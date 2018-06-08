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Фото: Christian Kadluba/Flickr.com
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Сухофрукты и орехи на лотках Махане Иегуды — главного рынка Иерусалима. Фото: Noam Chen/Israeli Ministry of Tourism
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Свежая выпечка — обязательный элемент иерусалимской гастрономии. Фото сделано на улочках Старого города. Фото: Noam Chen/Israeli Ministry of Tourism
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Повелитель дыньТорговец фруктами на рынке Махане Йегуда. Фото: Елена Левина
Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: гастрономия
В Израиле шутят, что еда здесь — национальный вид спорта, и в подобном соревновании Иерусалим мог бы претендовать на чемпионское звание. В этом мультикультурном городе представлены все кухни мира — от ближневосточной и йеменской до перуанской и паназиатской, причём в самом аутентичном исполнении: готовят свои и для своих, всё по-честному.
В городе то и дело появляются новые интересные заведения и шефы, а если бы кому-то пришло в голову составить список всех достойных заведений, вышел бы гастрономический талмуд — в Иерусалиме вас готовы накормить буквально на каждом углу.
Впрочем, даже на этом фоне выделяется Махане Иегуда — огромный колоритнейший рынок, куда стекается, кажется, весь город — от домохозяек, закупающихся продуктами на шаббат, до хипстеров в поисках модного кулинарного досуга. Гастрономическая слава Шука, как называют рынок местные, постепенно превратила его в главный центр силы израильского кулинарного туризма: по нему проходят специальные гастро-туры, а популярность дегустационных талонов, позволяющих обойти за раз сразу несколько заведений, растет в геометрической прогрессии.
Главный конкурент Шука — «Первая станция», построенная на месте первого городского железнодорожного вокзала. Огромное здание служит домом для множества кафе и ресторанов, а особая гордость местного кошерного рынка — то, что его основатель, шеф-повар Нир Зук, лично участвует в отборе продукции. Если нет желания заходить в кафе, еду можно купить непосредственно на базаре — и прямо там же ее и употребить. Читать далее
Что отведать, кроме фалафеля, хумуса и шавармы?
Чечевичный суп
На самом деле первое, что нужно попробовать в Иерусалиме. В конце концов, недаром именно миска чечевичного супа лежит в основе истории возникновения израильского народа: вы же помните, как Исав отдал за нее право первородства своему брату Иакову? Стоило оно того или нет — есть лишь один вариант проверить: попробовать самому.
Иерусалимская смесь
Meorav Yerushalmi, или иерусалимская смесь — одна из самых популярных разновидностей местного стрит-фуда. Одна порция этого микса из печени и куриных сердец с луком и специями легко заменяет полноценный обед. В некоторых местах в меорав добавляют еще и грудку индейки — чтобы уж совсем с гарантией насыщения.
Суп кубэ
Считается, что изначально кубэ — иракское блюдо, но сейчас, когда по прошествии стольких лет корней уже не сыскать, это не так уж и важно. Главное — его попробовать. Умопомрачительную смесь собственно кубэ — то ли клецок, то ли пельменей из булгура или манки с мощной начинкой из мяса и/или крупы, — овощей, специй и лимонного сока можно и нужно есть горячей, даже когда на улице нестерпимая жара: суп кубэ как раз таки прекрасно помогает с ней справиться.
Официальный сайт туризма в Иерусалиме
Забронировать тур в Иерусалим можно здесь.