Путешествия

Как изменились правила получения визы в США

Одним из первых действий нового президента США стало изменение визовой политики страны. Нововведения коснулись и туристов из России.
Анастасия Баринова
31 января 2017 в 18:17
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  • Как изменились правила получения визы в США
    Фото: Air Force One/Flickr.com

Заняв пост президента США, Дональд Трамп сразу обратил свое внимание на миграционную политику. Одним из первых его указов стало замораживание программы Visa Interview Waiver, позволявшей туристам и бизнесменам получать повторную визу в США без личного собеседования в консульстве (при условии, что срок визы истек менее 4 лет назад).

Сегодня от дипмиссий США по всему миру было потребовано «обеспечить соответствие процедуры выдачи виз разделу 222 Акта об иммиграции и национальности», что предусматривает обязательное личное собеседование с каждым соискателем неиммигрантской визы (типы B1 и B2).

Как сообщает пресс-служба посольства США в Москве, все заявители на получение визы в США обязаны проходить процедуру собеседования за исключением следующих случаев:

• обращение представителей иностранных государств и международных организаций за дипломатическими и официальными визами;

• возраст заявителей до 14 лет и свыше 79 лет;

• обращение за визой той же категории, которая была ранее выдана заявителю, и срок действия которой истек менее чем 12 месяцев назад.

Ранее, в случае обновления визы той же категории, заявители имели право не проходить собеседование, если виза истекла менее 48 месяцев назад. В пресс-службе посольства также отметили, что сотрудник консульской службы может потребовать от заявителя пройти процедуру собеседования, если информация в его заявлении на визу в США, или информация, полученная в процессе рассмотрения, требует дальнейшего уточнения.

Практика отмены собеседования для тех, кто его уже однажды проходил, действовала с 2012 года. В результате подписанного на высшем уровне двустороннего соглашения между США и РФ оформление повторных туристических и бизнес-виз для россиян заметно упростилось. Кроме того, тогда же была расширена практика выдачи гражданам РФ трехлетних многократных виз. В американском посольстве в России отмечали, что этот «исторический документ» увеличит число туристов в США.

Для соискателей, запрашивающих визу в первый раз, больших изменений не произошло: собеседование им предстоит в любом случаее. Однако в связи с возросшей нагрузкой на сотрудников американских консульств следует ожидать более длительных сроков рассмотрения визовых запросов.

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