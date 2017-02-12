Путешествия

Красные телефонные будки в Лондоне станут черными

Красные телефонные будки на протяжении 90 лет были символом Лондона наряду с красными автобусами и Биг-Беном. Теперь их дизайн станет другим.
National Geographic Россия
12 февраля 2017 в 16:44
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  • Красные телефонные будки в Лондоне станут черными
    Фото: Crystian Cruz/Fickr.com

Дизайн новых черных телефонных будок разработает компания New World Payphones, сообщает Huffington Post. Изменится не только внешний вид одного из главных символов Лондона, но и его технические характеристики.

Новые будки будет оснащены точками доступа к Wi-Fi и устойчивыми к любым погодным условиям сенсорными дисплеями, с помощью которых местные жители и туристы смогут воспользоваться картой и другими информационными сервисами.

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При этом, не смотря на все нововведения, функции будки не изменятся, а это значит, что телефонный аппарат останется ее главным атрибутом.

Новые телефонные будки уже не будут столь узнаваемыми и очаровательными, как прежние, но компания New World Payphones уверена, что преимущество в новом дизайне намного больше. Сенсорные дисплеи, например, позволят зарабатывать на рекламе. К тому же, компания обещает сажать деревья за каждую снесенную старую будку и установленную новую.

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