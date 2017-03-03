Идеи на выходные
СЕЗОН Гамбург
В Гамбурге 2500 мостов — это больше, чем в Амстердаме, Венеции и Лондоне вместе взятых. Расположенный на реке Эльбе, этот древний ганзейский город пронизан каналами и носит статус второго по величине порта Европы. С круиза по каналам обычно начинается знакомство с Гамбургом: с воды лучше всего виден символ города — квартал исторических портовых сооружений Шпайхерштадт. Особенно впечатляюще он смотрится на контрасте с кварталом HafenCity — примером современной городской застройки. HafenCity возводили больше 16 лет, и теперь он напоминает иллюстрацию к фантастическому произведению: на территории бывшего порта расположились футуристические офисные здания, жилые дома, магазины и новое здание городской филармонии, похожее на гигантскую волну.
СОБЫТИЕ Цюрих
Осмотреть основные достопримечательности Цюриха можно за один уик-энд: полюбоваться витражами Шагала в церкви Фраумюнстер, забраться на смотровую площадку на горе Утлиберг, увидеть работы Ван Гога, Дали, Моне и Пикассо в музее Кунстхаус, прогуляться по Банхофштрассе с её бутиками. А затем, если позволяет время, сесть на поезд и проехать через Готардский базисный туннель — самый длинный и скоростной в мире. Его открытие в конце прошлого года стало знаковым событием: благодаря тому, что поезда в этом 57-километровом туннеле могут развивать скорость до 250 км/ч, время в пути от Цюриха до Беллинцоны и Лугано сократилось на целых 30 минут (1 и 1,5 часа соответственно), а в будущем, когда ветку продлят до Милана, путешествие между двумя городами займёт чуть меньше трёх часов.
ЛОУКОСТ Пиза
Прямые рейсы лоукостера «Победа» из Москвы в Пизу — отличный повод наведаться в город, который многие рассматривают как приложение к Флоренции. Пиза — город университетский, и атмосфера беззаботности разлита здесь повсюду. Чтобы почувствовать её, стоит свернуть с площади Чудес, где на маленьком пятачке теснятся Пизанская башня, Баптистерий и кладбище Кампо-Санто, в соседние переулки. Взяв напрокат машину, можно доехать до Генуи, по пути остановившись в одной из деревушек национального парка Чинкве-Терре ради захватывающих видов на морское побережье- и рассыпанных по нему разноцветных домиков.
АВТОПУТЕШЕСТВИЕ Плёс
Пейзажи Плёса словно сошли с картины: не случайно сюда приезжали искать вдохновение многие передвижники, включая Исаака Левитана. Теперь дом-музей художника и Музей пейзажа входят в обязательную программу посещения Плёса. В оставшееся время можно прогуляться по набережной, покататься на лыжах по заснеженному сосновому лесу, заглянуть в несколько деревянных церквей, съездить в усадьбу Островского в Щелыково или пройти четырёхдневный курс в Школе русской печки, где вас научат орудовать ухватом, варить щи и печь пироги.