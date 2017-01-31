Арабский связной: Рас-эль-Хайма
Эмират накануне
Рас-эль-Хайма (кстати, в переводе с арабского это название означает «навершие шатра») — в первую очередь, пляжное направление. И лучшим тому подтверждением служит местный ответ дубайской Пальме — насыпной архипелаг Аль-Марджан, задуманный под новые отели, курорты и пляжи общей протяженностью в 21 км в дополнение к уже имеющимся в эмирате 64 км побережья. Правда, здесь еще многое в проекте, но уже открыли симпатичную набережную, куда на вечерний променад выходят местные жители, и пару достойных отелей. Да и стройка идет полным ходом — ничуть, впрочем, не мешая семьям с детьми, приезжающим сюда ради отдыха на берегу спокойного Персидского залива. Вообще, в отличие от шебутных соседних эмиратов, где скорость (и стоимость) жизни увеличивается с каждым днем, в Рас-эль-Хайме время будто бы застыло. Именно этот неспешный ритм существования и привлекает многочисленных гостей из Дубая (до которого меньше часа езды по хайвею) и Абу-Даби (до которого тоже не так далеко), не говоря уже о ценящих релакс и отсутствие сухого закона на манер Шарджи иностранцев.
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Но не пляжем единым интересна Рас-эль-Хайма. Если заставить себя оторваться от лежака, то за один полный и насыщенный день можно осмотреть все главные достопримечательности эмирата. Вот национальный музей в старинной крепости Аль-Фалайя — она была построена в XVIII веке во время вторжения персов, долгое время служила штаб-квартирой шейхов Аль-Касими, а теперь тут экспозиция, посвященная истории, археологии и этнографии. Вот древний город Джульфар, предтеча современной Рас-эль-Хаймы, процветавший на торговле жемчугом — по предварительной договоренности работающий на раскопках археолог может провести небольшую и весьма увлекательную лекцию о найденных здесь артефактах. Вот заброшенная деревенька Джазират-аль-Хамра, где до сих пор стоят две зубчатых сторожевых башни и старинная мечеть из кораллового камня — ныне это город-призрак, по которому гуляет лишь ветер и редкие туристы. Но красивее всего 400-летний глинобитный форт Дайя, возвышающийся на горе в 14 км от столицы — и это символ всего эмирата. Табличка у его подножья повествует о том, что в начале XIX века это небольшая крепость стала полем битвы между арабами и английскими колонизаторами. Британцам даже пришлось снять с корабля пушки и подвезти их поближе к форту — после первых же выстрелов оборонявшиеся, трезво оценив ситуацию, сдались без боя. Один совет — рядом с фортом продаются местные (не алжирские и не саудийские, которых вы найдете в любом магазине, а местные) и совсем недорогие финики сортов лулу и фард. Пожалуй, это лучший — и максимально универсальный — сувенир из Рас-эль-Хаймы, который понравится всем без исключения.
В поисках приключений
Если Дубай и Абу-Даби — это, прежде всего, ода мегаполисам со всеми вытекающими удовольствиями, то Рас-эль-Хайму надлежит рассматривать как песнь природе и балладу об активном отдыхе на ее лоне. Например, здесь можно прогуляться на яхте вдоль побережья, пройти на каяке по протокам в густых мангровых зарослях, отправиться на джип-сафари в пески или совершить панорамный марш-полет на гидроплане. Критики возразят, что это можно с успехом сделать и в других частях ОАЭ — пусть так, но из всех эмиратов только Рас-эль-Хайма может похвастаться сочетанием гор, пляжей и пустыни. Не так давно в городе открылся и аквапарк Iceland Water Park — он расположился неподалеку от Аль-Хамра-Виллидж. Это один из новейших и крупнейших водных парков в стране с высоченным (36,5 метра — как двенадцатиэтажка) рукотворным водопадом, встречающим посетителей прямо на входе, под караулом целой стаи пластиковых пингвинов на скалах. Говорят, после схода ледников пингвины осели сначала на Аравийском полуострове и только потом, по мере все большего потепления климата, перекочевали в Антарктиду, и теперь вот опять «вернулись» — в Рас-эль-Хайму.
Но, наверное, важнее всего тот факт, что именно здесь находится главная вершина всех ОАЭ — гора Джебель Джаис высотой 1911 метров, где, как бы парадоксально это не звучало для Эмиратов, иногда выпадает снег. Буквально пару лет назад сюда провели отличную, пусть и очень серпантинную автомобильную дорогу, сделав некогда доступный лишь скалолазам, осликам и квадроциклам уголок достижимым для всех желающих. И таких здесь немало — площадка на макушке Джебель Джаис автоматически стала главным местом в эмирате для «пикника с видом». В планах — открытие глэмпинга, канатной дороги, лагеря параглайдеров, гольф-поля и даже горнолыжного мини-курорта (со снежными пушками, конечно же). Но уже сейчас в здешних горах появилась виа-феррата — и этот высотный аттракцион должно определенно получить отметку must-do в списке предлагаемых эмиратом развлечений.
Уже скоро — чуть ли не в конце этого года — туристические власти эмирата обещают построить и самый длинный в мире зиплайн, длина которого составит более двух с половиной километров. И тогда Рас-эль-Хайма окончательно закрепит свой статус лучшего направления в регионе для любящих пощекотать нервы путешественников. А пока, спустившись с горы, можно с чистой совестью вытянуться на шезлонге, впитывая в себя лучи щедрого аравийского солнца.