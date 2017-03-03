Путешествия

Идеи на выходные

Направления для путешествий на уик-энд.
National Geographic Traveler
3 марта 2017 в 17:31
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  • Идеи на выходные
    Фото: McPHOTO / Age / East News

СЕЗОН Гамбург

В Гамбурге 2500 мостов — это больше, чем в Амстердаме, Венеции и Лондоне вместе взятых. Расположенный на реке Эльбе, этот древний ганзейский город пронизан каналами и носит статус второго по величине порта Европы. С круиза по каналам обычно начинается знакомство с Гамбургом: с воды лучше всего виден символ города — квартал исторических портовых сооружений Шпайхерштадт. Особенно впечатляюще он смотрится на контрасте с кварталом HafenCity — примером современной городской застройки. HafenCity возводили больше 16 лет, и теперь он напоминает иллюстрацию к фантастическому произведению: на территории бывшего порта расположились футуристические офисные здания, жилые дома, магазины и новое здание городской филармонии, похожее на гигантскую волну.

СОБЫТИЕ Цюрих

Осмотреть основные достопримечательности Цюриха можно за один уик-энд: полюбоваться витражами Шагала в церкви Фраумюнстер, забраться на смотровую площадку на горе Утлиберг, увидеть работы Ван Гога, Дали, Моне и Пикассо в музее Кунстхаус, прогуляться по Банхофштрассе с её бутиками. А затем, если позволяет время, сесть на поезд и проехать через Готардский базисный туннель — самый длинный и скоростной в мире. Его открытие в конце прошлого года стало знаковым событием: благодаря тому, что поезда в этом 57-километровом туннеле могут развивать скорость до 250 км/ч, время в пути от Цюриха до Беллинцоны и Лугано сократилось на целых 30 минут (1 и 1,5 часа соответственно), а в будущем, когда ветку продлят до Милана, путешествие между двумя городами займёт чуть меньше трёх часов.

ЛОУКОСТ Пиза

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№58, февраль — март 2017).
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