  • Смешные и интригующие места на карте России
    Фото: Wikipedia
  • Смешные и интригующие места на карте России
    Фото: duraki_i_dorogi/Instagram
  • Смешные и интригующие места на карте России
    Фото: duraki_i_dorogi/Instagram
Путешествия

Смешные и интригующие места на карте России

Используя сервис «Яндекс.Карты», москвичка Мария Коничева собирает коллекцию забавных русских топонимов. Иногда названия смешны сами по себе, а иногда из них можно составить осмысленные фразы.
Анастасия Баринова
8 февраля 2017 в 16:55
6447

Результаты изысканий Мария публикует на своей странице в Instagram. Идея собирать такую коллекцию родилась у нее после знакомства с англоязычным аналогом sadtopographies.

  • Смешные и интригующие места на карте России
    «Депрессивное озеро» Фото: sadtopographies/Instagram

Если зарубежная страница посвящена грустным и мрачным названиям, то российский проект, получивший шуточное название «duraki_i_dorogi», видит на карте больше позитива.

  • Смешные и интригующие места на карте России
    Фото: duraki_i_dorogi/Instagram
  • Смешные и интригующие места на карте России
    Фото: duraki_i_dorogi/Instagram

Нередко из названий можно составлять целые послания:

  • Смешные и интригующие места на карте России
    Фото: duraki_i_dorogi/Instagram

Или собирать тематическую «корзину»:

  • Смешные и интригующие места на карте России
    Фото: duraki_i_dorogi/Instagram

Нашлось на карте место и литературе, и стилю жизни:

  • Смешные и интригующие места на карте России
    Фото: duraki_i_dorogi/Instagram
  • Смешные и интригующие места на карте России
    Фото: duraki_i_dorogi/Instagram

А вот одному новозеландскому холму, находись он в России, место на карте нашлось бы едва ли — ведь в его названии насчитывается 83 буквы. И это только в русском языке.

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