают сюда со всего света, — возможность увидеть вывоз ракеты-носителя «Союз» из монтажно-испытательного корпуса и её установку на стартовом столе, побывать на пресс-конференции экипажа и поприветствовать космонавтов на пути к ракете и во время официального доклада председателю Государственной комиссии. Кульминация — наблюдение за пуском корабля, который с рокотом взмывает в небо всего в паре километров от смотровой площадки (на других космодромах так близко не подпускают). Ближайший пилотируемый запуск к МКС запланирован на 27 марта.

Тур: от 89 000 руб.

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№58, февраль — март 2017).
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