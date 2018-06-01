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Фото: Israel_photo_gallery/Flickr.com
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Макет Иерусалима времен Второго Храма. В нем воссозданы топография и архитектура города, каким он был в 66 году н.э., когда вспыхнуло Великое восстание против римлян. Фото: Музей Израиля
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Суперсовременный трамвай, курсирующий по улицам Иерусалима. Фото: Israel_photo_gallery/Flickr.com
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Арт-конструкция «Переворачиваем мир вверх ногами», представленная на выставке современного искусства в Музее Израиля. Фото: Israel_photo_gallery/Flickr.com
Чем заняться и что посмотреть в Иерусалиме: история и культура
В рубрике «Незабываемый город» мы покажем Иерусалим… нет, не со всех сторон, поскольку это просто невозможно, но, по крайней мере, постараемся рассказать о том, что точно нельзя пропустить. Наша первая остановка: история и культура.
Крупнейший культурный центр страны, чья богатейшая коллекция включает в себя более 500 000 экспонатов и представляет всю историю мировой культуры от доисторических времён до наших дней. Археология и изобразительное искусство — ключевые слова, но Сад скульптур и Храм Книги со знаменитыми 2000-летними свитками Мертвого моря составляют им более чем весомую конкуренцию.
Национальный мемориал Холокоста из тех мест, посещение которых оставляет эмоциональный след на годы вперед. Скульптуры и выставки, сады и памятники, исследовательские центры и музеи — здесь, на горе Герцля, при соответствующем настрое можно провести весь день.
«Друзья Сиона»
Главная фишка этого суперсовременного музея — интерактивная экскурсия по истории нееврейского сионизма. Уникальные технологии отправляют посетителей в путешествие во времени, и здесь главное не потерять ему счет. Экскурсии в «Друзьях Сиона» проводятся на 16 языках, включая русский. Читать далее
Музей науки им. Блюмфильда
Одно из лучших мест для семейной вылазки. Здесь и интерактивные экспозиции, одинаково увлекающие как взрослых, так и подростков; и художественные выставки, и научные экспонаты, и 3D-фильмы, и мастерские, в которых искренне рады детям, и десятки других активностей. Прямую поддержку музею оказывают Министерство образования, Министерство науки, культуры и спорта, а также городской муниципалитет.
Единственный в своем роде музей на всей планете. Здесь не просто слушают музыку, здесь ее ощущают — и это не фигура речи. Осознание, что ты столкнулся с чем-то действительно необычным, приходит при первом же заходе на сайт, а непосредственно на месте оно лишь усиливается. Представленные в музее инструменты не довольствуются ролью традиционных экспонатов — их можно и нужно послушать, а главное — услышать.
Культурная миля
Целый район для ценителей культуры и искусства. Здесь между концертным залом под открытым небом Брихат ха-Султан и старым железнодорожным вокзалом сосредоточены важнейшие культурные объекты Иерусалима. Наиболее интересные среди них — модный центр искусств «Маабада», Синематека с её огромным киноархивом и Дом творчества с мастерскими молодых художников.