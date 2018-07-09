Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: прогулки и парки
Представляем 6 ярких — и разных! — кусочков этой мозаики.
Сакер — крупнейший муниципальный парк Иерусалима, простирающийся между районами Нахлаот, Рехавия и комплексом правительственных зданий в Гиват Раме. В парке никогда не бывает слишком людно, за исключением больших концертов и в День Независимости Израиля, когда тысячи израильтян стекаются туда для ежегодного празднования и устраивают пикники с барбекю. Ган Сакер также славится множеством открытых площадок для занятий спортом: тут футбольные поля и теннисные корты, баскетбольные площадки и велодорожки, зоны для игры во фрисби и площадка для катания на скейте, и многое-многое другое. Из парка также легко добраться до Музея Израиля и Музея Библейских Стран.
Эйн-Керем — это деревушка, утопающая в зелени, в 20 минутах езды от центра. Каждый год эта зелёная тихая деревенька к юго-западу от Иерусалима привлекает миллионы людей, и как важное место в истории религии, и как место с живописными пейзажами, и как место, где развивается самобытное искусство и музыка, и как средоточие хороших ресторанов и баров.
Христианам Эйн-Керем известен, прежде всего, как место рождения Иоанна Крестителя и потому деревня стала одним из главных мест паломничества. В деревне пять церквей и монастырей: церковь Святого Иоанна Крестителя (не путать с одноименной церковью в Старом городе), церковь Посещения, монастырь Богоматери в Сионе, греческий православный монастырь Святого Иоанна, Горненский монастырь (Аль Московия). Также привлекает внимание колодец Марии, у которого она, согласно преданию, сидела и пила воду, будучи чудесным образом беременной Иисусом, вместе с Елизаветой, которая была чудесным образом беременна Иоанном.
Одно из самых популярных мест города расположено в зеленой долине удивительной красоты. Помимо животных, упомянутых в Священном Писании, здесь можно встретить множество других представителей фауны, в том числе редчайшие виды, относящиеся к категории исчезающих. Главные детские восторги: живой уголок, где зверюшек можно погладить, и колония пингвинов, а в качестве главного «блюда» зоопарк предлагает фирменное выступление слонов. Перевести дух можно у великолепного искусственного озера, водопадов или затененных полянок со свежей травой.
Созданный в 1953 году, изначально сад рассматривался как исключительно научная площадка для проведения исследований по усовершенствованию возможностей озеленения страны с учетом особенностей климата. Однако в 1994 году власти решили открыть его для туристов и жителей Израиля как самостоятельный объект. Здесь находятся десятки тысяч сортов и видов флоры со всего мира. Наибольшей популярностью пользуются комната экзотических растений и сад карликовых деревьев. В Саду можно пройти 500-метровый «библейский путь» с 70 видами растений, которые ботаники смогли идентифицировать из 400 растений, упомянутых в Священном писании.
Здесь в 1860 году английский банкир и филантроп сэр Мозес Монтефиоре основал первый еврейский квартал за пределами Старого города. Первые смельчаки, решившиеся покинуть традиционные границы обитания, получали плату непосредственно от основателя. Сегодня этот квартал, получивший название Мишкенот Шеананим, входит в состав респектабельного района Ямин Моше и служит местом официальных приемов. Рядом расположен Музыкальный центр, где проходят мастер-классы от звезд со всех концов планеты.
Иерусалимский лес
Небольшой, но очень милый зеленый участок расположен в Иудейских горах. Сюда приходят собирать грибы и пряные травы, послушать птиц, поучаствовать в спортивных соревнованиях (или просто посмотреть на других) или же послушать ту или иную образовательную программу в умиротворяющей обстановке. По лесу проводят отдельные экскурсии, где вас ждут древние винодельни и сельскохозяйственные террасы. Если же ноги уже гудят от намотанных за день километров, в центре леса расположен центр отдыха Хаим Ципори, где при желании можно остаться и на ночь.