Воздушная тревога: как победить аэрофобию
Что такое аэрофобия
Это одно из самых распространённых в мире психических расстройств — в той или иной степени ему подвержены около 30% населения. Этот процент абсолютно одинаков во всех странах мира, независимо от местной статистики по авиакатастрофам, — потому что аэрофобия, как и любая другая фобия, не имеет ничего общего с реальными рисками и опасностями.
Аэрофобия — это вообще не про самолёты, они служат лишь триггером для запуска паники. Страх иррационален, и логики в боязни летать не больше, чем в страхе перед высотой, темнотой, клоунами или мышами. Если вам кажется, что бояться самолётов нормально, потому что летать опасно, — вы только что обнаружили в себе аэрофобию.
Почему она возникает
Причины этого иррационального страха — нестабильная психика и дефицит доверия к миру, повышенная тревожность, перфекционизм, мнительность и другие психологические проблемы, не имеющие отношения к авиации. Боязнь летать — лишь одно из проявлений этих самых проблем, вызванных психотравмами, стрессами, недостатком эмоциональной близости с родителями в детском возрасте, ошибками мышления и так далее. Кстати, примерно в половине случаев объектом страха для аэрофоба служит не сам самолёт и его возможное падение, а собственное состояние на борту — боязнь инфаркта, потери самоконтроля и панической атаки, связанного с ними позора и осуждения.
Вместе с тем при аэрофобии — особенно на начальных этапах — человек не признаёт проблемы в себе и старается найти логичное оправдание для своей паники, связывая её с «высокими рисками» или «плохим положением дел в авиации». Защищая свой страх, сознание на каждый аргумент находит контраргумент, выдавая норму за случай, а случай — за норму. Вот почему аэрофобов не успокаивают никакие разумные доводы. Читать далее
Как это лечат
Аэрофобия давно и хорошо изучена и отлично поддаётся терапии. Более того, в большинстве случаев вылечить её можно за пару дней. Наиболее эффективная терапия — комплексная, она включает три основных элемента: во-первых, ликбез, во время которого вам объясняют законы аэродинамики, устройство самолёта, систем безопасности и прочие авиационные подробности; во-вторых, психологическую поддержку, помогающую снять тревожность и разобраться в том, чего вы боитесь на самом деле; и, в-третьих, работу над снятием рефлекса «самолёт = страх», для чего используют профессиональные тренажёры для пилотов, симуляторы виртуальной реальности и совместные полёты в сопровождении специалистов по аэрофобии.
В России такие программы предлагает центр «Летаем без страха», основанный действующим пилотом и авиапсихологом Алексеем Гервашем. Здесь можно пройти онлайновый или офлайновый курс, групповую или индивидуальную терапию. В лёгких случаях достаточно просмотреть видеокурс, чтобы навсегда избавиться от страха перед полётами.
А в чём тогда проблема?
Главным образом в том, что аэрофобы избегают не только полётов, но и лечения. В силу той самой мнительности и дефицита доверия, каждый из них уверен, что ему ничего не поможет. Кроме того, люди, привыкшие жить со страхом и отказываться от интересной работы и путешествий, зачастую просто не готовы признать, что ошибались и всю жизнь ограничивали себя зазря. Парадоксальным образом отбросить свой страх оказывается ещё страшнее, чем продолжать бояться дальше.
Способы, которые не работают
Вместо того чтобы пройти лечение, аэрофобы предпочитают избегать пугающих ситуаций — физически, отказываясь от перелётов, или ментально. В ход идут алкоголь, транквилизаторы, попытки «заболтать» или «зачитать» свой страх. Но то, от чего мы пытаемся спрятаться, сразу становится для мозга мегаопасным мероприятием, просто потому, что мы стараемся от этого увильнуть. Страх усиливается. Круг замыкается. Аэрофобия как кошка-мутант: чем больше вы её кормите, тем больше она вырастает и тем больше еды требует.
Как снять приступ паники
Если уж вас накрыло, алкоголь и успокоительные не помогут. Паника — штука физиологическая. Пугаясь, вы автоматически делаете глубокий вдох: «А-ах!», и это запускает адреналиновую цепочку. Мозг получает сигнал SOS! и выделяет в кровь порцию адреналина. Сердце начинает колотиться быстрее, чтобы скорее прокачать эту кровь через всё тело, увеличив скорость реакции. Тело напрягается, готовое к прыжку или драке. В нормальной ситуации, когда за вами, скажем, гонится маньяк, мозг тут же получает разрядку. Вы даёте маньяку в глаз или удираете. Опасность исчезает. Вы облегчённо выдыхаете, и запускается обратный процесс: человек успокаивается. В самолёте же разрядки не наступает. Искажённое аэрофобией сознание продолжает сигналить об опасности. Мозг выделяет новую порцию адреналина. И так, круг за кругом, вы входите в панический штопор.
