  • От Парижа до Нью-Йорка: 3000 снимков из Google Maps превратили в таймлапс
    Фото: Google Maps
  • От Парижа до Нью-Йорка: 3000 снимков из Google Maps превратили в таймлапс
    Фото: Google Maps
Путешествия

От Парижа до Нью-Йорка: 3000 снимков из Google Maps превратили в таймлапс

Итальянский дизайнер Маттео Аркондис создал двухминутное видео на основе нескольких тысяч скриншотов из сервисов Google Maps и Google Street View.
National Geographic Россия
12 февраля 2017 в 12:29
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«Мне всегда нравилось узнавать что-то новое и экспериментировать с Google Maps. Это ведь потрясающе — иметь возможность увидеть самые разные места по всему миру, даже не выходя из дома», — рассказывает автор таймлапса.

За три дня этот видеоролик набрал почти 490 тысяч просмотров.


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