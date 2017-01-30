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Туристы из России смогут получать визы в аэропортах ОАЭ
Российские туристы освободятся от необходимости заранее оформлять визы в Объединенные Арабские Эмираты.
Шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид аль Мактум одобрил постановление кабинета министров, освобождающее россиян от необходимости получать визы в ОАЭ заранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство WAM.
Туристы из России смогут получать визы на 30 дней во всех аэропортах ОАЭ с возможностью однократного продления еще на 30 дней. Такое право сейчас предоставляется гражданам стран Евросоюза, США, Канады, Южной Кореи, Сингапура, Малайзии, Брунея, Австралии и Новой Зеландии.
Как сообщает агентство WAM, за последние два года 600 000 туристов из России посетили Объединенные Арабские Эмираты. Предполагается, что их число увеличится после изменения процедуры получения визы.