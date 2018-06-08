  • Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: гастрономия
    Фото: Christian Kadluba/Flickr.com
  • Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: гастрономия
    Сухофрукты и орехи на лотках Махане Иегуды — главного рынка Иерусалима. Фото: Noam Chen/Israeli Ministry of Tourism
  • Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: гастрономия
    Свежая выпечка — обязательный элемент иерусалимской гастрономии. Фото сделано на улочках Старого города. Фото: Noam Chen/Israeli Ministry of Tourism
  • Повелитель дынь
    Повелитель дынь
    Торговец фруктами на рынке Махане Йегуда. Фото: Елена Левина
Иерусалим: незабываемый город

Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: гастрономия

На вопрос, зачем ехать в столицу Израиля, обычно отвечают — «ради всего святого». Но одной религиозной составляющей посещение этого древнего и в то же время живого современного города не исчерпывается — даром что его второе имя «Город трех религий». В рубрике «Незабываемый город» мы покажем Иерусалим… нет, не со всех сторон, поскольку это просто невозможно, но, по крайней мере, постараемся рассказать о том, что точно нельзя пропустить. Наша вторая остановка: гастрономия.
National Geographic Россия
8 июня 2018 в 16:09
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В Израиле шутят, что еда здесь — национальный вид спорта, и в подобном соревновании Иерусалим мог бы претендовать на чемпионское звание. В этом мультикультурном городе представлены все кухни мира — от ближневосточной и йеменской до перуанской и паназиатской, причём в самом аутентичном исполнении: готовят свои и для своих, всё по-честному.

В городе то и дело появляются новые интересные заведения и шефы, а если бы кому-то пришло в голову составить список всех достойных заведений, вышел бы гастрономический талмуд — в Иерусалиме вас готовы накормить буквально на каждом углу.

Впрочем, даже на этом фоне выделяется Махане Иегуда — огромный колоритнейший рынок, куда стекается, кажется, весь город — от домохозяек, закупающихся продуктами на шаббат, до хипстеров в поисках модного кулинарного досуга. Гастрономическая слава Шука, как называют рынок местные, постепенно превратила его в главный центр силы израильского кулинарного туризма: по нему проходят специальные гастро-туры, а популярность дегустационных талонов, позволяющих обойти за раз сразу несколько заведений, растет в геометрической прогрессии.

Главный конкурент Шука — «Первая станция», построенная на месте первого городского железнодорожного вокзала. Огромное здание служит домом для множества кафе и ресторанов, а особая гордость местного кошерного рынка — то, что его основатель, шеф-повар Нир Зук, лично участвует в отборе продукции. Если нет желания заходить в кафе, еду можно купить непосредственно на базаре — и прямо там же ее и употребить. Читать далее

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