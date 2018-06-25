Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: главные события лета
Оперный фестиваль (до 7 июля)
Стартовав в 2015 году, фестиваль сегодня считается одним из главных событий в культурной жизни всей страны. В этом году он начался в середине июня. Уровень выступающих настолько высок, что среди них невозможно выделить хедлайнера: тут и Давид Бижич, солист венской национальной оперы и нью-йорской Метрополитен-Опера), и Юрий Кисин из парижской «Оперы Бастилия», и Пануно Чурадзе из королевской оперы в бельгийском Льеже, и Анна Скибински из «Ла-Скалы», и многие другие. Что будет твориться на заключительном гала-концерте, что пройдет в храме Августы Виктории 7 июля, описывать бессмысленно — это лучше просто увидеть.
Фестиваль света (27 июня — 5 июля)
Посмотреть на соприкосновение Старого города и сверхсовременного технологического искусства приезжают сотни тысяч людей со всей планеты. В дни Фестиваля на стенах и крышах городских зданий оживают изображения и целые истории, созданные световыми инсталляциями. Ежегодно на фестивале предлагаются четыре разных маршрута, каждый из которых обозначен светом своего цвета, и по которым посетители легко могут перемещаться от одной инсталляции к другой. 3D-представления, светозвуковые шоу, видеогалереи, ярмарка работ световых дизайнеров — в этом году Иерусалимский фестиваль света вновь докажет, почему считается одним из лучших в мире.
Международный кинофестиваль (26 июля — 5 августа) Читать далее
В этом году фестиваль празднует 35-летний юбилей. На протяжении десяти дней в городе будут показывать лучшие израильские и зарубежные фильмы, а также киноленты, посвященные известным кинематографистам. Также в программе — семинары, мастер-классы и музыкальные представления. Традиционно главной точкой силы фестиваля станет Синематека — старейший кинотеатр города, со временем превратившийся в один из главных культурных центров страны.
Международные детские игры (29 июля — 3 августа)
Детский аналог Олимпийских игр наконец-то добрался до Иерусалима. В соревнованиях, проводимых под эгидой МОК, участвуют дети от 12 до 15 лет. В отличие от взрослых Олимпиад, на МДИ упор сделан на игровые виды спорта, а циклические представлены плаванием и легкоатлетическими дисциплинами. В этом году в Иерусалим приедут более 1500 спортсменов из 75 городов мира.
Фестиваль клезмера (8−12 августа)
Шикарное музыкальное шоу пройдет в столице Израиля в пятый год подряд, и хозяйкой вновь выступит «Первая станция». Главная роль, разумеется, отведена представителям местной школы — что неудивительно, учитывая, что клезмер и зародился в Израиле, — однако лучшие исполнители из других стран также получат возможность показать себя во всей красе. Зрители услышат как классический клезмер, так и его сочетания с джазом, роком, церковными мотивами и даже танго. Организаторы обещают бесплатный вход, так что места лучше занимать заранее.
Хуцот Ха-Йоцер (1−31 августа)
«Вышло из-под рук творца» — так переводится название этой международной ярмарки декоративно-прикладного искусства, и оно максимально точно соответствует сути происходящего. Сотни людей творческих профессий собираются на открытом воздухе в изумительном «Бассейне Султана» и крытых павильонах, представляя плоды своего труда. Поход на Хуцот Ха-Йоцер, как правило, заканчивается тем, что вы обнаруживаете себя уже не в процессе созерцания, а в процессе творчества — мастер-классы идут на каждом шагу и не поучаствовать хотя бы в одном просто невозможно. И да, важное: одевайтесь и обувайтесь поудобнее — ведь вечером «Бассейн Султана» превращается в огромную музыкально-танцевальную площадку.