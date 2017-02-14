Путешествия

6 отелей с изюминкой

Среди сотен тысяч отелей мира встречаются действительно особенные места. Вместе с Anex Tour рассказываем о шести отелях, в каждом из которых можно не просто провести ночь и позавтракать, но и по-настоящему восхититься.
Anextour
14 февраля 2017 в 15:26
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  • 6 отелей с изюминкой
    В отеле Reids Palace вино гостям наливал сам Уинстон Черчилль.

REIDS PALACE 5*

Где: остров Мадейра, Португалия

Сколько стоит: от 97 190 руб за человека

В местных президентских апартаментах останавливались Уинстон Черчилль и Бернард Шоу. Эти номера декорированы ценными породами дерева, расписанными вручную китайскими обоями и панорамными окнами от пола до потолка.

Факт: главная история отеля связана с именами Черчилля и Наполеона. Французский император, сосланный на остров Святой Елены, должен был получить вино, однако оно до него так и не доехало и больше века спустя появилось на ужине у британского премьера. Черчилль настолько проникся историей оказавшегося у него на столе напитка, что решил собственноручно разливать его гостям.

FORMENTOR 5*

Где: остров Майорка, Испания

Сколько стоит: от 59 916 руб за человека

  • 6 отелей с изюминкой

В 2010 и 2011 годах Formentor 5* попал в число финалистов конкурса «Лучший отель класса люкс в Европе», а с 2010 по 2013 год включительно был признан «Лучшим отелем-бутиком в Испании». Его выбирали для своего отдыха множество известных политических деятелей и знаменитостей. В 1995 году здесь проходил европейский саммит, куда пожаловали главы европейских правительств и известнейшие политики. Его гостями были Уинстон Черчилль, Михаил Горбачев, Питер Устинов, Жак Ширак, Одри Хепберн, Грейс Келли, Лоуренс Оливье, Джон Уэйн, Пласидо Доминго, Монсеррат Кабалье и многие другие знаменитости.

Факт: в холле отеля располагается выставка юных начинающих художников. Картины меняются еженедельно.

CRAZY HOUSE

Где: Далат, Вьетнам

  • 6 отелей с изюминкой

Из-за необычного архитектурного решения этот отель называют «сумасшедшим домом» — он напоминает гигантское дерево с переплетающимися ветвями и живущими там животными. Читать далее

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