Красные телефонные будки в Лондоне станут черными
Дизайн новых черных телефонных будок разработает компания New World Payphones, сообщает Huffington Post. Изменится не только внешний вид одного из главных символов Лондона, но и его технические характеристики.
Новые будки будет оснащены точками доступа к Wi-Fi и устойчивыми к любым погодным условиям сенсорными дисплеями, с помощью которых местные жители и туристы смогут воспользоваться картой и другими информационными сервисами.
При этом, не смотря на все нововведения, функции будки не изменятся, а это значит, что телефонный аппарат останется ее главным атрибутом.
Новые телефонные будки уже не будут столь узнаваемыми и очаровательными, как прежние, но компания New World Payphones уверена, что преимущество в новом дизайне намного больше. Сенсорные дисплеи, например, позволят зарабатывать на рекламе. К тому же, компания обещает сажать деревья за каждую снесенную старую будку и установленную новую.