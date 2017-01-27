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Гонконг второй год подряд остается самым посещаемым городом планеты. Фото: Юрий Бирюков
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Занявший второе место Бангкок — большой и суетливый мегаполис, но если отойти от города чуть в сторонку, можно обрести настоящее умиротворение. Фото: Алексей Вершинин
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Туманный Лондон занял в рейтинге Euromonitor третье место. Фото: Andrey Ushakov
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Москва оказалась в списке на 42-м месте… Фото: Юрий Дегтярёв
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…а Санкт-Петербург — на 70-м. Фото: Анна Аникина
Самым посещаемым городом мира вновь признан Гонконг
Гонконг возглавил топ-100 самых посещаемых городов мира по данным исследования компании Euromonitor.
Рейтинг учитывал количество международных туристских прибытий в 2015 году.
Как и годом ранее, первое место с большим отрывом занял Гонконг — его посетили 26,7 млн человек. По сравнению с прошлым годом город потерял почти 1 млн посетителей.
На втором месте Бангкок — 18,7 млн посещений, что на 10% выше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Лондон (18,6 млн, +6.8%).
В топ-10 наиболее посещаемых городов вошли также Сингапур, Париж, Макао, Дубай, Стамбул, Нью-Йорк и Куала-Лумпур.
В сотню популярных городов мира за 2015 год вошли обе российские столицы. Москва занимает 42-ю строчку с 4,4 млн туристских прибытий, что на 13,8% меньше, чем в 2014 году. Санкт-Петербург с 2,8 млн туристов — на 70-м месте.