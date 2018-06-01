  • Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: история и культура
    Фото: Israel_photo_gallery/Flickr.com
  • Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: история и культура
    Макет Иерусалима времен Второго Храма. В нем воссозданы топография и архитектура города, каким он был в 66 году н.э., когда вспыхнуло Великое восстание против римлян. Фото: Музей Израиля
  • Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: история и культура
    Суперсовременный трамвай, курсирующий по улицам Иерусалима. Фото: Israel_photo_gallery/Flickr.com
  • Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: история и культура
    Арт-конструкция «Переворачиваем мир вверх ногами», представленная на выставке современного искусства в Музее Израиля. Фото: Israel_photo_gallery/Flickr.com
Иерусалим: незабываемый город

Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: история и культура

На вопрос, зачем ехать в столицу Израиля, обычно отвечают — «ради всего святого». Но одной религиозной составляющей посещение этого древнего и в то же время живого современного города не исчерпывается — даром что его второе имя «Город трех религий».
National Geographic Россия
1 июня 2018 в 15:37

В рубрике «Незабываемый город» мы покажем Иерусалим… нет, не со всех сторон, поскольку это просто невозможно, но, по крайней мере, постараемся рассказать о том, что точно нельзя пропустить. Наша первая остановка: история и культура.

Музей Израиля

Крупнейший культурный центр страны, чья богатейшая коллекция включает в себя более 500 000 экспонатов и представляет всю историю мировой культуры от доисторических времён до наших дней. Археология и изобразительное искусство — ключевые слова, но Сад скульптур и Храм Книги со знаменитыми 2000-летними свитками Мертвого моря составляют им более чем весомую конкуренцию.

  • Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: история и культура
    Свитки Мертвого моря — одни из древнейших рукописей мира и, возможно, самое значительное явление в культурном наследии Израиля. Фото: Музей Израиля
Яд Вашем

Национальный мемориал Холокоста из тех мест, посещение которых оставляет эмоциональный след на годы вперед. Скульптуры и выставки, сады и памятники, исследовательские центры и музеи — здесь, на горе Герцля, при соответствующем настрое можно провести весь день.

  • Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: история и культура
    Фото: Israel_photo_gallery/Flickr.com
«Друзья Сиона»

Главная фишка этого суперсовременного музея — интерактивная экскурсия по истории нееврейского сионизма. Уникальные технологии отправляют посетителей в путешествие во времени, и здесь главное не потерять ему счет. Экскурсии в «Друзьях Сиона» проводятся на 16 языках, включая русский. Читать далее

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