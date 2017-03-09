Путешествия

Воздушная тревога: как победить аэрофобию

Если верить статистике, каждый третий из тех, кто читает этот текст, боится летать. Та же самая статистика показывает, что практически все они могли бы избавиться от своего страха­. Аэрофобия успешно и довольно быст­ро лечится — стоит только захотеть.
Ольга Яковина
9 марта 2017 в 11:56
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  • Воздушная тревога: как победить аэрофобию
    Иллюстрации: Елена Перфилова

Что такое аэрофобия

Это одно из самых распространённых в мире психических расстройств — в той или иной степени ему подвержены около 30% населения. Этот процент абсолютно одинаков во всех странах мира, независимо от местной статистики по авиакатастрофам, — потому что аэрофобия, как и любая другая фобия, не имеет ничего общего с реальными рисками и опасностями.

Аэрофобия — это вообще не про самолёты, они служат лишь триггером для запуска паники. Страх иррационален, и логики в боязни летать не больше, чем в страхе перед высотой, темнотой, клоунами или мышами. Если вам кажется, что бояться самолётов нормально, потому что летать опасно, — вы только что обнаружили в себе аэрофобию.

Почему она возникает

Причины этого иррационального страха — нестабильная психика и дефицит доверия к миру, повышенная тревожность, перфекционизм, мнительность и другие психологические проблемы, не имеющие отношения к авиации. Боязнь летать — лишь одно из проявлений этих самых проблем, вызванных психотравмами, стрессами, недостатком эмоциональной близости с родителями в детском возрасте, ошибками мышления и так далее. Кстати, примерно в половине случаев объектом страха для аэрофоба служит не сам самолёт и его возможное падение, а собственное состояние на борту — боязнь инфаркта, потери самоконтроля и панической атаки, связанного с ними позора и осуждения.

Вместе с тем при аэрофобии — особенно на начальных этапах — человек не признаёт проблемы в себе и старается найти логичное оправдание для своей паники, связывая её с «высокими рисками» или «плохим положением дел в авиации». Защищая свой страх, сознание на каждый аргумент находит контраргумент, выдавая норму за случай, а случай — за норму. Вот почему аэрофобов не успокаивают никакие разумные доводы. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№58, февраль — март 2017).
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