С 30 марта визы в ЮАР не потребуются
Об изменении визового режима сообщило посольство России в ЮАР на своих официальных страницах в соцсетях. В публикации говорится о том, что страны завершили все процедуры, необходимые для безвизового въезда.
Переговоры об этом велись с 2016 года, и в результате с 30 марта 2017 года граждане РФ смогут посещать ЮАР без виз в рамках туристической поездки, транзита или частного визита. Срок безвизового пребывания не может превышать три месяца.
До 30 марта въезд российских туристов в республику по-прежнему возможен только при наличии визы. Для ее оформления требуется загранпаспорт, действующий не менее месяца после окончания поездки (в паспорте должно быть не менее 2 чистых страниц); авиабилеты, доказательство наличия достаточных финансовых средств на весь период пребывания в стране, описание маршрута на английском языке и ряд других документов.
По данным южноафриканского Департамента международных отношений, в 2014 году в ЮАР побывало 10 400 российских туристов; в 2015 году их число составило 15 000. На фоне общего снижения турпотока число гостей из России растет, и снятие визовых барьеров еще больше увеличит интерес к этой стране.
Узнайте, в какие страны россияне могут ездить без виз.