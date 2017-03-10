  • Франция сохранила лидерство по числу иностранных туристов
    Парижский Диснейленд. Фото: Evgeniy Shevlyakov
  • Франция сохранила лидерство по числу иностранных туристов
    Рошфор-ан-Тер. Бретань, Франция. Фото: Tatiana Gladchenko
  • Франция сохранила лидерство по числу иностранных туристов
    Лавандовые поля в районе Валансоля, Франция. Фото: Дмитрий Шатров
  • Франция сохранила лидерство по числу иностранных туристов
    Фото: Alexey Sizov
Путешествия

Франция сохранила лидерство по числу иностранных туристов

В 2016 году страну посетили 83 миллиона гостей из-за рубежа, что позволило ей остаться ведущим мировым туристическим направлением.
Интерфакс
10 марта 2017 в 14:03
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Об этом сообщил посол Франции в России Жан-Морис Рипер. По его словам, количество российских туристов в прошлом году составило более 600 тысяч.

«Около трети наших гостей говорят, что их привлекает гастрономия и вино. В том числе и российские туристы, они интересуются экотуризмом, посещают крупные винные хозяйства», — рассказал Рипер.

Ранее сообщалось, что в 2015 году Францию посетили почти 85 млн туристов. Таким образом, в 2016 году во Францию приехало примерно на 2 млн туристов меньше.

По итогам 2015 года на втором месте в мире по числу иностранных туристов находились США (77,9 млн), на третьем — Испания (68,1 млн). США пока не опубликовали статистику за 2016 год, а Испания в прошлом году приняла рекордные 75,6 млн туристов.

Выступление французского посла состоялось на пресс-конференции, посвященной гастрономическому фестивалю «Вкус Франции — 2017». В этом году в нем примут участие более 2000 шеф-поваров в 150 странах. Рестораны-участники 21 марта 2017 года предложат своим посетителям особое меню, вдохновленное рецептами французской гастрономии.

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