Самый высокий водопад мира: 8K-видео с дрона
Водопад носит имя своего первооткрывателя — летчика Джеймса Эйнджела (James Angel, в испанском языке фамилия читается как «Анхель»). Высота непрерывного свободного падения воды — 807 метров, а общая высота Анхеля — 979 метров. Это самый высокий водопад мира; на втором месте — 948-метровый Тугела (Tugela Falls) в Южной Африке.
Расстояние, которое преодолевает падающая с Анхеля вода, настолько велико, что по пути она распыляется на мельчайшие частички и превращается в туман, а он, в свою очередь, окутывает территорию в несколько километров.
Съемка с дрона наилучшим образом позволяет оценить масштабы этого величественного памятника природы, а съемка в ультравысоком разрешении дает возможность рассмотреть мельчайшие детали. Новое видео AirPano создано в формате 360°, и благодаря этому изображение можно приближать и поворачивать в разные стороны.
Узнайте интересные факты о водопаде Анхель.