  • С 30 марта визы в ЮАР не потребуются
    Фото: Pixabay.com
  • С 30 марта визы в ЮАР не потребуются
    Фото: Travel.ru
  • С 30 марта визы в ЮАР не потребуются
    Фото: Pixabay.com
Путешествия

С 30 марта визы в ЮАР не потребуются

Список стран, куда граждане России могут отправляться без заранее оформленной визы, увеличился: с 30 марта 2017 года для поездки в ЮАР потребуется лишь загранпаспорт.
Анастасия Баринова
6 марта 2017 в 13:09
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Об изменении визового режима сообщило посольство России в ЮАР на своих официальных страницах в соцсетях. В публикации говорится о том, что страны завершили все процедуры, необходимые для безвизового въезда.

Переговоры об этом велись с 2016 года, и в результате с 30 марта 2017 года граждане РФ смогут посещать ЮАР без виз в рамках туристической поездки, транзита или частного визита. Срок безвизового пребывания не может превышать три месяца.

До 30 марта въезд российских туристов в республику по-прежнему возможен только при наличии визы. Для ее оформления требуется загранпаспорт, действующий не менее месяца после окончания поездки (в паспорте должно быть не менее 2 чистых страниц); авиабилеты, доказательство наличия достаточных финансовых средств на весь период пребывания в стране, описание маршрута на английском языке и ряд других документов.

По данным южноафриканского Департамента международных отношений, в 2014 году в ЮАР побывало 10 400 российских туристов; в 2015 году их число составило 15 000. На фоне общего снижения турпотока число гостей из России растет, и снятие визовых барьеров еще больше увеличит интерес к этой стране.

Узнайте, в какие страны россияне могут ездить без виз.

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