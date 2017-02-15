  • Самый высокий водопад мира: 8K-видео с дрона
    Фото: Airpano.ru
  • Самый высокий водопад мира: 8K-видео с дрона
    Фото: Airpano.ru
  • Самый высокий водопад мира: 8K-видео с дрона
    Фото: Airpano.ru
  • Самый высокий водопад мира: 8K-видео с дрона
    Фото: Airpano.ru
Путешествия

Самый высокий водопад мира: 8K-видео с дрона

Самый высокий водопад мира, Анхель, находится в Венесуэле. Спрятанный в тропических лесах, он долгое время оставался неизвестен. Нелегко к нему добраться и сейчас, но современные технологии позволяют детально рассмотреть его, даже находясь на расстоянии.
Анастасия Баринова
15 февраля 2017 в 16:53
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Водопад носит имя своего первооткрывателя — летчика Джеймса Эйнджела (James Angel, в испанском языке фамилия читается как «Анхель»). Высота непрерывного свободного падения воды — 807 метров, а общая высота Анхеля — 979 метров. Это самый высокий водопад мира; на втором месте — 948-метровый Тугела (Tugela Falls) в Южной Африке.

Расстояние, которое преодолевает падающая с Анхеля вода, настолько велико, что по пути она распыляется на мельчайшие частички и превращается в туман, а он, в свою очередь, окутывает территорию в несколько километров.

Съемка с дрона наилучшим образом позволяет оценить масштабы этого величественного памятника природы, а съемка в ультравысоком разрешении дает возможность рассмотреть мельчайшие детали. Новое видео AirPano создано в формате 360°, и благодаря этому изображение можно приближать и поворачивать в разные стороны.


Узнайте интересные факты о водопаде Анхель.

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