Иерусалим: незабываемый город

Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: прогулки и парки

В столице Израиля все близко, но при этом у каждого района — свое лицо и характер. Респектабельный Ямин-Моше, утопающий в зелени Эйн-Керем и живописный библейский зоопарк — лишь сложив эти элементы вместе, можно увидеть полную картину.
National Geographic Россия
9 июля 2018 в 13:23
  • Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: прогулки и парки

Представляем 6 ярких — и разных! — кусочков этой мозаики.

Ган Сакер

Сакер — крупнейший муниципальный парк Иерусалима, простирающийся между районами Нахлаот, Рехавия и комплексом правительственных зданий в Гиват Раме. В парке никогда не бывает слишком людно, за исключением больших концертов и в День Независимости Израиля, когда тысячи израильтян стекаются туда для ежегодного празднования и устраивают пикники с барбекю. Ган Сакер также славится множеством открытых площадок для занятий спортом: тут футбольные поля и теннисные корты, баскетбольные площадки и велодорожки, зоны для игры во фрисби и площадка для катания на скейте, и многое-многое другое. Из парка также легко добраться до Музея Израиля и Музея Библейских Стран.

  • Музей Израиля
    Музей Израиля

Эйн Керем

Эйн-Керем — это деревушка, утопающая в зелени, в 20 минутах езды от центра. Каждый год эта зелёная тихая деревенька к юго-западу от Иерусалима привлекает миллионы людей, и как важное место в истории религии, и как место с живописными пейзажами, и как место, где развивается самобытное искусство и музыка, и как средоточие хороших ресторанов и баров.

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Незабываемый город