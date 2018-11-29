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  • Огромный дрон машет крыльями, как птеродактиль: видео
    Фото: wcolby1 / YouTube
  • Огромный дрон машет крыльями, как птеродактиль: видео
    Фото: wcolby1 / YouTube
Техника

Огромный дрон машет крыльями, как птеродактиль: видео

Новый тип беспилотника разработан в Калифорнии.
Популярная Механика
29 ноября 2018 в 12:09
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Летательный аппарат, получивший название Flex Plane, разработан американским инженером Рэном Сен-Клером. Беспилотник совершенно не похож на классические дроны, отличаясь от них и размерами, и формой. Flex Plane способен рассеивать потоки воздуха и плавно изгибать крылья в ходе полета.

Вдохновением для Сен-Клера послужили уже существующие гибкие крылья частного авиалайнера.

В прошлом году Сент-Клер запустил прототип гибкого дрона, однако тот не отличался практичностью и потому был довольно ненадежен в воздухе. Работу над новой моделью инженер начал после того, как Boeing запустил самолет Odysseus, питающийся от солнечных батарей и способный находиться в воздухе целый год без приземления. 

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