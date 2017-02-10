  • Европарламент одобрил безвизовый режим с Грузией
    Грузия почти прискакала к безвизовому режиму. Фото: bahva
  • Европарламент одобрил безвизовый режим с Грузией
    Фото: Zinneke/Wikipedia
Путешествия

Европарламент одобрил безвизовый режим с Грузией

Депутаты Европейского парламента проголосовали за отмену визового режима с Грузией. По Украине аналогичное решение еще не принято, но вопрос также остается на повестке дня.
Анастасия Баринова
10 февраля 2017 в 16:20
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Граждане Грузии, обладающие биометрическими паспортами, вскоре смогут посещать Шенгенские страны без виз. Срок пребывания составляет 90 дней в течение шести месяцев; поездки должны совершаться с деловыми или туристическими целями, права на работу нововведение не дает.

Исторический документ был одобрен Европарламентом 2 февраля 2017 года, а ранее его утвердила Еврокомиссия. По сообщению агентства «Грузия Online», новое правило начнет действовать после того, как идею поддержит Совет ЕС. Его ближайшее заседание состоится в конце февраля; в положительном решении никто не сомневается.

Следующей страной с подобными правилами посещения Шенгенского пространства может стать Украина, однако сроки начала действия нововведения неизвестны. О желании Европы открыть украинцам безвизовый въезд говорится давно — например, об этом в твиттере написал журналист «Радио Свобода». Украинская пресса также цитирует председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, пообещавшего безвизовый режим до лета, но все это не является официальной информацией, и до момента одобрения Европарламентом принцип пересечения границ остается прежним.

Узнайте историю Украины на безвизовом пути в Европу.

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