Франция сохранила лидерство по числу иностранных туристов
Об этом сообщил посол Франции в России Жан-Морис Рипер. По его словам, количество российских туристов в прошлом году составило более 600 тысяч.
«Около трети наших гостей говорят, что их привлекает гастрономия и вино. В том числе и российские туристы, они интересуются экотуризмом, посещают крупные винные хозяйства», — рассказал Рипер.
Ранее сообщалось, что в 2015 году Францию посетили почти 85 млн туристов. Таким образом, в 2016 году во Францию приехало примерно на 2 млн туристов меньше.
По итогам 2015 года на втором месте в мире по числу иностранных туристов находились США (77,9 млн), на третьем — Испания (68,1 млн). США пока не опубликовали статистику за 2016 год, а Испания в прошлом году приняла рекордные 75,6 млн туристов.
Выступление французского посла состоялось на пресс-конференции, посвященной гастрономическому фестивалю «Вкус Франции — 2017». В этом году в нем примут участие более 2000 шеф-поваров в 150 странах. Рестораны-участники 21 марта 2017 года предложат своим посетителям особое меню, вдохновленное рецептами французской гастрономии.