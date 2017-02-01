Самые интересные события зимы
Фото: Любовь Разумовская
8 февраля
Сагаалган, Улан-Удэ, Россия
Сагаалган, он же Цаган Сар, Шагаа или Новый год по лунному календарю, — праздник жителей Бурятии, Алтая, Забайкальского края, Тувы. Дацаны открывают двери и зажигают священный огонь, чтобы сжечь накопленное за год зло. На центральной площади Улан-Удэ проходят выступления национальных коллективов, игры по разбиванию хребтовой кости, конкурсы костюмов, а под вечер тысячи жителей города объединяются в массовом ёхоре — бурятском танце-хороводе.
8−10 февраля
Праздник пустыни, Джайсалмер, Индия
Город Джайсалмер называют воротами в пустыню Тар. В начале февраля здесь проходит грандиозный трёхдневный Праздник пустыни, посвящённый традициям штата Раджастхан. Он начинается с процессии, в которой участвуют отряды всадников на верблюдах, танцоры и музыканты в сари. А продолжается необычными конкурсами на самые длинные усы или самый красивый тюрбан, соревнованиями в воинском искусстве и скачками на верблюдах.
Фото: Любовь Разумовская
9 февраля
Тайпусам, Куала-Лумпур, Малайзия
Тайпусам — индуистский праздник искупления, который отмечают во многих странах Азии. Самые пышные торжества проходят в окрестностях Куала-Лумпура. Сотни тысяч паломников в одежде жёлтого и оранжевого цветов собираются в центре малайзийской столицы и отправляются в восьмичасовой поход через город к пещерам Бату. Завершается паломничество в пещерном храме, к которому ведут 272 ступени.