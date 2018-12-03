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Корабль-перевёртыш: самое необычное судно на свете
RV Flip — научное океанографическое судно, выполненное по крайне необычной схеме. Большую часть длины корпуса составляет погружаемая секция, похожая на расширяющуюся к концу трубу. Внутри находятся балластные цистерны и отсеки для аппаратуры.
Собственной силовой установки у судна нет: оно ходит на буксире. Сделано это для того, чтобы исключить влияние механизмов на приборы.
Судно, построенное еще в 1962 году номинально принадлежит военному флоту, а его фактическим оператором является Морская физическая лаборатория Института океанографии Скриппса. На Flip проводятся исследования сейсмологии, температурного режима и теплообмена между слоями воды, солености и многого прочего.
Стандартная продолжительность одной вахты на Flip — 2−3 недели. Помещения обитаемой части сделаны так, чтобы ими можно было пользоваться при обеих положениях судна. Поглядеть, как это устроено, можно на следующем видео.