Чтобы из него выйти, нужно запустить процесс в обратную сторону. Закрыть глаза, откинуться на спинку кресла, сделать спокойный и неглубокий вдох, а затем медленно выдохнуть через нос, повторяя про себя по слогам: «Рас-слаб-ля-ем-ся». И действительно расслабиться, обмякнуть, отпустив напряжение из ног и рук, живота и шейного отдела. А новый вдох немного задержать и снова постараться вдохнуть спокойно и неглубоко. Упражнение надо повторять до тех пор, пока сердцебиение не успокоится. Аэрофобию это не вылечит, но успокоиться поможет.
Как помочь человеку с аэрофобией
Друзьям и близким людей, страдающих аэрофобией, важно понять, что происходящее с вашим спутником — не блажь, не глупость, не кокетство, не стремление привлечь к себе внимание или найти оправдание для лишнего стакана перед вылетом. Это болезнь. Пытаться успокоить аэрофоба разумными доводами — всё равно что лечить грипп лекциями о том, что болеть — вредно. Ещё хуже — шутки и стёб, которые не снимают панику, а, наоборот, вгоняют в полное отчаяние. Да, для вас это выглядит так, как если бы он со слезами на глазах признавался, что боится, например, стола на кухне. Но если вы хорошо относитесь к оказавшемуся рядом с вами аэрофобу, никогда не смейтесь над его страхами в тот момент, когда вы в самолёте.
Около 30% населения в той или иной степени боятся летать. Около 20% испытывают на борту серьёзный психологический дискомфорт. 10% доходят до состояния паники, истерики и ужаса. 6% в итоге вообще отказываются от полётов.
Чем спокойнее вы будете себя вести, тем лучше будет себя чувствовать паникёр на соседнем кресле. Лучше постарайтесь отвлечь его от тревожных мыслей — задавайте ему вопросы про те сферы, в которых этот человек хорошо разбирается. Попробуйте вместе посмотреть какое-нибудь захватывающее кино. Девушек отлично переключает предложение полистать каталог товаров дьюти-фри и выбрать себе подарок. А влюблённых девушек — приглашение целоваться всякий раз, когда случается турбулентность: тогда воздушных ям они будут ждать не с ужасом, а с блеском в глазах. Проверено на практике.
Что будет, если…
…начнётся турбулентность Турбулентность — самый абсурдный страх в мире: ни один самолёт из-за неё ещё не разбивался за всю историю гражданской авиации. Это всего лишь небольшие колебания, связанные с неоднородной температурой воздуха. Перегрузки, которые при этом испытывает самолёт, гораздо меньше тех, с которыми встречается автомобиль на неровной дороге. А воздушных ям вообще не существует. Ощущение проваливания в дыру возникает, когда самолёт лишь немного теряет скорость движения по вертикали, не теряя при этом горизонтальной скорости. Просто наш вестибулярный аппарат, не привыкший к ощущениям в формате 3D, воспринимает это как резкое падение.
…откажут двигатели Самолёт в воздухе держат не двигатели, они лишь создают ускорение, а летит машина благодаря разнице давлений над крылом и под крылом: примерно та же сила поднимает вашу руку вверх, если вы попробуете выставить её в окно движущегося автомобиля. Если все двигатели откажут, самолёт не упадет вниз камнем, а лишь начнёт медленно снижаться, скользя по воздушной подушке. Ведь под брюхом вовсе не пустота, а газ, имеющий определённую плотность, — чем больше скорость и ниже температура за бортом, тем выше эта плотность. Благодаря аэродинамическим качествам самолёт может планировать, потихоньку соскальзывая по воздушной горке более 40 минут — обычно этого времени вполне достаточно, чтобы найти какой-нибудь аэропорт и спокойно приземлиться.
…не выпустится шасси Самолёт сядет либо на вспаханную грунтовую полосу, либо на бетон, залитый специальной пеной, проскользит какое-то время на брюхе и остановится.
