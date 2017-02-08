Названы лучшие направления для спонтанных путешествий
К такому выводу пришли аналитики туристического сервиса, изучив десятки тысяч бронирований на февральские выходные за 2015 и 2016 годы. По словам Антона Байцура, директора по продуктам Aviasales, в билетном ценообразовании есть цикличность, поэтому полученные в ходе исследования данные можно экстраполировать на текущий год.
Февральские каникулы-2017 приходятся на 23.02−26.02.
Известно, что ранние бронирования помогают сэкономить до 50%, но россияне покупают билет в последний момент, упуская выгоду. Например, билеты в Таиланд (топовое февральское направление) в июле продавались за 27 тысяч вместо 45. Популярная Европа за 5−6 месяцев дорожает на сто процентов. Италия и Германия с августа вырастает с 8−10 до 20−23 тысяч рублей.
С Грузией правилом «Готовь сани летом» можно пренебречь, но тянуть нет смысла. Билет, купленный в январе за 8, перед вылетом дорожает до 19 тысяч. Из заграницы относительно стабильны Армения и Турция, но с оговорками — за билетами нужно постоянно следить.
По внутренним направлениям ситуация так же разнится. Санкт-Петербург с декабря к февралю вырастает вдвое. Средний билет сюда стоит уже 6 тысяч рублей. Аналогично ведут себя Минеральные воды и Сочи. «Постоянными остаются Москва и Симферополь. Вне зависимости от количества дней до поездки цены в феврале держатся примерно на одном уровне» — резюмировал Байцур.
В 2017 году средний чек на внутренние перелеты на февральские праздники вырос на 2%.