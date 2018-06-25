  • Фестиваль света в Иерусалиме
    Фестиваль света в Иерусалиме
    Фото: Israel_photo_gallery/Flickr.com
  • Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: главные события лета
    Песчинка из того, что можно увидеть на Хуцот Ха-Йоцер. Фото: Avital Pinnick/Flickr.com
Иерусалим: незабываемый город

Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: главные события лета

Как и положено городу, имеющему официальный статус центра мира, жизнь в Иерусалиме насыщена разнообразными событиями. На что стоит обратить внимание уже этим летом — в третьем выпуске «Незабываемого города».
National Geographic Россия
25 июня 2018 в 15:17

Оперный фестиваль (до 7 июля)

Стартовав в 2015 году, фестиваль сегодня считается одним из главных событий в культурной жизни всей страны. В этом году он начался в середине июня. Уровень выступающих настолько высок, что среди них невозможно выделить хедлайнера: тут и Давид Бижич, солист венской национальной оперы и нью-йорской Метрополитен-Опера), и Юрий Кисин из парижской «Оперы Бастилия», и Пануно Чурадзе из королевской оперы в бельгийском Льеже, и Анна Скибински из «Ла-Скалы», и многие другие. Что будет твориться на заключительном гала-концерте, что пройдет в храме Августы Виктории 7 июля, описывать бессмысленно — это лучше просто увидеть.

Фестиваль света (27 июня — 5 июля)

Посмотреть на соприкосновение Старого города и сверхсовременного технологического искусства приезжают сотни тысяч людей со всей планеты. В дни Фестиваля на стенах и крышах городских зданий оживают изображения и целые истории, созданные световыми инсталляциями. Ежегодно на фестивале предлагаются четыре разных маршрута, каждый из которых обозначен светом своего цвета, и по которым посетители легко могут перемещаться от одной инсталляции к другой. 3D-представления, светозвуковые шоу, видеогалереи, ярмарка работ световых дизайнеров — в этом году Иерусалимский фестиваль света вновь докажет, почему считается одним из лучших в мире.

Международный кинофестиваль (26 июля — 5 августа) Читать далее

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