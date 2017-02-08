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Смешные и интригующие места на карте России
Используя сервис «Яндекс.Карты», москвичка Мария Коничева собирает коллекцию забавных русских топонимов. Иногда названия смешны сами по себе, а иногда из них можно составить осмысленные фразы.
Анастасия Баринова
8 февраля 2017 в 16:55
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Результаты изысканий Мария публикует на своей странице в Instagram. Идея собирать такую коллекцию родилась у нее после знакомства с англоязычным аналогом sadtopographies.
Если зарубежная страница посвящена грустным и мрачным названиям, то российский проект, получивший шуточное название «duraki_i_dorogi», видит на карте больше позитива.
Нередко из названий можно составлять целые послания:
Или собирать тематическую «корзину»:
Нашлось на карте место и литературе, и стилю жизни:
А вот одному новозеландскому холму, находись он в России, место на карте нашлось бы едва ли — ведь в его названии насчитывается 83 буквы. И это только в русском языке.