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Огромный дрон машет крыльями, как птеродактиль: видео
Новый тип беспилотника разработан в Калифорнии.
Популярная Механика
29 ноября 2018 в 12:09
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Летательный аппарат, получивший название Flex Plane, разработан американским инженером Рэном Сен-Клером. Беспилотник совершенно не похож на классические дроны, отличаясь от них и размерами, и формой. Flex Plane способен рассеивать потоки воздуха и плавно изгибать крылья в ходе полета.
Вдохновением для Сен-Клера послужили уже существующие гибкие крылья частного авиалайнера.В прошлом году Сент-Клер запустил прототип гибкого дрона, однако тот не отличался практичностью и потому был довольно ненадежен в воздухе. Работу над новой моделью инженер начал после того, как Boeing запустил самолет Odysseus, питающийся от солнечных батарей и способный находиться в воздухе целый год без приземления.