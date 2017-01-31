  • Арабский связной: Рас-эль-Хайма
    Фото: Иван Васин
  • Арабский связной: Рас-эль-Хайма
    Фото: Иван Васин
  • Арабский связной: Рас-эль-Хайма
    Фото: Иван Васин
  • Арабский связной: Рас-эль-Хайма
    Фото: Иван Васин
Путешествия

Арабский связной: Рас-эль-Хайма

Небольшому эмирату Рас-эль-Хайма не очень повезло с соседями: на юге — богатый Дубай с его пляжами, архитектурными чудесами и шопингом и еще более богатый Абу-Даби с мечетью шейха Зайда и парком Ferrari World, а на севере — потрясающие по красоте оманские фьорды. Бесспорно, на таком фоне очень легко потеряться — что и происходило до самого недавнего времени. Пока не стало ясно, что этот кажущийся недостаток легко превращается в преимущество: все под рукой — и торговые моллы в часе езды, и фьорды, и пустынные пляжи. А кроме того, и своих собственных достоинств имеется в избытке.
Иван Васин
31 января 2017 в 20:02
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Эмират накануне

Рас-эль-Хайма (кстати, в переводе с арабского это название означает «навершие шатра») — в первую очередь, пляжное направление. И лучшим тому подтверждением служит местный ответ дубайской Пальме — насыпной архипелаг Аль-Марджан, задуманный под новые отели, курорты и пляжи общей протяженностью в 21 км в дополнение к уже имеющимся в эмирате 64 км побережья. Правда, здесь еще многое в проекте, но уже открыли симпатичную набережную, куда на вечерний променад выходят местные жители, и пару достойных отелей. Да и стройка идет полным ходом — ничуть, впрочем, не мешая семьям с детьми, приезжающим сюда ради отдыха на берегу спокойного Персидского залива. Вообще, в отличие от шебутных соседних эмиратов, где скорость (и стоимость) жизни увеличивается с каждым днем, в Рас-эль-Хайме время будто бы застыло. Именно этот неспешный ритм существования и привлекает многочисленных гостей из Дубая (до которого меньше часа езды по хайвею) и Абу-Даби (до которого тоже не так далеко), не говоря уже о ценящих релакс и отсутствие сухого закона на манер Шарджи иностранцев.

  • Арабский связной: Рас-эль-Хайма
    Фото: Иван Васин
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