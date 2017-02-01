Путешествия

Самые интересные события зимы

Новый год по лунному календарю, праздники пустыни и искупления — самые интересные события зимы в подборке National Geographic Traveler.
National Geographic Traveler
1 февраля 2017 в 18:56
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  • Самые интересные события зимы

Фото: Любовь Разумовская

8 февраля
Сагаалган, Улан-Удэ, Россия

Сагаалган, он же Цаган Сар, Шагаа или Новый год по лунному календарю, — праздник жителей Бурятии, Алтая, Забайкальского края, Тувы. Дацаны открывают двери и зажигают священный огонь, чтобы сжечь накопленное за год зло. На центральной площади Улан-Удэ проходят выступления национальных коллективов, игры по разбиванию хребтовой кости, конкурсы костюмов, а под вечер тысячи жителей города объединяются в массовом ёхоре — бурятском танце-хороводе.

  • Самые интересные события зимы
    Фото: Евгений Епанчинцев

8−10 февраля

Праздник пустыни, Джайсалмер, Индия

Город Джайсалмер называют воротами в пустыню Тар. В начале февраля здесь проходит грандиозный трёхдневный Праздник пустыни, посвящённый традициям штата Раджастхан. Он начинается с процессии, в которой участвуют отряды всадников на верблюдах, танцоры и музыканты в сари. А продолжается необычными конкурсами на самые длинные усы или самый красивый тюрбан, соревнованиями в воинском искусстве и скачками на верблюдах.

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Фото: Любовь Разумовская

9 февраля

Тайпусам, Куала-Лумпур, Малайзия

Тайпусам — индуистский праздник искупления, который отмечают во многих странах Азии. Самые пышные торжества проходят в окрестностях Куала-Лумпура. Сотни тысяч паломников в одежде жёлтого и оранжевого цветов собираются в центре малайзийской столицы и отправляются в восьмичасовой поход через город к пещерам Бату. Завершается паломничество в пещерном храме, к которому ведут 272 ступени.

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Фото: publicholidays.com.my/thaipusam

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№57, ноябрь 2016 — январь 2017).
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