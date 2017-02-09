  • Для въезда в Китай потребуется сдать отпечатки пальцев
    Цветущий рапс в провинции Юньнань. Фото: Alexey Kruglov
  • Для въезда в Китай потребуется сдать отпечатки пальцев
    Рисовые террасы в провинции Гуаньси. Фото: Michail Vorobyev
  • Для въезда в Китай потребуется сдать отпечатки пальцев
    В китайских мегаполисах зачастую приходится потесниться. Фото: Денис Сыпленко
Путешествия

Для въезда в Китай потребуется сдать отпечатки пальцев

Все иностранцы, въезжающие на территорию Китая, будут сдавать отпечатки пальцев, говорится в сообщении министерства общественной безопасности КНР.
Интерфакс
9 февраля 2017 в 13:08
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Как сообщает BBC, новая система начнут тестировать с 10 февраля в международном аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). До конца 2017 года ее введут во всех пунктах пересечения границы.

Отпечатки должны будут сдавать все иностранные граждане в возрасте от 14 до 70 лет, за исключением иностранных дипломатов.

Власти Китая сослались на опыт других стран, в которых сдача отпечатков пальцев стала широко распространенной практикой. Это действительно так: например, процедуру дактилоскопии необходимо пройти для получения визы в США. С 14 сентября 2015 года россиянам приходится сдавать отпечатки пальцев и для получения визы в страны Шенгенской зоны (за исключением детей, не достигших 12 лет).

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