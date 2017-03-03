Главные праздники и фестивали весны
Гонка «Берингия» — Камчатка, Россия
25 февраля — 25 марта
Гонка на собачьих упряжках, проходящая на Камчатке с 1990 года, занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяжённая в мире. В этот раз её дистанцию проложили по западному побережью полуострова — в общей сложности каюрам предстоит преодолеть 1500 километров от села Эссо до Усть-Камчатска. Начнётся «Берингия» с торжественной церемонии в Петропавловске-Камчатском. В программе — конкурсы, гонка-пролог и детские соревнования. Затем в течение недели участники будут готовиться к старту и 5 марта выйдут на основной маршрут.
Фестиваль Food and Fun — Рейкьявик, Исландия
1 — 5 марта
Далёкий северный остров способен удивить успехами не только в футболе, но и в гастрономии: Исландия славится органическими продуктами, а местная вода считается самой чистой в мире. В начале весны в Рейкьявике пройдёт международный гастрономический фестиваль. Поскольку название мероприятия переводится как «Еда и веселье», одними дегустационными сетами в ресторанах дело не ограничится: посетителей ждут соревнования между иностранными и исландскими шефами, кулинарные мастер-классы и вечеринки до утра.
Главная пасхальная месса — Ватикан
16 апреля
Традиционная Пасхальная месса каждый год проходит на площади Святого Петра. Послушать папу может любой — стоит только прийти заранее, потому что желающих каждый год собирается немало (а после выхода сериала «Молодой папа» с Джудом Лоу наверняка станет ещё больше). Торжество начинается с того, что понтифик появляется перед публикой во главе внушительной процессии кардиналов и епископов, хор поёт гимны, гвардейцы в мундирах берут на караул, после чего папа произносит традиционную речь и благословляет верующих на разных языках.