Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: ночная жизнь
Начиная с десяти вечера опустевшие было улицы вновь заполняются людьми, и в районах с особенно высокой концентрацией баров становится тесно, как в московском метро в час пик. Студенты предпочитают заведения на улице Ривлин и в переулках Нахалат-Шивы, публика постарше — клубы Русского подворья, а самая плотная толпа собирается на улицах Яффо и Бен-Иегуда, к двум часам там просто не протолкнуться. Так же как и на улочках вокруг Шука. Рынок Махане-Иегуда с наступлением вечера преображается: на двери и окна магазинов опускаются железные жалюзи, сплошь разрисованные граффити, а вместо них начинают работать маленькие бары, кафе и ресторанчики, где столики выставлены прямо на улицу, и посетители танцуют на тротуарах под живую музыку. Самая жаркая ночь в Иерусалиме случается с четверга на пятницу, перед началом шабата, когда бары и клубы остаются открытыми до утра, и веселье не стихает до рассвета.
Центр города
Излюбленный местными жителями бар «Баруд» расположена на улице Яффо. Здесь за столиками сидят солидные дамы и господа, звучит джаз, и подают традиционные сефардские закуски. Окунуться в нью-йоркскую атмосферу можно в баре «Цаацуа». Один из самых модных баров и центров клубной жизни — бар «Мирор», где почти каждый вечер звучит джаз и выступают всемирно известные диджеи. За электронной музыкой стоит отправляться в «Ха-Таклит».
Район рынка Махане Иегуда
В «Шуке» каждую среду проводятся лекции общественных деятелей, людей культуры и политиков, которые перерастают в бурные обсуждения и заканчиваются вечеринками на прилегающей рыночной площади. В баре «Ке Пасса» подают средиземноморские блюда и разливают лучшее испанское пиво.
Старый железнодорожный вокзал
Район старого железнодорожного вокзала стал центром культуры, отдыха и развлечений. Там расположен музыкальный клуб «Заппа», где выступают известные израильские и зарубежные исполнители. Провести вечер в компании журналистов и дипломатов можно в баре «Колони», расположенном в отреставрированном здании XIX века.
Промышленная зона Тальпиот
Промышленная зона Тальпиот удалена от центра, но здесь находится много ночных клубов. Yellow Submarine — музыкальный центр и модное место, где можно послушать от спокойного соула до быстрой электроники. Потанцевать можно в клубе «Джастис», но только тем, кто старше 23 лет. По четвергам там собирается молодежь, а по субботам — публика постарше.
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