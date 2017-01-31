Как изменились правила получения визы в США
Заняв пост президента США, Дональд Трамп сразу обратил свое внимание на миграционную политику. Одним из первых его указов стало замораживание программы Visa Interview Waiver, позволявшей туристам и бизнесменам получать повторную визу в США без личного собеседования в консульстве (при условии, что срок визы истек менее 4 лет назад).
Сегодня от дипмиссий США по всему миру было потребовано «обеспечить соответствие процедуры выдачи виз разделу 222 Акта об иммиграции и национальности», что предусматривает обязательное личное собеседование с каждым соискателем неиммигрантской визы (типы B1 и B2).
Как сообщает пресс-служба посольства США в Москве, все заявители на получение визы в США обязаны проходить процедуру собеседования за исключением следующих случаев:
• обращение представителей иностранных государств и международных организаций за дипломатическими и официальными визами;
• возраст заявителей до 14 лет и свыше 79 лет;
• обращение за визой той же категории, которая была ранее выдана заявителю, и срок действия которой истек менее чем 12 месяцев назад.
Ранее, в случае обновления визы той же категории, заявители имели право не проходить собеседование, если виза истекла менее 48 месяцев назад. В пресс-службе посольства также отметили, что сотрудник консульской службы может потребовать от заявителя пройти процедуру собеседования, если информация в его заявлении на визу в США, или информация, полученная в процессе рассмотрения, требует дальнейшего уточнения.
Практика отмены собеседования для тех, кто его уже однажды проходил, действовала с 2012 года. В результате подписанного на высшем уровне двустороннего соглашения между США и РФ оформление повторных туристических и бизнес-виз для россиян заметно упростилось. Кроме того, тогда же была расширена практика выдачи гражданам РФ трехлетних многократных виз. В американском посольстве в России отмечали, что этот «исторический документ» увеличит число туристов в США.
Для соискателей, запрашивающих визу в первый раз, больших изменений не произошло: собеседование им предстоит в любом случаее. Однако в связи с возросшей нагрузкой на сотрудников американских консульств следует ожидать более длительных сроков рассмотрения визовых запросов.