…в самолёт попадёт молния Это случается постоянно и не приводит ни к каким происшествиям. При проектировании самолёта учтена возможность попадания молнии, разряд проходит по алюминиевой обшивке и разряжается в воздух, не нанося никаких повреждений.
…отвалится крыло Это невозможно. То, что крыло вибрирует при турбулентности и посадке, — совершенно нормально. Гибкость как раз и даёт гарантию того, что крыло точно не отвалится — как гибкое дерево не сломается в бурю. Крыло, как и все прочие детали конструкции самолёта, спроектировано с таким расчётом, чтобы во время испытаний выдерживать нагрузки во много раз более сильные, чем во время реального полёта.
…пилот уснёт Большую часть полёта самолётом управляют не люди, а автопилот. Кроме того, пилотов всегда двое. Они даже едят разную еду — чтобы исключить возможность одновременного отравления.
…испортится погода Туман, ветер, град, проливной дождь нелётной погодой не считаются. Современные аэропорты оснащены системой автоматического контроля посадки, благодаря которым самолёт может садиться хоть вслепую, а пилоты постоянно проходят специальные тренировки по полётам в неблагоприятных условиях. Если погода слишком плохая, самолёт просто не вылетит или приземлится в другом аэропорту.
Приложения для аэрофобов
«Летаем без страха»: Бесплатное приложение даёт начальную информацию о природе аэрофобии и основные знания об аэродинамике и турбулентности. Идеально подходит тем, кто хотел бы начать лечение, но не решается приобрести полный курс.
SkyGuru: Это как если бы рядом с вами летел профессиональный пилот и объяснял всё, что происходит в режиме реального времени: почему самолёт затрясло, что это за звук, опасны ли эти облака и так далее. Выдаёт профессиональный авиационный прогноз погоды на ваш рейс и прогноз зон турбулентности. Подсказывает, что делать, если началась паника.
#No_Fear: Быстрый и чёткий инструмент работы с иррациональными фобиями и паническими атаками. Приложение состоит из двух частей: «учимся» и «тренируемся». Первая часть — информация о природе страха и причинах возникновения фобий. Вторая — постепенное погружение в пугающие ситуации с помощью виртуальной реальности.
Take me up: Возможность оказаться в кабине пилотов в формате видео 360° и получить объяснение всех пугающих явлений и ситуаций на борту.
Памятка для аэрофоба
• Готовьтесь к полёту заранее. Получите знания об авиации, физиологии страха, скачайте приложения.
• Прекратите изучать статистику авиакатастроф, пытаясь вычислить самые безопасные авиакомпании, аэропорты и модели самолётов. Перестаньте читать подробности и свидетельства очевидцев, а особенно мнения «специалистов» о причинах, в 95% случаев рассуждения эти — профанация и фантазии, не имеющие отношения к реальности, которые только усиливают ваши страхи.
• Не изучайте прогноз погоды накануне вылета, не пытайтесь считать в лицах стюардесс признаки беспокойства, не прислушивайтесь к звукам и вибрациям. Контролируйте себя и своё поведение, а не самолёт. Самолётом займутся профессионалы.
• Во время паники не давайте своему телу напрягаться. Не вжимайте голову в плечи, не хватайтесь за ручки кресла, не упирайтесь ногами в пол, наоборот, постарайтесь принять максимально расслабленную позу и следить, чтобы дыхание было спокойным, — это станет сигналом для мозга, что всё в порядке, и поможет быстрее успокоиться.
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В мире ежедневно совершается примерно 140 тысяч пассажирских рейсов, 16 тысяч из них — в России. Процент аварий в нашей стране не отличается от общемирового.
Из 48 миллионов рейсов, которые совершаются ежегодно, терпят крушение только 5−10.
Статистика по погибшим в авиакатастрофах — около 300 человек в год. С учётом годового потока в 5 миллиардов пассажиров выходит меньше чем один на 15 миллионов. Людей, умерших от сердечного приступа во время секса, свернувших шею в ванной или подавившихся косточкой за обедом, гораздо больше.
Шанс погибнуть в авиакатастрофе равен шансу на выигрыш первого приза в «Евролото» или шансу забеременеть шестернёй. Любой ребёнок, случайно выбранный в любом аэропорту США, имеет больше шансов стать президентом, чем погибнуть на данном рейсе.
Более 50% попадающих в авиакатастрофы выживают.
Страховые компании не считают, что профессии пилотов и стюардесс связаны с повышенным риском, и не делают для них никаких надбавок — в отличие, например, от страхования водителей грузовиков, лифтёров и строителей.