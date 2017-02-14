6 отелей с изюминкой
REIDS PALACE 5*
Где: остров Мадейра, Португалия
Сколько стоит: от 97 190 руб за человека
В местных президентских апартаментах останавливались Уинстон Черчилль и Бернард Шоу. Эти номера декорированы ценными породами дерева, расписанными вручную китайскими обоями и панорамными окнами от пола до потолка.
Факт: главная история отеля связана с именами Черчилля и Наполеона. Французский император, сосланный на остров Святой Елены, должен был получить вино, однако оно до него так и не доехало и больше века спустя появилось на ужине у британского премьера. Черчилль настолько проникся историей оказавшегося у него на столе напитка, что решил собственноручно разливать его гостям.
FORMENTOR 5*
Где: остров Майорка, Испания
Сколько стоит: от 59 916 руб за человека
В 2010 и 2011 годах Formentor 5* попал в число финалистов конкурса «Лучший отель класса люкс в Европе», а с 2010 по 2013 год включительно был признан «Лучшим отелем-бутиком в Испании». Его выбирали для своего отдыха множество известных политических деятелей и знаменитостей. В 1995 году здесь проходил европейский саммит, куда пожаловали главы европейских правительств и известнейшие политики. Его гостями были Уинстон Черчилль, Михаил Горбачев, Питер Устинов, Жак Ширак, Одри Хепберн, Грейс Келли, Лоуренс Оливье, Джон Уэйн, Пласидо Доминго, Монсеррат Кабалье и многие другие знаменитости.
Факт: в холле отеля располагается выставка юных начинающих художников. Картины меняются еженедельно.
CRAZY HOUSE
Где: Далат, Вьетнам
Из-за необычного архитектурного решения этот отель называют «сумасшедшим домом» — он напоминает гигантское дерево с переплетающимися ветвями и живущими там животными. Читать далее
Спроектировала это сооружение вьетнамский архитектор Данг Вьет Нга. Она училась в Москве на архитектора, затем вернулась во Вьетнам и решила осуществить свою давнюю мечту — построить самый необычный дом. Задуманный ею проект должен был не только выделяться на фоне остальной архитектуры города, но и выражать стремление к независимости и свободе. Кроме того, эко-бутик Crazy House напоминает людям о защите природы и о том, что можно использовать все блага природы без уничтожения ее.
Факт: в гостинице девять номеров, в оформлении каждого из которых используется главная тема, завязанная на том или ином животном.
HARD ROCK HOTEL & CASINO 5*
Где: Пунта-Кана, Доминикана
Сколько стоит: от 103 301 руб за человека
Весь комплекс проникнут духом классического рока — начиная от щепетильно подобранной музыки во всех общественных помещениях и заканчивая дизайном постельного белья. Там постоянно выступают известные музыканты, а в клубе отеля вы будете веселиться рядом со звездами калибра Дженнифер Моррисон и Эйкона. Особое внимание уделяется маленьким гостям: в Hard Rock Hotel & Casino 5* для них созданы специальные клубы. Отель отмечен различными наградами, в том числе World Travel Award в 2015 году, The Four Dimond Award и M&C Gold Key Award.
Факт: гостиничный комплекс располагает самым большим казино в Латинской Америке.
ARMANI HOTEL DUBAI 5*
Где: Дубай, ОАЭ
Сколько стоит: от 96 376 руб за человека
Отель расположен в небоскребе Burj Khalifa — самом высоком здании мира и занимает 11 этажей. Его главная гордость — дизайн, разработанный самим Джорджио Армани.
К услугам гостей — отдельный вход, роскошный спа-салон и прямой выход в торговый центр Dubai Mall. Номера в отеле обставлены элегантной мебелью, выполненной Armani Casa, и украшены эксклюзивными предметами декора. В оформлении использовано черное дерево и натуральный камень, а в отделке стен — дорогие ткани и кожа. Набор ресторанов отеля — сбывшаяся мечта гурмана-коспомолита, ведь выбирать можно между изысками средиземноморской, итальянской, японской и индийской кухни. Кроме того, к услугам гостей современный SPA-центр, бассейн, бизнес-центр и ночной клуб.
Факт: Armani Hotel Dubai 5* не имеет прямых линий.
HURAWALHI ISLAND RESORT 5*
Где: Мальдивы
Сколько стоит: от 179 322 руб за человека
Фешенебельный отель продвигает концепцию, сочетающую первоклассный сервис, стильный дизайн и эксклюзивный подход к каждой детали. Hurawalhi Island Resort 5*- отличный выбор для роскошного романтического отдыха на красивейшем острове.
Факт: изюминкой отеля служит подводный ресторан, расположенный на глубине 5.8 метров.
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