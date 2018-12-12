Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
Техника

Проект по очистке Мирового океана не прошел полевые испытания

Система сбора мусора, разработанная The Ocean Cleanup, оказалась не способна задерживать фрагменты пластика.
National Geographic Россия
12 декабря 2018 в 15:06
40
  • Проект по очистке Мирового океана не прошел полевые испытания
    Фото: The Ocean Cleanup
Сегодня около 88% поверхности Мирового океана загрязнено пластиковым мусором: это могут быть громадные плавучие мусорные острова, а могут быть невидимые микрочастицы пластика, рассеянные в воде и проглатываемые морскими обитателями всех размеров, от зоопланктона до китов.

В 2013 году в Нидерландах был создан фонд The Ocean Cleanup, задачей которого является создание технологий по очистке Мирового океана от пластика. Летом 2015 года созданная инженерами TOC система для сбора мусора прошла первые испытания в лабораторных условиях.

В сентябре 2018 года было объявлено о готовности начать полевые испытания в Тихом океане. Миссия была возложена на прототип, получивший название System 001. Руководитель ТОС Боян Слат говорил, что, в случае успешного тестирования, система впоследствии сможет очистить половину Тихоокеанского мусорного пятна за пять лет.

System 001 – это сеть плавучих труб, под которыми закреплены специальные решетки для сбора мусора. Предполагалось, что пластиковые фрагменты просто осядут в этом 600-метровом сачке, после чего останется лишь извлечь сеть, очистить ее и погрузить заново. Однако на практике выяснилось, что решетка не задерживает мусор, и он продолжает свободно дрейфовать в воде.
  • Проект по очистке Мирового океана не прошел полевые испытания
    Фото: The Ocean Cleanup

По одной из версий, проблема заключается в несоответствии скорости движения решеток и фрагментов пластика: мусор перемещается по воде быстрее очистной системы. Другой возможной причиной неудачи называют тот факт, что створы решетки оказались довольно короткими и поэтому они не собирают, а просто расталкивают мусор в разные стороны.

Работа над прототипом продолжается. Главная цель ТОС – разместить в Мировом океане до 60 очистных систем к 2040 году.

Тоже интересно

Тихоокеанское мусорное пятно предлагают признать государством

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Застрявший на дереве лев насмешил пользователей Сети (видео)
Застрявший на дереве лев насмешил пользователей Сети (видео)
Тоже интересно
Русалки ненавидят пластик: красивый фотопроект о скучной проблеме
Русалки ненавидят пластик: красивый фотопроект о скучной проблеме
Смертельная битва: тигрица против леопарда
Смертельная битва: тигрица против леопарда